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"Зумвалт" может прибыть к Корейскому полуострову

09.02.2017 Военный паритет 185 0
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DDG 1000 Zumwalt
Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016
Источник: Bath Iron Works

2 февраля Тихоокеанское командование ВС США заявило, что флот может задействовать новейший стелс-эсмнец Zumwalt в патрулировании возле побережья Северной Кореи.


Такое заявление прозвучало на встрече командующего ТК адмирала Гарри Б. Гарриса (Harry B. Harris) с представителями министерства обороны Южной Кореи на Гавайях. "Зумвалт" может быть развернут вблизи курортного города Чеджу или Джинхе в 410 км к югу от Сеула. Пресс-секретарь МО Республики Корея отметил, что у них нет официального предложения от вооруженных сил США, но если оно поступит, то будет самым серьезным образом рассмотрено.


На недавней встрече министров обороны обеих стран в Сеуле стороны договорились продолжать обсуждение расширенных мер сдерживания в отношении Северной Кореи, в том числе размещение американских "стратегических активов" в Южной Корее.


Эсминец стоимостью 4 млрд долл назван в честь легендарного офицера ВМС США, который воевал в Корее и Вьетнаме, сообщает агентство Йонхап. Вашингтон заявил, что корабль оснащен современным вооружением, в том числе зенитными ракетами сверхбольшой дальности SM-6 и крылатыми ракетами Tomahawk.

08.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Вьетнам
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Zumwalt

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