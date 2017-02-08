Проверка боеготовности ВКС РФ продлится до 9 февраля



Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Источник: Александр Вильф / РИА Новости Национальный центр управления обороной Российской ФедерацииИсточник: Александр Вильф / РИА Новости

Как отметил замминистра обороны Александр Фомин, цель проверки - оценить готовность органов военного управления и практическую подготовку войск к выполнению учебно-боевых задач

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Начавшаяся накануне внезапная проверка боевой готовности Воздушно-космических сил (ВКС) продлится до 9 февраля, сообщил на встрече с военными атташе заместитель министра обороны Александр Фомин.

"Цель проверки - оценить готовность органов военного управления и практическую подготовку войск к выполнению учебно-боевых задач", - отметил он.

По словам замминистра, в боевую готовность приводятся часть сил 1-й армии ПВО-ПРО (Особого назначения), 15-я армия ВКС Особого Назначения, дислоцированные в Московской зоне ПВО, а также командования Дальней и Военно-транспортной авиации.

"В объединениях, соединениях и воинских частях ВКС проверяется готовность системы управления войсками и оружием, выполнение временных нормативов приведения в повышенные степени боевой готовности. Одновременно проверяется готовность органов военного управления и войск решить поставленные задачи и провести спланированные мероприятия", - сказал Фомин.

"В ходе проверки особое внимание уделяется отработке задач развертывания средств ПВО, готовности авиационных группировок к отражению агрессии", - добавил он.

Ход проверки

Замминистра проинформировал, что "в течение первых суток органы военного управления ВКС выполнили комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности и спланировали применение непосредственно подчиненных объединений, соединений и воинских частей". При этом были отработаны вопросы совместного управления группировкой зенитных ракетных войск и приданной в оперативное подчинение авиацией при обеспечении прикрытия объектов и защиты воздушного пространства при отражении ударов с различных направлений. "Подразделения и части дивизий противовоздушной обороны Московской зоны ПВО совершают марши в боевое развертывание в новых позиционных районах", - сообщил Фомин.

"Радиотехнические подразделения совершают маневр и перебазирование на неподготовленные позиции мобильными РЛС. Проводится оценка выполнения соответствующих нормативов по организации боевого дежурства и выдачи радиолокационной информации на командные пункты авиации и зенитных ракетных войск. Особое внимание уделяется обнаружению воздушных целей, осуществляющих полет на малых высотах", - подчеркнул он.

По словам замминистра, часть сил Дальней и Военно-транспортной авиации полетами на различных высотах проверят готовность радиолокационных подразделений к выполнению задач в новых позиционных районах. "Кроме того, самолеты ВТА осуществляют переброску подразделений зенитных ракетных войск на полигон Ашулук. На полигоне ракетчики будут проводить учебные контрольные стрельбы по мишеням", - добавил Фомин.

"Отдельным вопросом проверки является организация поисково-спасательного обеспечения, взаимодействия между объединениями ВКС и армиями ВВС и ПВО военных округов при выполнени учебно-боевых задач и обеспечении безопасности мест дислокации боевых частей", - отметил он, добавив, что при этом дежурными силами будут осуществляться поиск и спасение экипажа воздушного судна, условно потерпевшего крушение.

"На объектах Космических войск проводится комплекс мероприятий по организации взаимодействия с подразделениями, прибывающими для усиления их охраны и обороны, а также контрольные занятия по огневой и специальной подготовке", - сказал замминистра.

"Уровень подготовки органов военного управления будет оцениваться в ходе командно-штабных тренировок. Оценка воинских частей и подразделений будет проведена в ходе тактических учений. С подразделениями, не принимающими непосредственное участие во внезапной проверке, будут проведены контрольные занятия по боевой подготовке на учебно-материальной базе близ пунктов постоянной дислокации", - сказал замминистра.