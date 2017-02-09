Придет новый учебный вертолет для ВВС Израиля
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
S-70i на выставке International Defence Industry. Фото Bartosz Glowacki с сайта flightglobal.com
На рубеже десятилетия ВВС Израиля намереваются обновить парк учебных вертолетов, сообщает источник 8 февраля.
Отмечается, что в 2020 году будет выбран новый тип вертолета для замены существующих тренировочных Bell 206 (OH-58B) JetRanger (израильское название Saifan). В настоящее время пилоты транспортных вертолетов проходят курс обучения на Sikorsky S-70 (UH-60) Black Hawk (израильское название Yanshuf), боевые пилоты на Saifan. Пока принято решение, чтобы все пилоты обучались на "Яншуфах", так как в течение трех лет "Сайфаны" будут выведены из эксплуатации.
Отмечается, что обучение пилотов только на более сложных машинах S-70 (UH-60) повысит общий уровень подготовки летного персонала. Разрыв между возможностями Bell 206 (OH-58B) и подготовкой пилотов ударных вертолетов Boeing AH-64A/D Apache (Peten/Saraf) настолько велик, что очень трудно достичь достижения нужных навыков и знаний молодым пилотами. По летным и техническим характеристикам "Блэк Хок" и "Апач" практически идентичны, что сделает переход от одной машины к другой менее болезненным.
09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.05.2016 Будущее это «масштабируемые» винтокрылы
25.05.2015 Американский "Налетчик" с русскими корнями
17.01.2014 «Апачи» могут взять на себя роль разведывательных вертолетов
13.11.2013 Производство военной авиации будет сокращаться
01.07.2013 «Ля Трибюн» опубликовала перечень крупнейших программ, в которых «Еврокоптер» имеет шансы на победу
22.08.2012 Передовики мирового оружейного бизнеса
20.04.2011 Армия США получит скоростные вертолеты к 2030 году
06.01.2011 Военные вехи