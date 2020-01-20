Американский скоростной вертолёт SB1 Defiant разогнали быстрее 100 узлов

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Перспективный многоцелевой скоростной вертолет SB>1 Defiant, разрабатываемый консорциумом компаний Sikorsky и Boeing, совершил первый полет на скорости более 100 узлов (185 километров в час). Испытания проходили на аэродроме предприятия американской компании Sikorsky в Уэст-Пальм-Бич (штат Флорида). Видео этих испытаний на своей странице в YouTube опубликовал Boeing.

Как пояснили разработчики, разгон вертолета до скорости свыше 100 узлов является одной из важнейших отметок при испытании новейших скоростных вертолетов. На очередном этапе испытаний, который прошел 13 января 2020 года, вертолет не только разогнали быстрее 100 узлов, но также он выполнил серию поворотов с креном 30 градусов. Испытания признаны успешными.

Создание SB>1 осуществляется на конкурсной основе в рамках программы армии США по выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных машин армейской авиации. Первый построенный прототип демонстратора SB>1 показали 26 декабря 2018 года.

Согласно требований американской армии новый вертолет должен перевозить 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). В рамках программы предусматривается создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2030-2035 годов.

Вертолет SB>1 использует разработанную Sikorsky новую несущую схему, сочетающую соосные несущие винты противоположного вращения с хвостовым толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Максимальный взлетный вес SB>1 заявлен в 32000 фунтов (14515 кг), вместимость - до 18 человек. Вертолет оснащен модифицированными турбовальными двигателями Honeywell T55 взлетной мощностью примерно 4000 л.с., крейсерская скорость - 460 км/час.

Конкурентом SB>1 Sikorsky и Boeing в программе замены вертолетного парка армии США является конвертоплан V-280 Valor консорциума Bell и Lockheed Martin, прототип которого проходит летные испытания с 18 декабря 2017 года.