Михаил Барышев: приложим максимум усилий для безоговорочной победы на Военных играх в Сочи



Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Начальник ЦСКА Михаил Барышев в интервью ТАСС рассказал о задачах, поставленных перед российскими спортсменами на III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Также он сообщил о бесплатных билетах и деталях подготовки города к проведению соревнований.

— Осталось меньше двух недель до старта III зимних Всемирных военных игр. На какой стадии подготовка к ним? Все ли идет без сбоев?

— Подготовительные процессы выходят на финишную прямую. Мы оцениваем готовность всего комплекса, необходимого для проведения Игр, более чем на 80%.

Наши силы и средства сейчас в основном сосредоточены на тестировании и проверках спортивных сооружений и мест проживания. В частности, мы оцениваем уровень и полноту материально-технической готовности объектов, той же биатлонной трассы. Недавно завершились установка и тестирование необходимого оборудования: ограждений, электронных средств контроля, средств видеонаблюдения.

На склонах горнолыжного курорта "Роза Хутор", например, готовятся трассы для скоростного слалома, идет их прокладка по согласованным маршрутам, установка датчиков контрольных постов. Устанавливаются ограждения на трассах для ски-альпинизма. Также сейчас завершается разбор скалодрома, в ближайшее время его должны перевезти в Сочи.

Если резюмировать, у нас сейчас идет нормальная слаженная техническая работа.

— Вы сказали, что скалодром будет откуда-то транспортироваться. Откуда именно?

— На скалодроме есть смысл остановиться отдельно. Буквально в конце января в подмосковном военно-патриотическом парке Министерства обороны РФ "Патриот" состоялась официальная презентация данного скалодрома. Это уникальный комплекс, обладающий самым высоким уровнем сложности трасс среди аналогичных российских конструкций.

Данный скалодром собирался специально для Игр. И в ближайшее время комплекс из парка "Патриот" будет перевезен и установлен в Сочи во Дворце спорта "Большой", где с 24 по 27 февраля пройдут соревнования по скалолазанию в рамках Игр.

— Как Сочи готовится к проведению Военных игр?

— В городе подготовка идет полным ходом: брендируются символикой Игр и украшаются центральные улицы города, спортивные объекты и места проживания спортивных делегаций и гостей соревнований, размещаются специальные навигационно-информационные конструкции, в частности указатели направления движения.

Одним из самых важных блоков подготовительных работ, которые сейчас ведутся в Сочи, является медицинское обеспечение. Мы наращиваем медицинскую составляющую и сосредотачиваем восстановительные средства в городе.

Мы крайне серьезно относимся к подготовке. Неоднократно проводились официальные визиты на объекты. И буквально на днях председатель наблюдательного совета ЦСКА генерал армии Николай Панков прибудет в Сочи с визитом, в рамках которого лично проверит готовность всех объектов и мест проживания к началу соревнований, о чем доложит министру обороны РФ.

— Сколько ожидаете болельщиков?

— Уже сейчас можно смело сказать, что Игры стали настолько популярны, что притягивают внимание как жителей Сочи, так и гостей города. И что особенно приятно, многие планируют свои визиты в Сочи специально для их посещения. В организационном отделе ЦСКА разрываются телефоны. Желающих посетить Игры огромное количество.

Опять же, проведение соревнований совпадает с достаточно продолжительными праздничными днями, приуроченными ко Дню защитника Отечества (23-26 февраля – Прим. ТАСС).

— Помимо Игр в это время в Сочи будет проходить Инвестиционный форум (27-28 февраля – Прим. ТАСС), а это значит, что стоит ожидать элиту нашего и мирового бизнеса и экономики.

— Живой интерес к Играм и такая концентрация событий в регионе, безусловно, сыграют свою роль. Поэтому мы ожидаем очень высокую посещаемость.

— Как идет реализация билетов?

