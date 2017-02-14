В Западном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
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Комплексная проверка боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов. 26 февраля 2014г.
Источник: МО РФ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Внезапная проверка боевой готовности соединений и воинских частей стартовала в Западном военном округе, сообщает пресс-служба ЗВО.
"Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова стартовала внезапная проверка соединений и воинских частей округа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, ленинградская военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Карелии.
14.02.2017
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