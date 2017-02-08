"Зумвалт" может прибыть к Корейскому полуострову



Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016

Источник: Bath Iron Works Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016Источник: Bath Iron Works

2 февраля Тихоокеанское командование ВС США заявило, что флот может задействовать новейший стелс-эсмнец Zumwalt в патрулировании возле побережья Северной Кореи.

Такое заявление прозвучало на встрече командующего ТК адмирала Гарри Б. Гарриса (Harry B. Harris) с представителями министерства обороны Южной Кореи на Гавайях. "Зумвалт" может быть развернут вблизи курортного города Чеджу или Джинхе в 410 км к югу от Сеула. Пресс-секретарь МО Республики Корея отметил, что у них нет официального предложения от вооруженных сил США, но если оно поступит, то будет самым серьезным образом рассмотрено.

На недавней встрече министров обороны обеих стран в Сеуле стороны договорились продолжать обсуждение расширенных мер сдерживания в отношении Северной Кореи, в том числе размещение американских "стратегических активов" в Южной Корее.

Эсминец стоимостью 4 млрд долл назван в честь легендарного офицера ВМС США, который воевал в Корее и Вьетнаме, сообщает агентство Йонхап. Вашингтон заявил, что корабль оснащен современным вооружением, в том числе зенитными ракетами сверхбольшой дальности SM-6 и крылатыми ракетами Tomahawk.