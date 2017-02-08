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Эксперты отрасли выявили проблемы развития инновационных предприятий сектора ОПК

09.02.2017 Деловой Клуб "Государство. Наука. Бизнес" 321 0
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АО «Катод»
АО «Катод»
Источник: expert.ru

2 февраля состоялся круглый стол "Проблемы развития инновационных предприятий сектора ОПК в условиях новой экономической реальности".


Эксперты и игроки отрасли ставили задачи выявить барьеры, препятствующие эффективному взаимодействию участников процесса и сформировать практические рекомендации по совершенствованию федерального законодательства в области регулирования различных сфер оборонно-промышленного комплекса.


В первую очередь, участники обсудили проблемы, связанные с экспортом российской высокотехнологичной продукции. Среди барьеров - несовершенство внутреннего законодательства и непростая международная ситуация.


Владимир Локтионов, генеральный директор АО "Катод" прокомментировал: "Основной источник прибыли для компании - это экспорт. Именно экспортные контракты позволяют не только выплатить зарплаты и налоги, но и развивать предприятие, совершенствовать технологию производства, а это способствует более эффективному исполнению ГОЗ. Однако международная ситуация и несовершенства законодательства экспорта продукции двойного назначения мешают в полной мере использовать этот механизм развития", - отмечает Локтионов.


Виктор Бубенцов, заместитель генерального директора ЗАО "Дедал НВ", производящего системы ночного видения, также поделился опытом экспортных поставок: "Пробелы в законодательстве не дают экспорту развиваться. В дружественной Индии мы не выиграли ни одного тендера, потому что по факту туда поставить наш товар невозможно". Бубенцов при этом заметил, что уровень отечественной продукции ничем не уступает остальным участникам международных тендеров, однако существующие законодательные барьеры не дают возможности наладить сбыт на иностранные рынки.


В качестве одного из первоочередных вопросов экспортного регулирования заместитель начальника управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России Андрей Прилепский назвал ценообразование. Он подтвердил, что некоторые законодательные акты следует постатейно прокомментировать, так как их трактовкана данный момент не прозрачна. "Мы бы хотели изготовить единый документ на основе всех разрозненных документов в части ценообразования. Сейчас система ценообразования не очень хороша, во всем мире цены долгосрочные, у нас они устанавливаются на год. Необходимо устанавливать цены на несколько лет, это нужно делать таким образом, чтобы у предприятий была возможность сокращать издержки",- говорит он. Прилепский перечислил ряд существующих барьеров, непосредственно связанных с ценообразованием: "Излишне зарегулированы отношения между головным исполнителем и государственным заказчиком. Также мы не отрицаем избыточность участия отдельных органов в деятельности предприятий".


Не обошли вниманием и будущее отрасли ОПК и высокотехнологичных компаний. Важность подготовки кадров в данной сфере промышленности обозначил Александр Терехов, заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией "Неравновесные процессы в полупроводниковых структурах" Института полупроводников РАН: "Высокотехнологичная продукция - это продукт скоропортящийся и она должна быстро воспроизводиться. Нужны кадры, технологии, специфические наработки".


Организаторы не исключили, что в дальнейшем на основе каждого вопроса может быть проведено отдельное совещание с участниками и регулирующими органами отрасли.


Мероприятие прошло по инициативе АНО поддержки взаимодействия научного и бизнес-сообщества Деловой Клуб "Наука. Бизнес" и АО "Катод" - производителя электронно-оптических преобразователей нового поколения.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловой Клуб "Государство. Наука. Бизнес"
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