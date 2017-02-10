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Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы

10.02.2017 Известия.ru 150 1
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БТР-70 - советский бронетранспортёр
Источник: Internet

В результате стоимость комплектующих для военной техники возрастает в несколько раз

Крупнейший украинский государственный концерн «Укроборонпром» через дочерние компании закупает российские двигатели для военной техники у молдавских компаний. Из-за использования непрямой схемы закупок, в которой задействованы четыре фирмы, стоимость товара заметно возрастает.


Чтобы не закупать двигатели напрямую из России, Украина вынуждена платить $15 тыс. за двигатель, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание «Украинская правда», которое провело собственное расследование. В Молдавии реальная цена такого оборудования не превышает €10 тыс. за единицу.


На заводе КАМАЗ молдавская компания закупила 20 двигателей и завезла их в Молдавию на двух грузовиках. Ввозила эти двигатели молдавско-украинская компания.


«Через несколько дней эти двигатели она перепродала другой компании – «Автопрезенту», другая молдавская компания перепродала третьей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла двигатели в Украину», – раскрывают подробности манипуляций журналисты.


Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако в СМИ время от времени появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих.


Украинские журналисты сообщили в конце 2016 года, что фирма «Укринмаш», входящая в «Укроборонпром» якобы через британских посредников закупала гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70 у России. Эту информацию отрицали в «Укроборонпроме».

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Молдавия
Россия
Украина
Продукция
БТР-70
Компании
КАМАЗ
Укроборонпром

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
akex
86
№1
10.02.2017 02:35
В США за сотрудничество с вражескими государствами бизнесменов штрафуют так,что в другой раз не повадно,а в РФ бардак развели.
0
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