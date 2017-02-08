Тайвань разработает новый УТС
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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УТС АТ-3
Источник: militaryparitet.com
Тайвань планирует направить 2,19 млрд долл США на приобретение 66 новых учебно-тренировочных самолетов в период до 2016 года. Самолет создается Чжуншанским институтом науки и технологий.
Отмечается, что новая программа позволит не только нарастить боевой потенциал ВВС, но и позволит оборонной промышленности заниматься передовыми разработками, заявила президент Республики Китай Цай Инь-вэнь (Tsai Ing-wen).
Разработка самолета должна быть завершена в 2019 году, первый полет состоится в 2020 году. Новые самолеты заменят УТС типа АТ-3 и истребители F-5, которым уже по 30 лет и более. Недпавно островное государство начало модернизацию первых четырех из 144 истребителей F-16.
08.02.2017
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