— Хотел бы начать с того, что можно будет посетить Игры совершенно бесплатно. Но поскольку это событие международного уровня и у нас высочайшие требования к безопасности всех участников и гостей Игр, нами была разработана специальная билетная программа. Это в некотором роде программа лояльности. Мы бесплатно предоставляем билеты. Здесь очень важно подчеркнуть, что мы не организуем поточный бесплатный допуск всех желающих на объекты. Мы бесплатно выдаем билеты – это значит, их количество ограничено.

— Какие развлечения ждут болельщиков?

В ходе проведения соревнований мы организуем разные активности. Будут выступать шоу-группы, ежедневно будут проводиться концертные программы в горном и прибрежном кластерах. К нам приедет большое количество наших звезд, будет большая составляющая, отражающая национальные особенности нашей культуры: и кубанский хор, и различные хореографические коллективы республик Северного Кавказа, наши военные коллективы, оркестры, ансамбль Российской армии имени А. В. Александрова.

— Вы сказали, что приедут звезды. Поделитесь, приоткройте завесу тайны — кто?

— Так будет не интересно.

— С какими трудностями столкнулись при подготовке к Играм?

— Соревнования организовывает Министерство обороны РФ, а как известно, для наших Вооруженных сил трудностей нет. Мы их преодолеваем, как написано в уставе внутренней службы: "стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы". Наследство зимней Олимпиады в Сочи 2014 года сегодня позволяет проводить мультиспортивные мероприятия любого масштаба – отлаженная работа персонала, объектов, роскошные отели на любой вкус и цвет, хорошие погодные условия. Февраль в Сочи – это лучший сезон для горнолыжных видов спорта.

— Михаил Николаевич, сейчас ситуация в мире сложилась таким образом, что у России отнимают множество соревнования международного уровня. Не было опасения, что у нас могут забрать Всемирные военные игры?

— Мы, как люди военные, не ориентируемся на опасения. Мы четко оцениваем обстановку, и принимаем соответствующее решение. И делаем все, чтобы добиться высочайшего результата. Это в традициях российской армии. Хочу обратить внимание на состав стран-участниц, он впечатляет. В Сочи приедут представители 26 государств, практический вся Западная Европа – все сердце блока НАТО (Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Словения, Турция – Прим. ТАСС).

Считаю, что девиз, под которым проходят Игры: "Дружба через спорт", как раз демонстрирует настрой России на дружбу, на тесные взаимодействия между вооруженными силами.

— Кто будет проводить допинг-тестирование спортсменов на соревнованиях?

— Международный совет военного спорта подпадает под юрисдикцию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Все те же самые правила, распространяющиеся на спортсменов-олимпийцев, действуют и для спортсменов-военнослужащих. К сожалению, Российское антидопинговое агентство пока не может работать непосредственно на территории страны. Нас обеспечит лаборатория из Кельна.

— Какие новшества будут на Играх в Сочи, чего не было на предыдущих соревнованиях?

— Во-первых, масштаб Игр будет гораздо больше, чем в Италии и Франции (в 2010 году соревнования прошли в Валле-д’Аосте, в 2013-м – в Анси – Прим. ТАСС). Совершенно однозначно и состав команд-участниц будет шире. Мы уже понимаем, что у нас будет весь цвет мирового шорт-трека, сильнейшие лыжники и биатлонисты. Пока в списках не видим братьев Фуркад (титулованные французские биатлонисты Симон и Мартен Фуркады – Прим. ТАСС), но они оба могут приехать, так как они являются офицерами французской армии. И конечно, наша команда – это весь цвет отечественной олимпийской сборной в любом из видов спорта.

Говоря о новшествах, мы предоставляем более высокий уровень сопровождения спортсменов. То есть, если в предыдущие военные игры в Южной Корее (летние соревнования 2015 года прошли в южнокорейском Мунгене – Прим. ТАСС) наши спортсмены размещались в помещениях казарменного типа, то здесь все наши гости будут жить в четырехзвездочных отелях. А если говорить о горном кластере, то в пятизвездочных. Спортсменам будут предоставлены лучшие транспортные средства, отличное питание – мы продумали все до мелочей: будет отдельно разработана линия для спортсменов из стран Азии, Ближнего Востока, с учетом национальных особенностей каждой культуры.

