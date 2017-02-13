ОАК на Aero India 2017 продемонстрирует новые самолеты и планирует расширить масштабы сотрудничества с Индией



Истребитель Су-30СМ

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Истребитель Су-30СМИсточник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 13 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация примет участие в международном авиасалоне Aero India 2017, который пройдет с 14 по 18 февраля на территории военной авиабазы Yelahanka, и представит программы российско-индийского сотрудничества в области авиации.

На авиасалоне ПАО «ОАК» демонстрирует как зарекомендовавшие себя на рынке, так и новейшие образцы авиационной техники. В рамках экспозиции будут представлены модели самолетов продуктовой линейки ПАО «ОАК» в области гражданской, военной, транспортной и специальной авиации – Т-50, Су-30, МС-21-300, Як -152, Як -130 , МиГ-35, МиГ-29К, Ил-76МД-90A, Ил-112В, Бе-200, Бе-103. Также гости авиасалона смогут ознакомиться с образцами техники, созданной по программам российско-индийского сотрудничества в рамках концепции «Make-in-India».

Индия – один из ключевых партнеров России. Вместе с работой над программами лицензионного производства, ремонта и модернизации самолетов «Су» и «МиГ», ОАК совместно с компанией HAL ведет работу над проектами совместной разработки самолетов, как, например, перспективного многофункционального истребителя (FGFA).

В ходе авиасалона запланированы переговоры по расширению военно-технического сотрудничества в части сервисного обслуживания военных самолетов. В частности, полученное ОАК свидетельство ФСВТС, разрешающее с 2017 года осуществлять поставки запчастей, ремонт, сервисное обслуживание и модернизацию российской военной техники за рубежом, позволит предложить индийским партнерам новый уровень качественного послепродажного обслуживания российских самолетов в Индии и будет способствовать созданию единой системы ППО ОАК.

Кроме того, индийский рынок перспективен с точки зрения продвижения гражданских самолетов. По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет внутренний рынок перевозок в Индии будет показывать существенный рост. ОАК готов предложить индийским партнерам линейку современных пассажирских самолетов – SSJ100, МС-21, Ил-114.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».