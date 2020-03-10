Проклятие команчи

Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

3 марта 2020 года Boeing в рамках конкурса Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) Армии Соединенных Штатов представил проект разведывательно-ударного вертолета, предназначенного для замены половины парка действующих McDonnell Douglas AH-64 Apache. Конкуренцию Boeing в тендере составляют компании AVX (в сотрудничестве с L3Harris Technologies), Bell (дочерняя компания Textron), Karem и Sikorsky (куплена Lockheed Martin). В 2020 году военные должны определиться с двумя разработчиками, которые в 2023 году обязуются изготовить первые демонстрационные образцы. Выбрать победителя, который начнет серийное производство вертолетов, Пентагон планирует в 2028 году. «Лента.ру» рассказывает о тендере и конкурирующих проектах.

Согласно основным условиям FARA, будущий вертолет должен иметь крейсерскую скорость не менее 180 узлов (333,4 километра в час) на высоте 4000 футов (1219,2 метра), оснащаться одним газотурбинным двигателем T901 мощностью три тысячи лошадиных сил, разрабатываемым General Electric в рамках конкурса Improved Turbine Engine Program (ITEP), и проектироваться согласно критериям Modular Open Systems Architecture (MOSA), предполагающим, в частности, модульную конструкцию и использование принципа открытой архитектуры, которые должны позволить сравнительно быстро и недорого проводить обслуживание, ремонт и модернизацию летательного аппарата. Отдельные пожелания военных к перспективным машинам — малозаметность и опциональная автономность.

Sikorsky Raider X Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

Вертолеты, создаваемые в рамках FARA, должны заменить около 200 легких многоцелевых Bell OH-58D Kiowa, впервые взлетевших в 1967 году, но сегодня практически выведенных из вооружения армии, и примерно 350 ударно-разведывательных AH-64 Apache, впервые поднявшихся в воздух в 1975 году, но ожидающих выведения из эксплуатации в 2048 году. В настоящее время часть функций OH-58D Kiowa в армии выполняют AH-64 Apache, находящиеся на вооружении соответствующих разведывательных эскадрилий и разведывательных батальонов. Формально отличие одного формирования от другого заключается в том, что дополнительно первые используют беспилотники RQ-7 Shadow от AAI (поглощена Textron), тогда как вторые — более крупные дроны General Atomics MQ-1C Grey Eagle.

Новый вертолет по переносимому оружию уступит AH-64 Apache, но значительно превзойдет OH-58D Kiowa. Данное обстоятельство, как уверены в Пентагоне, не столь важно, поскольку армией создаваемому в рамках FARA летательному аппарату отводится практически такая же роль, как и Lockheed Martin F-35 Lightning II в Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты и Военно-морских силах — вертолет без внешней нагрузки должен оставаться максимально труднообнаруживаемым средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника или вообще не должен проникать в зону ее действия. С FARA фактически произошло возвращение к программе Light Helicopter Experimental (LHX), запущенной в 1982 году и свернутой в 2004 году. К тому времени было создано всего два малозаметных Boeing–Sikorsky RAH-66 Comanche, получившихся, в частности, слишком дорогими — вместо приобретения 650 таких летательных аппаратов за 39 миллиардов долларов армия решила купить новые беспилотники и проверенные вертолеты.

Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

Представленный Boeing в рамках FARA проект вертолета внешне напоминает Lockheed AH-56 Cheyenne, отличающихся выдающейся для вертолетов маневренностью (разработка Lockheed AH-56 Cheyenne, которых было произведено всего десять единиц, прекратилась в 1972 году). Конструктивно представленный Boeing летательный аппарат получил шестилопастный несущий винт, четырехлопастный толкающий винт и четырехлопастный рулевой винт, способные обеспечить вертолету сохранение большой скорости полета при маневрах. Вертолет имеет двухместную кабину экипажа (летчики располагаются друг за другом), пару внутренних отсеков для размещения оружия (подвешиваемое снаружи оружие нарушает малозаметность), 20-миллиметровую пушку, убирающиеся колесное шасси и подфюзеляжный киль.

В отличие от Boeing с проектом вертолета, пока не получившим даже названия, четыре других предложения для FARA были представлены в 2019 году. Речь идет о Bell 360 Invictus, Sikorsky Raider X, AVX AR40 и Compound Coaxial Helicopter (CCH). Конструкция первой машины воспроизводит традиционную схему гражданского многоцелевого Bell 525 Relentless. Второй вертолет — развитие Sikorsky S-97 Raider, построенного по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. AR40 — винтокрыл с парой крупных крыльев, одним несущим винтом и толкающим винтом в хвостовой части. CCH имеет крылья, соосный несущий винт и пару небольших толкающих винта.

Bell V-280 Valor Источник изображения: Фото: bellflight.com

Среди представленных проектов наименьшие шансы на победу в тендере, вероятно, у AR40 и CCH, что можно объяснить как непривычностью конструкции, так и меньшим опытом разработчиков, по сравнению с конкурентами, в создании именно вертолетов. В настоящее время готовым летным прототипом вертолета для FARA располагает лишь Sikorsky. Прототипы летательных аппаратов Boeing и Bell, очевидно, в случае необходимости могут быть созданы в сравнительно короткие сроки.

Даже если Boeing упустит победу в тендере FARA, у компании останутся заказы на AH-64 Apache, последние модификации которого учитывают наработки по RAH-66 Comanche. Кроме того, Boeing вместе с Lockheed Martin принимает участие (многоцелевой SB>1 Defiant) в тендере Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), в рамках которого предполагается замена вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk, принятых на вооружение в 1979 году. Конкурентом компаний выступает Bell с V-280 Valor.

Программы FLRAA и FARA реализуются Пентагоном в рамках более крупного проекта Future Vertical Lift (FVL), который, среди прочего, подразумевает замену тяжелых транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook, находящихся на вооружении армии с 1962 года, и, согласно программе Future Tactical Unmanned Aerial System (FTUAS), замену беспилотников RQ-7 Shadow, эксплуатируемых с 2002 года.

Есть еще две интересные программы военных беспилотников, которые должны работать в связке с вертолетами, над которыми работают в США. В рамках Advanced UAS (AUAS) предполагается создать замену General Atomics MQ-1C Grey Eagle, в ходе Air-Launched Effects (ALE) планируется разработать небольшие мини-дроны, которые бы использовались в дополнение к вертолету-победителю тендера FARA. Подобные беспилотники в условиях будущей войны могут выполнять, например, разведывательные или ударные функции, а также переносить системы радиоэлектронной борьбы, а с использования таких дронов, согласно Пентагону, должны начинаться сухопутные военные действия в отношении противника.

Андрей Борисов