Ъ: украинская компания сделает двигатель для российско-китайского вертолета
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
|
Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич"
Источник: fotografersha.livejournal.com
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинская компания "Мотор Сич" может сделать двигатель для российско-китайского гражданского тяжелого вертолета, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
"Несмотря на коллапс сотрудничества Киева и Москвы в сфере двигателестроения, украинская "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т. Посредником для конфликтующих сторон и координатором проекта выступит Пекин. Если же сорвется и такой опосредованный формат сотрудничества, России и Китаю придется заниматься двигателем самостоятельно - консультации на эту тему уже идут", - пишет издание.
В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета. Как рассказали газете в холдинге "Вертолеты России", переговоры о разработке близки к завершению.
В начале 2016 года стало известно, что вертолет будет разрабатываться только для китайского рынка. Его проектирование и производство долго осложнял выбор двигателя. Как отмечает издание, бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев говорил, что на машине может быть использован украинский двигатель Д-136.
"Украинская "Мотор Сич" опровергала участие в проекте, но в пятницу в компании "Ъ" пояснили, что она работает напрямую с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т. В "Вертолетах России" поддерживают правила игры, подчеркивая, что "решение по двигателю - за заказчиком, то есть за китайской стороной", - пишет издание.
В Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В "в случае заинтересованности партнеров".
Правительства России и Китая 25 июня прошлого года подписали в Пекине соглашение по совместной реализации программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В ходе церемонии подписания ОАК и Китайская корпорация Гражданского авиастроения заключили договор совместного предприятия по программе создания пассажирского самолета.
Меморандум о создании широкофюзеляжного российско-китайского самолета был подписан весной 2014 года в ходе визита Владимира Путина в Китай. По замыслу сторон, лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам Airbus и Boeing и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах.
13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.09.2013 МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
30.10.2009 Несмотря на кризис и погоду
28.08.2015 Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
24.08.2015 Зона плохой видимости
19.05.2014 Россия готова передать Китаю авиационные технологии
03.09.2013 Между нами, россиянами
29.08.2013 Есть контракт
08.02.2013 Пределы консолидации