— На каждых Олимпийских играх российская сборная представлена в определенной экипировке. Как обстоят дела у вас?

— Мы долго выбирали, проводили конкурс, в котором победила компания "Форвард" – одна из компаний, аккредитованных при Министерстве спорта РФ. Форма уже готова, и на этой неделе мы проведем ее официальную презентацию. По образцу организации Олимпийских игр мы предусмотрели форму одежды с отличительными чертами и для спортсменов, и для судейского корпуса, и для волонтеров, и для обслуживающего персонала.

— Ваши ожидания от выступления российских спортсменов?

— Ожидания – очень сбалансированные. Самое главное, что они реалистичные. Мы понимаем, что мы не самые сильные в скоростном слаломе, что будет серьезная конкуренция и на лыжно-биатлонной трассе, и в гонке патрулей. Я уже сказал, что в шорт-треке будут представлены сильнейшие команды со всего мира. То есть это будет такой настоящий спортивный бой. Очень рассчитываю на успехи в спортивном ориентировании, в скалолазании. На предыдущих соревнованиях мы участвовали, и наши спортсмены показали неплохие результаты в этих видах спорта. Конечно, нам нужно очень серьезно подтягивать и развивать такой новый вид спорта для России, как ски-альпинизм, в котором традиционно лидируют представители альпийских стран, в частности, швейцарцы, австрийцы.

— Михаил Николаевич, расскажите, кто будет зажигать огонь Игр?

— Этот секрет вы сможете узнать в прямом эфире телеканалов, которые будут транслировать открытие соревнований.

— Как у спортсменов прошла подготовка к Играм, где они готовились?

— Подготовка проходит по ранее согласованному плану, она еще продолжается. Могу сказать одно, министр обороны РФ Сергей Шойгу уделил самое пристальное внимание этому вопросу, и предоставил возможность сделать все, чтобы у наших спортсменов были неограниченные возможности для подготовки. Например, у нас до последнего момента не было своего скалодрома, на котором можно было бы готовиться к соревнованиям такого уровня. Поэтому наша команда по скалолазанию проводила учебно-тренировочные сборы в Мюнхене.

В летний период наши лыжники занимались на лучших базах, в частности, выезжали на сборы в Новую Зеландию в составе сборной России под руководством Елены Вяльбе (президента Федерации лыжных гонок России - Прим. ТАСС), где в летнее время проходили подготовку на снегу. Если говорить о ски-альпинизме, наши ребята проводили сборы и на Эльбрусе, и в Швейцарии, где традиционно проложена трасса для ски-алпинизма. Так что возможности были созданы уникальные. Есть все, что только можно пожелать нашим спортсменам, причем все самого высокого качества.

— Такое большое внимание к ски-альпенизму. Расскажите, что уникального сделано для наших спортсменов?

— Мы обеспечили наших спортсменов всем самым лучшим. Если говорить про ориентирование, то же лучшее обмундирование, лучшая навигация. У ски-альпинистов: лучшие датчики, лучшие солнечные очки. Для них даже разработаны специальные рюкзаки, где все разложено так, как удобно ребятам. Я такой рюкзак увидел на соревнованиях в Швейцарии и поставил задачу подчиненным разработать и в дальнейшем изготовить именно такой специальный рюкзак для ски-альпинистов. И он готов!

— Михаил Николаевич, какие слова напутствия вы бы сказали нашим спортсменам?

— Наши спортсмены должны – обязаны, как говорят в вооруженных силах, выложиться по максимуму. Приложить максимум усилий для полной безоговорочной победы.

Беседовал Иван Пучков