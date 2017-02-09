Корабль "Североморск" прибыл в Пакистан на военные учения



Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"

Источник: Aleksey Lisitsyn Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"Источник: Aleksey Lisitsyn

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Большой противолодочный корабль российского Северного флота "Североморск" совершил переход из оманского порта Салала и прибыл в Пакистан для участия в международных военно-морских учениях "Аман-2017", которые начнутся 10 февраля, сообщил РИА Новости в четверг военно-дипломатический источник.

Цель учений "Аман-2017", которые пройдут под девизом "Вместе за мир" - борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли. Ранее пресс-служба СФ сообщила, что в маневрах примут участие корабли восьми государств.

"Североморск" совершил переход из оманского порта Салала и прибыл для участия в международных военно-морских учениях "Аман-2017", которые начнутся в акватории Аравийского моря и на базе военно-морских сил Пакистана в порту Карачи 10 февраля", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в ходе учений российские военные моряки будут взаимодействовать с коллегами из США, Великобритании, Китая, Пакистана, Турции и других стран.

"По завершении учений экипаж "Североморска" продолжит выполнение задач боевой службы", - добавил собеседник РИА Новости.

Боевая служба "Североморска" началась 15 октября 2016 года выходом в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря в составе корабельной ударной группы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и тяжелым авианосным крейсером "Адмирал Кузнецов" для выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии.

На первом этапе корабль обеспечивал боевую устойчивость группы и выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-морского флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе. Всего за время боевой службы экипаж "Североморска" отработал несколько десятков внутрикорабельных учений - от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации; успешно выполнил поиск подводных лодок в Средиземном море. За этот период корабль оставил за кормой более 17 тысяч морских миль.

Дальний поход "Североморска" проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Станислава Варика.