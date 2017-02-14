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Барышев: допинг-тестирование на Всемирных военных играх проведет лаборатория из Кельна

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 99 0
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Логотип III зимних Всемирных военных игр
Логотип III зимних Всемирных военных игр в Сочи, Россия
Источник: http://cismsochi2017.ru/

Международный совет военного спорта попадает под юрисдикцию деятельности Всемирного антидопингового агентства

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Осуществлять допинг-тестирование на третьих Всемирных военных играх будет антидопинговая лаборатория из Кельна. Об этом ТАСС сообщил начальник ЦСКА Михаил Барышев.

"Международный совет военного спорта попадает под юрисдикцию деятельности Всемирного антидопингового агентства. Все те же самые правила, распространяющиеся на спортсменов-олимпийцев, действуют и для спортсменов- военнослужащих. К сожалению, Российское антидопинговое агентство пока не имеет возможности работать непосредственно на территории страны. Нас будет обеспечивать лаборатория из Кельна", - сказал Барышев.

Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия

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