Авиация ВКС проверила московскую систему ПВО



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиация ВКС РФ проверила систему противовоздушной обороны в московской зоне ответственности в ходе внезапной проверки боеготовности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению верховного главнокомандующего, заявил ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу. Всего к проверке привлекаются около 45 тысяч военных и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.

"Авиация Воздушно-космических сил принимала участие в проверке противовоздушной обороны соединений ВКС в Московской зоне ответственности. В воздух были подняты около 20 разнотипных самолетов включая истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолеты Ми-8, Ка-52 которые для подразделений ПВО являлись контрольными целями и действовали с разных направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты Ту-160 и Ту-22М3 выполняли полеты на сверхзвуковых скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, что затрудняло их обнаружение и условное уничтожение. Самолеты должны были пролететь к объектам условного удара незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем. Самолеты и вертолеты летали на высотах от 50 до 10000 метров на различных скоростях. Для того, чтобы остаться незамеченными пилотам приходилось выключать систему опознавания "Я свой" и летать на предельно малых высотах.

Полеты авиации осуществлялись круглосуточно и фиксировались воздушными и наземными средствами объективного контроля.