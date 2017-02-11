Уникальная противолодочная авиабомба «Загон-2» пошла в серию



Авиабомбы

Источник: Григорий Сысоев/ТАСС АвиабомбыИсточник: Григорий Сысоев/ТАСС

Для Минобороны РФ ведется серийное производство противолодочной авиабомбы (КАБ ПЛ) «Загон-2», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе АО «Научно-исследовательский инженерный институт (АО «НИИИ»).

«Ведется серийное изготовление противолодочной корректирумой авиабомбы «Загон-2» по заказу Минобороны РФ», — сообщили в пресс-службе.

Действие противолодочной авиабомбы (КАБ ПЛ) «Загон-2» Источник: АО»НИИИ»

По ее данным, авиабомба «Загон-2» унифицирована для применения с самолетов (Ил-38, Ту-142М) и вертолетов (Ка-28) во всех районах Мирового океана. Размещение КАБ ПЛ «Загон-2» согласовано с разработчиками вертолета МИ-14ПЛ.

Согласно сайту АО «НИИИ», сброшенная с вертолета или самолета КАБ ПЛ «Загон-2» способна зависать на поверхности воды до четырех минут. С помощью активной гидроакустической системы наведения авиабомба «Загон-2» обнаруживает цель на расстоянии до 450 метров. Как отмечают в АО «НИИИ», даже при ошибке целеуказания до 200 метров, вероятность поражения цели серией бомб составляет около 60%.

В настоящее время АО «НИИИ» ведет разработку нового противолодочного боеприпаса повышенной эффективности, сообщили в пресс-службе.