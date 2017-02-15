ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков



Масштабная модель корабля PPA

Источник: defensenews.com Масштабная модель корабля PPAИсточник: defensenews.com

Военно-морские силы Италии вскоре пополнятся первыми многофункциональными патрульными кораблями типа PPA

На верфи итальянского судостроительного предприятия, расположенного в Муггиано (область Лигурия), состоялась церемония порезки стали, предназначенной для строительства первого корабля серии.

Корабли PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) строятся по заказу ВМС Италии. Всего планируется постройка 16 кораблей в трех модификациях, которые заменят 8 корветов типа Minerva и 10 патрульных кораблей типа Comandanti, Sirio и Cassiopea. В 2014 году Минобороны Италии профинансировало строительство первой партии из семи кораблей PPA, которые должны быть переданы флоту в период с 2021 по 2027 год.

Модель корабля типа PPA Источник: fincantieri.com

Корабли PPA будут строиться в трех модификациях: Light, Light Plus и Full. Основные различия между модификациями заключаются в вооружении и радарах: PPA Light получит артиллерийские орудия калибров 127, 76 и 25 мм, а также 12,7-мм пулеметы и радар X-диапазона (от 8 до 12 ГГц); PPA Light Plus дополнительно будет оснащен ракетами Aster 15 и Aster 30 и радаром C-диапазона (от 4 до 8 ГГц); модификация PPA Full получит артиллерийское и ракетное вооружение, а также радары X- и C-диапазонов.

Ключевая особенность кораблей PPA заключается в их многозадачности. В мирное время они могут использоваться для поисковых и спасательных операций, а также вести патрулирование. В условиях боевых действий корабли будут оснащаться всем необходимым для защиты и атаки, включая мощное ракетное вооружение.

Стоимость одной единицы составит €430 млн за «облегченную» версию и €530 млн — за полную. Общая стоимость первой партии кораблей оценивается в €3,9 млрд. Первый корабль будет строиться в Light-модификации. Длина каждого из кораблей составит 143 м, водоизмещение — от 5000 до 5900 тонн (в зависимости от модификации), максимальная скорость — 33 узла, экипаж будет состоять из 171 человека.