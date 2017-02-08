Эстония совместно с Финляндией приобретет южнокорейские самоходные гаубицы K9



Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года

Источник: Valtteri Nevalainen / ruotuvaki.fi Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 годаИсточник: Valtteri Nevalainen / ruotuvaki.fi

ЦАМТО, 8 февраля. Министерство обороны Эстонии приняло решение присоединиться к реализуемой военным ведомством Финляндии программе приобретения 155-мм самоходных гаубиц K9 «Тандер» южнокорейской компании «Ханва Течвин» (Hanwha Techwin).

В ноябре 2016 года представитель эстонского Минобороны впервые сообщил, что Эстония рассматривает возможность совместной с Финляндией закупки самоходных гаубиц, но решение по данному вопросу на тот момент не было принято. Предложение МО Эстонии принять участие в проекте сделал незадолго до этого министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте.

На текущий момент после оценки нескольких вариантов МО Эстонии решило присоединиться к программе, что должно снизить затраты на закупку, эксплуатацию и подготовку персонала.

Как заявил национальным СМИ министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, новая система вооружения значительно расширит боевые возможности артиллерии сухопутных войск страны. Согласно планам, гаубицы будут поставлены вооруженным силам Эстонии к 2021 году. Министерство обороны рассчитывает приобрести, по крайней мере, 12 единиц K9 «Тандер». Они дополнят или заменят буксируемые гаубицы FH-70, состоящие на вооружении 1-ой пехотной бригады.

Ранее, в 2017 году, эстонское правительство создало при Министерстве обороны Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) для централизации программ приобретения военной техники и вооружений для Вооруженных сил и других силовых структур. Новое агентство позволит Таллинну к 2020 году ежегодно осуществлять закупки на сумму до 200 млн. евро. (215,6 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Финляндии в июле 2016 года объявило о начале межправительственных переговоров с Республикой Корея о закупке самоходных артиллерийских систем и сопутствующего оборудования. Ранее, оценив конъюнктуру рынка, МО Финляндии признало целесообразным приобретение 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 «Тандер» из состава ВС Республики Корея. Реализация этой программы позволит заменить часть состоящих на вооружении устаревших артиллерийских систем в течение 2020-2030 гг.

K9 «Тандер» – это разработанная южнокорейской «Самсунг Течвин» («Ханва Груп» приобрела «Самсунг Течвин» в июле 2015 года и изменила ее название на «Ханва Течвин») 155-мм гусеничная самоходная гаубица, оснащенная двигателем MTU MT881 Ka 500 V8 мощностью 100 л.с. и трансмиссией «Эллисон». Максимальная скорость – 67 км/ч, расчет установки – 5 человек, включая командира, водителя, наводчика, помощника наводчика и заряжающего, возимый боекомплект – 48 боеприпасов. СГ способна в течение 15 секунд осуществить 3 выстрела, при этом боеприпасы поразят цель одновременно (режим ведения огня MRSI). Максимальная боевая скорострельность – 6-8 выстр./мин. в течение 3 мин., стандартная – 2-3 выстр./мин. в течение часа. Дальность стрельбы САУ – 8-40 км, запас хода по топливу – 450 км.

Сделанный ВС Финляндии и Эстонии выбор является очередным успехом южнокорейских производителей. Ранее соглашение о лицензионном производстве K9 «Тандер» было заключено с Турцией. ВС Польши в 2014 году выбрали южнокорейское шасси для создания самоходной гаубицы «Краб», оснащенной башней гаубицы AS-90 «Брэйвхарт» британской компании «БАе системз». Министерство обороны Индии готово заключить соглашение о лицензионном производстве 100 СГ K9 «Вайра», представляющих собой модифицированный под индийские требования вариант K9 «Тандер». Кроме того, «Ханва Груп» участвует в тендере на поставку новых САУ ВС Дании.