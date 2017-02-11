Уникальная противолодочная авиабомба «Загон-2» пошла в серию
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Отрасли и сферы: Боеприпасы и спецхимия + Новые разработки
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Авиабомбы
Источник: Григорий Сысоев/ТАСС
Для Минобороны РФ ведется серийное производство противолодочной авиабомбы (КАБ ПЛ) «Загон-2», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе АО «Научно-исследовательский инженерный институт (АО «НИИИ»).
«Ведется серийное изготовление противолодочной корректирумой авиабомбы «Загон-2» по заказу Минобороны РФ», — сообщили в пресс-службе.
|Действие противолодочной авиабомбы (КАБ ПЛ) «Загон-2»
|Источник: АО»НИИИ»
По ее данным, авиабомба «Загон-2» унифицирована для применения с самолетов (Ил-38, Ту-142М) и вертолетов (Ка-28) во всех районах Мирового океана. Размещение КАБ ПЛ «Загон-2» согласовано с разработчиками вертолета МИ-14ПЛ.
Согласно сайту АО «НИИИ», сброшенная с вертолета или самолета КАБ ПЛ «Загон-2» способна зависать на поверхности воды до четырех минут. С помощью активной гидроакустической системы наведения авиабомба «Загон-2» обнаруживает цель на расстоянии до 450 метров. Как отмечают в АО «НИИИ», даже при ошибке целеуказания до 200 метров, вероятность поражения цели серией бомб составляет около 60%.
В настоящее время АО «НИИИ» ведет разработку нового противолодочного боеприпаса повышенной эффективности, сообщили в пресс-службе.
11.02.2017
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