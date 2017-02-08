Российские ученые предложили создать "банк последствий" для расчета опасности метеоритов



След от челябинского метеорита. Город Копейск. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Пустовая След от челябинского метеорита. Город Копейск. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Пустовая

Отмечается, что в дальнейшем эта программа может быть утверждена через Организацию Объединенных Наций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Российские ученые предложили создать "банк последствий" - информационную систему, которая позволит рассчитывать возможные последствия от падения метеорита на Землю во время его приближения. Об этом в среду сообщил ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов в ходе научной конференции "Физика Космоса", которая прошла на базе Коуровской астрономической обсерватории им. К. А. Бархатовой в Свердловской области.

"Ученые РАН получили грант Российского научного фонда на разработку программного обеспечения для создания "банка последствий" столкновений опасных небесных тел с Землей. Такой банк данных важен для принятия быстрых и эффективных решений при угрозе катастрофы", - сказал собеседник агентства.

Шустов отметил, что обычно крупная природная катастрофа начинается с предвестника. "Например, печально знаменитая волна цунами 2011 года в Японии обрушилась на Фукусиму через час после землетрясения, так что есть лишь небольшое время для реагирования. Тут уже некогда проводить расчеты, нужно иметь таблицы, в которых для набора параметров, описывающих землетрясение, приведены заранее рассчитанные последствия для данной территории и варианты решений, и мы предлагаем по этому же образцу подготовить таблицы последствий падения небесных тел для наиболее уязвимых районов России", - сказал он.

По словам собеседника агентства, падение челябинского метеорита в 2013 году показало необходимость этого проекта, "так как если бы люди были заранее предупреждены, то ряда неприятных последствий можно было избежать". "В дальнейшем эта программа может быть утверждена через Организацию Объединенных Наций. Проект носит глобальный характер, он особенно актуален для населения островов, Африки, Азии. В этом и должна быть миссия развитых стран - накрыть этим "информационным зонтиком" страны этих территорий", - подчеркнул Шустов.

Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 23 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в домах Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.