"Фиртина", "Ваджра", "Краб", "Мокари". И это все "Гром"

Примечателен глобальный успех южнокорейской 155 мм САУ К9 Thunder ("Гром"), которая поступила на вооружение, кроме армии Южной Кореи, и пяти иностранных государств - Турции, Польши, Индии, Финляндии и Эстонии, сообщает armyrecognition.com 12 сентября.

САУ разработана компанией Samsung Techwin для вооруженных сил Республики Корея и в настоящее время производится компанией Hanwha Land Systems. Программа началась в 1989 году, в 1996 году был испытан первый прототип, в 1999 году в южнокорейскую армию была доставлена первая партия САУ. В 2004 году Турция получила лицензию на производство К9 под названием Firtina.

В 2014 году в Польше началось производство версии К9 под названием Krab, основное отличие - наличие британской башни АС90. В сентябре 2015 года Larsen and Toubro стали финалистами контракта на поставку 100 самоходных гаубиц для индийской армии под названием VAJRA-T, специально предназначенных для использования в пустынных районах, граничащих с Пакистаном.

Недавно Финляндия и Эстония приняли решение о покупке K9. В конце февраля 2017 года Минобороны Финляндии объявило о подписании контракта на сумму 146 млн евро (155 млн долл США) на приобретение южнокорейских артиллерийских систем под названием Moukari.

Во вторник, 26 июня 2018 года, пресс-служба Министерства обороны Эстонии объявила, что страна подписала контракт с южнокорейской оборонной компанией Hanwha на покупку 12 самоходных гаубиц K9 Thunder на общую сумму 46 млн евро.

Основным вооружением К9 является 155 мм гаубица с длиной ствола 52 калибра снарядов с дальностью стрельбы 40 км, оснащен автоматом заряжания, боекомплект 48 снарядов (заряды перевозятся для использования в готовом состоянии). Автомат заряжания принимает снаряды из хранилища и помещает их в лоток для боеприпасов, готовый к стрельбе. K9 Thunder имеет цельносварной стальной корпус и башню с максимальной толщиной стенки 19 мм, что обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Экипаж из пяти человек (командир, водитель, наводчик, помощник наводчика и заряжающий).

Стандартное оборудование K9 Thunder включает в себя систему защиты РХБЗ, обогреватель, систему внутренней и внешней связи и ручную систему пожаротушения. K9 также оснащен системой азимутального положения компании Honeywell, автоматической системой управления огнем, системой контроля высоты/углов и траверса.