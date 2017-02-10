Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
|
|
БТР-70 - советский бронетранспортёр
Источник: Internet
В результате стоимость комплектующих для военной техники возрастает в несколько раз
Крупнейший украинский государственный концерн «Укроборонпром» через дочерние компании закупает российские двигатели для военной техники у молдавских компаний. Из-за использования непрямой схемы закупок, в которой задействованы четыре фирмы, стоимость товара заметно возрастает.
Чтобы не закупать двигатели напрямую из России, Украина вынуждена платить $15 тыс. за двигатель, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на издание «Украинская правда», которое провело собственное расследование. В Молдавии реальная цена такого оборудования не превышает €10 тыс. за единицу.
На заводе КАМАЗ молдавская компания закупила 20 двигателей и завезла их в Молдавию на двух грузовиках. Ввозила эти двигатели молдавско-украинская компания.
«Через несколько дней эти двигатели она перепродала другой компании – «Автопрезенту», другая молдавская компания перепродала третьей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла двигатели в Украину», – раскрывают подробности манипуляций журналисты.
Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако в СМИ время от времени появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих.
Украинские журналисты сообщили в конце 2016 года, что фирма «Укринмаш», входящая в «Укроборонпром» якобы через британских посредников закупала гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70 у России. Эту информацию отрицали в «Укроборонпроме».
09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.09.2014 Пока Порошенко выпрашивает оружие, армия его распродает
10.11.2016 Интервью директора ГП «Николаевский бронетанковый завод»
15.08.2016 Производство бронетранспортеров БТР-3Е на Киевском бронетанковом заводе
15.08.2016 Еще о производстве БТР-3 на Украине
15.08.2016 Украинский ВПК резко сбавил обороты в 2016 году
03.06.2016 ВТС России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
23.03.2016 Лицензия на стабильность
15.02.2016 Украинские БТР-3 из бронекорпусов БТР-70