Французы занялись разработкой гибридного вертолета
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Вертолет Airbus Helicopters H225M Caracal (ранее ЕС725)
Источник: Anthony Pecchi / Airbus Helicopters
Французская компания Safran приступила к разработке гибридного вертолета, в котором дополнительная мощность на вал несущего винта в режиме висения и в критической ситуации будет передаваться от электромотора. Как пишет Aviation Week, в компании полагают, что использование гибридной силовой установки позволит сократить потребление топлива новым вертолетом на 10-15 процентов по сравнению с обычными летательными аппаратами такого класса.
Современные вертолеты одно- и многодвигательные спроектированы с учетом принципа избыточности. Это сделано на случай непредвиденного падения мощности силовой установки в однодвигательном варианте машины или отказа одной из них в случае версии с двумя и более двигателями. Несмотря на то, что принцип избыточности позволяет подстраховаться на случай аварии, он же приводит к избыточному увеличению массы вертолетов, неполному использованию мощности силовых установок и перерасходу топлива.
Например, многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H215 Super Puma оснащен двумя турбовальными двигателями Makila 1A2 мощностью 1,9 тысячи лошадиных сил (1,4 мегаватта) каждый. В компании Safran полагают, что если на базе H215 сделать гибридный вертолет, то для его нормальной эксплуатации хватило бы одного двигателя Ardiden 3 мощностью 1,4 тысячи лошадиных сил. При этом для режима висения или на случай отказа турбовального двигателя за приведение несущего винта будет отвечать электромотор.
В гибридной версии также планируется использовать электрический привод хвостового стабилизирующего винта. За питание электрической системы будет отвечать генератор, приводимый основным двигателем и небольшой газотурбинной силовой установкой. В совокупности использование газотурбинной силовой установки, генератора и электромоторов совместно с основным турбовальным двигателем позволит существенно уменьшить общую массу вертолета H215 за счет отказа от части трансмиссии и оптимизации остающейся части.
Предполагается, что газотурбинная установка будет работать в режиме «старт-стоп», останавливаясь, когда она не нужна, и запускаясь, если нужно задействовать электромотор для передачи дополнительной мощности на несущий винт. Прежде компания проводила разработку такой системы для обычного двухдвигательного вертолета. В рамках этого проекта при переходе в крейсерский горизонтальный полет второй двигатель вертолета отключался и включался только при переходе в режим висения или отказе основной силовой установки.
В середине прошлого года европейский авиастроительный концерн Airbus и немецкая компания Siemens занялись совместной разработкой семейства авиационных гибридных двигателей мощностью от ста киловатт до десяти и более мегаватт. Такие двигатели могут быть установлены на ближне- и среднемагистральные пассажирские самолеты вместимостью менее ста кресел, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. На первом этапе проекта компании намерены доказать эффективность и экономичность использования гибридных силовых установок.
Работы в рамках первого этапа планируется завершить к 2020 году. Все работы ведутся в новом конструкторском бюро E-Aeircraft System Home в Оттобруне в Германии.
Василий Сычёв
09.02.2017
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№1
10.02.2017 02:28
Полный идиотизм – никогда на вертолёте не применят такую схему резервного двигателя. А вот для дронов-конвертопланов для морского базирования –как например http://vpk.name/?goto=http://vpk.name/news/157675_razrabotchik_oblik_rossiiskogo_skorostnogo_vertoleta_ne_opredelen_izuchayutsya_vse_variantyi.html#m334212 Наличие маленького и лёгкого дополнительного роторного двигателя ( например коловратного – с цилиндрическим телом внутри и «лучевыми» перегородками и эллиптическими шайбами по бокам как ГРМ. Такой двигатель имеет очень высокие показатели мощности к своей массе и размерам, да и система охлаждения – впрыск дистиллированной воды, во второй половине рабочего хода, что приведёт к дополнительному увеличению мощности, как и подача кислорода во вход для увеличения процентного содержания до 25-27 и соответствующего увеличения подачи топлива). Такой двигатель запускается и выводится на контактные обороты через МСХ и позволит произвести перегруженный отрыв дрона с замка троса, вертикальный набор высоты, перевод в разгон до экономической скорости и далее двигатель выключается – проработав, примерно, всего 20 секунд. Зато произведён взлёт дрона с полётной массой больше на 18-20 процентов, а это в доле массы топлива или боевой нагрузки – будет более 50 процентов увеличения. /// Не предлагаю, а просто рассуждаю о технической целесообразности, а то, что расписано в статье – сказки для пилежа бабла на «исследования и конструирования» - к намеченному сроку программу закроют, только не из-за технической безграмотности и абсурда, а просто будет нужно совсем другое в изменившимся Мире ( Я очень сильно сомневаюсь, что у пилотируемых вертолётов есть будущее в военном деле).
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