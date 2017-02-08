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Письмо Маккейна по программе F-35

09.02.2017 Военный паритет 203 0
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Джон Маккейн
Джон Маккейн (John McCain)
Источник: www.unitedliberty.org

3 ноября 2016 года председатель Комитета Сената по вооруженным силам США Джон Маккейн (McCain) написал письмо в адрес министра обороны США Эштона Картера (Ashton Carter) с просьбой ответить на его вопросы относительно продолжающихся задержек по программе истребителя F-35.


Сенатор задал следующие вопросы.


Когда министерство обороны США планирует завершить этап разработки и оценки самолета (System Development and Demonstration - SDD)?

Сколько дополнительных средств потребуется для завершения разработки F-35?

Какие рода войск в 2018 финансовом году не будут получать финансирования в нужном объеме из-за задержки по разработке и оценке самолета и связанных с ними перерасхода средств?

Действительно ли блок программного обеспечения 3F будет сертифицирован в 2016 финансовом году, как обещала министр ВВС Джеймс (Deborah Lee James)?

Как задержка и перерасход средств влияют на текущий график поставок самолетов?

Когда вы закончите этап эксплуатационных испытаний и оценки самолета?

Когда будет принято решение о начале полномасштабного серийного производства самолета?

Будет ли задержка в завершении разработки самолета влиять на последующие работы по модернизации?

Когда вы дадите окончательный ответ на вопрос, будете ли менять текущие планы закупок F-35 и если да, то какое новое количество считаете реальным?


Комитет понимает сложность разработки и доводки передовых технологий, таких как истребитель F-35, и полностью привержен позиции, что наши войска должны оснащаться самым лучшим оружием. В то же время мы обязаны давать американским налогоплательщикам информацию с тщательным учетом затрат, графике поставок и эффективности новых систем оружия.


Я с нетерпением жду ответа на мои вопросы, которые я сформулировал выше, и благодарю Вас за Вашу работу по оснащению наших мужчин и женщин в военной форме лучшим оружием и еще раз признателен Вам за доблестную службу нашему народу.


С уважением, Джон Маккейн, председатель Комитета Сената по вооруженным силам США.


Из материалов служебного сайта Дж. Маккейна

mccain.senate.gov

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Минoбороны РФ

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