Письмо Маккейна по программе F-35
|
|
Джон Маккейн (John McCain)
Источник: www.unitedliberty.org
3 ноября 2016 года председатель Комитета Сената по вооруженным силам США Джон Маккейн (McCain) написал письмо в адрес министра обороны США Эштона Картера (Ashton Carter) с просьбой ответить на его вопросы относительно продолжающихся задержек по программе истребителя F-35.
Сенатор задал следующие вопросы.
Когда министерство обороны США планирует завершить этап разработки и оценки самолета (System Development and Demonstration - SDD)?
Сколько дополнительных средств потребуется для завершения разработки F-35?
Какие рода войск в 2018 финансовом году не будут получать финансирования в нужном объеме из-за задержки по разработке и оценке самолета и связанных с ними перерасхода средств?
Действительно ли блок программного обеспечения 3F будет сертифицирован в 2016 финансовом году, как обещала министр ВВС Джеймс (Deborah Lee James)?
Как задержка и перерасход средств влияют на текущий график поставок самолетов?
Когда вы закончите этап эксплуатационных испытаний и оценки самолета?
Когда будет принято решение о начале полномасштабного серийного производства самолета?
Будет ли задержка в завершении разработки самолета влиять на последующие работы по модернизации?
Когда вы дадите окончательный ответ на вопрос, будете ли менять текущие планы закупок F-35 и если да, то какое новое количество считаете реальным?
Комитет понимает сложность разработки и доводки передовых технологий, таких как истребитель F-35, и полностью привержен позиции, что наши войска должны оснащаться самым лучшим оружием. В то же время мы обязаны давать американским налогоплательщикам информацию с тщательным учетом затрат, графике поставок и эффективности новых систем оружия.
Я с нетерпением жду ответа на мои вопросы, которые я сформулировал выше, и благодарю Вас за Вашу работу по оснащению наших мужчин и женщин в военной форме лучшим оружием и еще раз признателен Вам за доблестную службу нашему народу.
С уважением, Джон Маккейн, председатель Комитета Сената по вооруженным силам США.
Из материалов служебного сайта Дж. Маккейна
mccain.senate.gov
08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2017 США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой
06.02.2017 Недостаточно для счастья
30.01.2017 В США пересмотрят программы выпуска истребителей F-35 и президентского самолета
25.01.2017 Турция планирует получить первые истребители F-35 «Лайтнинг-2» в 2019 году
23.01.2017 Программа закупки Румынией истребителей F-16: состояние и перспективы
20.01.2017 Начнет ли Трамп гонку вооружений с Россией?
16.01.2017 Индия может закупить дополнительные 36 истребителей Dassault Rafale
10.01.2017 ВПК: неудачи минувшего 2016 года