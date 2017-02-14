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Беспилотные планеры помогут американцам прогнозировать погоду

15.02.2017 N+1 137 0
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БЛА WHAATRR
БЛА WHAATRR
Источник: NASA

Разработчики из нескольких исследовательских центров NASA разработали специальную версию беспилотного летательного аппарата Prandtl-M, создаваемого для исследовательских полетов на Марсе. Новая версия беспилотника, как пишет Aviation Week, будет использоваться для сбора метеорологических данных, которые впоследствии можно будет использовать для составления прогнозов погоды.


Метеорологические службы сегодня для составления прогнозов используют различные погодные данные, собираемые разными способами. Речь идет, в частности, о наземных станциях и воздушных шарах с измерительным оборудованием. В США на протяжении последних 12 лет также используются самолетные погодные датчики, устанавливаемые на пассажирские самолеты.


Используемые для метеорологических исследований системы не обеспечивают плотного покрытия территории, не позволяя собирать данные над трудноступными участками местности и вне маршрутов пассажирский рейсов. Для увеличения плотности покрытия в NASA намерены использовать различные беспилотники для сбора метеорологических данных.


Новый беспилотный планер получил название WHAATRR. Аппарат выполнен из углепластика по схеме «летающего крыла». Размах крыла аппарата составляет 0,9 метра. Предполагается, что для проведения исследований беспилотники будут сбрасываться с метеорологических воздушных шаров с высоты шести тысяч метров.


Предварительные летные испытания беспилотника уже состоялись и признаны успешными. В ближайшее время планируется начать масштабные испытания аппарата, в ходе которых, планер, в частности, будет сброшен с воздушного шара с высоты 30,5 тысячи метров. Программное обеспечение позволяет аппаратам планировать к заранее заданной точке.


Ранее стало известно летно-исследовательский центр имени Армстронга разработал уменьшенный вариант самолетной системы сбора погодных данных TAMDAR и начал ее испытания на беспилотнике Ikhana, специальной версии ударного аппарата RQ-9 Reaper. Прежде самолетные погодные датчики никогда не устанавливались на беспилотники.


Система TAMDAR во время полета собирает данные о температуре воздуха, давлении, силе и направлении ветра на высоте, относительной влажности, условиях обледенения, турбулентности. Эти данные имеют привязку ко времени и координатам GPS. Уменьшенная система позволяет собирать все те данные, которые может собирать и обычная самолетная система.


Василий Сычёв

14.02.2017
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США
Компании
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Проекты
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