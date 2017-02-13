НАТО мобилизуется – Путин проверяет боеготовность (Hamshahri, Иран)



Президент России Владимир Путин во время стратегических командно-штабных учений Российской армии «Центр-2015»

Источник: Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время стратегических командно-штабных учений Российской армии «Центр-2015»Источник: Коммерсантъ

Президент РФ приводит ВКС России в боевую готовность

С прибытием дополнительного воинского контингента Альянса из Германии в Литву и сосредоточением его всего в 100 километрах от российской границы, НАТО замыкает "кольцо осады" вокруг России и доводит свои боевые построения в Восточной Европе до логического завершения.

Первая группа военнослужащих, прибывших из ФРГ, после прибытия на территорию Литвы была сосредоточена на военной базе, расположенной близ границы с Калининградской областью. Предполагается, что численность группировки в течение двух ближайших месяцев будет доведена до 2-х тысяч человек. Немецкие военнослужащие присоединились к уже прибывшим сюда ранее бельгийским, французским и голландским коллегам, однако решено, что у них будет собственное полевое командование.

Ранее старшие офицеры германского бундесвера побывали в столице Литвы Вильнюсе с целью провести здесь, в преддверии прибытия немецкого военного контингента, необходимые инспекционные работы. В то же время, американские морпехи, в сопровождении подразделений артиллерийских и бронетанковых войск, были введены на территорию Польши. Прибытие американского контингента в Польшу - часть масштабного плана НАТО по сосредоточению большой воинской группировки из США, общей численностью в 4 тысячи человек, на территориях Польши, стран Балтии, Румынии и Болгарии. Ранее, в течение нескольких последних недель, американские военные также появились в той же Литве, а также в Латвии, и как ожидается, в течение ближайших 2-3 месяцев их ряды здесь, в этих двух прибалтийских республиках, пополнят военнослужащие из других стран, входящих в Альянс, в частности, британские и канадские военнослужащие.

Сосредоточение столь большого числа военнослужащих в Восточной Европе - факт беспрецедентный с самого момента окончания холодной войны, и военные аналитики уже охарактеризовали его как "полномасштабные военные приготовления" против России. НАТО в течение трех последних лет, после того как к России был присоединен Крымский полуостров, почти полностью заморозило какие-либо отношения с Москвой. А шаги по увеличению своего военного присутствия на территориях в непосредственной близости от границ с Россией Альянс называет "необходимыми мерами в области обороны", на случай возможных "актов агрессии" со стороны последней. Однако Россия точно также рассматривает подобные действия со стороны НАТО как агрессивные и считает данные шаги нарушением "паритета безопасности", сложившегося на европейском континенте.

В минувший понедельник, 6 февраля, подразделения американского контингента НАТО, в сопровождении танков, были введены и в Эстонию, с целью "подкрепления" сосредоточенным здесь подразделениям войск Альянса. Эстония - это самая северная страна региона Восточной Европы, и она также имеет общие границы с Россией. Напомним, что ранее Эстония, как и еще две соседние прибалтийские республики, т.е. Латвия и Литва, являлись частью СССР, однако после получения ими в 1991 году независимости, в конечном итоге оказались в составе Северо-Атлантического Альянса, а также, государствами-членами Евросоюза. Близость Литвы к российскому "анклаву" в Прибалтийском регионе, в виде Калининградской области, стало причиной того, что власти этой страны были особенно обеспокоены возможной агрессией со стороны России. Калининград - это российский регион, располагающийся у берегов Балтийского моря вне основных границ РФ, между территориями Польши и Литвы. Россия же сосредоточила здесь, в рамках подразделений своих ракетных войск, баллистические ракеты комплекса "Искандер-М", - оперативно-тактическое оружие особой мощности, поскольку может нести на себе ядерный боевой заряд.

Россия объявляет боевую готовность

С появлением натовских контингентов на территории Литвы, Калининградская область оказалась словно замкнутой в кольце блокады со стороны Альянса. Президент России Владимир Путин, в качестве ответной меры на данные шаги со стороны НАТО, в минувший вторник отдает приказ о внезапной проверке боевой готовности Воздушно-космических сил страны. Вместе с тем, Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу провести комплекс всех необходимых мероприятий по оценке уровня готовности всех сухопутных сил России противостоять "сильному внезапному удару". Александр Грушко, бывший представитель России при Альянсе, также, в интервью российскому официальному информагентству ТАСС заявил, что нет никаких признаков того, что НАТО свернет или хотя бы приостановит шаги по усилению своего боевого присутствия в Восточной Европе.

В ответ на эти последние "приготовления" со стороны НАТО, Россия объявила, что текущий, 2017-й год, станет годом модернизации вооружения и укрепления боевой мощи ее вооруженных сил, и что для этой цели будет разработана и осуществлена специальная программа. В течение 5 последних месяцев Россия представила миру образец своей новой ракеты, несущей ядерный заряд - ракеты, не имеющей по своей величине и мощи аналогов в данном виде вооружений. Ракета способна нести боевой заряд мощностью в 40 мегатонн, что в 2 тысячи раз превышает мощь тех атомных бомб, которые были применены США в 1945 году при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Напряженность в отношениях между двумя сторонами, РФ и НАТО, уже перешла в стадию "взаимных" военных приготовлений, что порождает обеспокоенность населения стран Европы и Запада: там значительно возросло число тех, кто считает вполне реальной угрозу "Третьей мировой войны". Примерно месяц назад известное The Independent опубликовало результаты социологического исследования. Они показали, что большинство населения 9 западных стран, в том числе США, Великобритании и Франции считает подобную перспективу не просто вероятной, но и очень близкой.