Тайвань разработает новый УТС



УТС АТ-3

Источник: militaryparitet.com УТС АТ-3Источник: militaryparitet.com

Тайвань планирует направить 2,19 млрд долл США на приобретение 66 новых учебно-тренировочных самолетов в период до 2016 года. Самолет создается Чжуншанским институтом науки и технологий.

Отмечается, что новая программа позволит не только нарастить боевой потенциал ВВС, но и позволит оборонной промышленности заниматься передовыми разработками, заявила президент Республики Китай Цай Инь-вэнь (Tsai Ing-wen).

Разработка самолета должна быть завершена в 2019 году, первый полет состоится в 2020 году. Новые самолеты заменят УТС типа АТ-3 и истребители F-5, которым уже по 30 лет и более. Недпавно островное государство начало модернизацию первых четырех из 144 истребителей F-16.