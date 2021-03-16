Новый патрульный корабль для ВМС Италии

Италия обновляет свой флот патрульных кораблей. Вчера, 14 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что на верфи Fincantieri в Рива-Тригосо состоялся спуск на воду третьего многоцелевого морского патрульного корабля типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA).

Raimondo Montecuccoli является третьим в серии из шестнадцати запланированных к постройке патрульных кораблей. Первый из них (Paolo Thaon di Revel) был спущен на воду в июне 2019 года и должен поступить на боевое дежурство уже в этом году. Второй — Francesco Morosini — сошёл на воду в мае прошлого года.

Корабль Raimondo Montecuccoli перед спуском на воду Источник изображения: navalnews.com

Корабли PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) строятся по заказу ВМС Италии. Всего планируется постройка 16 кораблей в трёх модификациях, которые заменят 8 корветов типа Minerva и 10 патрульных кораблей типов Comandanti, Sirio и Cassiopea. В 2014 году Минобороны Италии профинансировало строительство первой партии из семи кораблей PPA, которые должны быть переданы флоту в период с 2021 по 2027 год.

Корабли PPA будут строиться в трёх модификациях: Light, Light Plus и Full. Основные различия между модификациями заключаются в вооружении и радарах: PPA Light получит артиллерийские орудия калибров 127, 76 и 25 мм, а также 12,7-мм пулемёты и радар X-диапазона (от 8 до 12 ГГц); PPA Light Plus дополнительно будет оснащён ракетами Aster 15 и Aster 30 и радаром C-диапазона (от 4 до 8 ГГц); модификация PPA Full получит артиллерийское и ракетное вооружение, а также радары X- и C-диапазонов.

Paolo Thaon di Revel — первый корабль проекта PPA Источник изображения: navalnews.com

Ключевая особенность кораблей PPA заключается в их многозадачности. В мирное время они могут использоваться для поисковых и спасательных операций, а также вести патрулирование. В условиях боевых действий корабли будут оснащаться всем необходимым для защиты и атаки, включая мощное ракетное вооружение.

Стоимость одной единицы составит €430 млн за «облегчённую» версию и €530 млн — за полную. Общая стоимость первой партии кораблей оценивается в €3,9 млрд. Длина каждого из кораблей составит 143 м, водоизмещение — от 5000 до 5900 т (в зависимости от модификации), максимальная скорость — 33 узла, экипаж будет состоять из 171 человека.