Занимательная арифметика или стоимость сирийского похода "Адмирала Кузнецова"



Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).

Источник: МО РФ Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).Источник: МО РФ

Как сообщает информационное агентство "РБК", Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд руб., подсчитал РБК. Дороже всего бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя.

Стоимость похода "Адмирала Кузнецова" Источник: bmpd

Использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с тяжелым авианосным крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" обошлось бюджету в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд руб., посчитал РБК. В стоимость похода входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн руб.), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.), боевые вылеты (1,47 млрд руб.), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) и "боевые" надбавки (38,3 млн руб.).

Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

В поход корабельная группа Северного флота отправилась 15 октября. В нее вошли "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли (БПК) "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения - танкеры, буксиры и пр. В Североморск крейсер вернется в начале февраля 2017 года, рассказал РБК собеседник в Минобороны.

Палубные истребители и авиакатастрофы

По словам командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, "летчики российской морской авиации за время операции в Сирии выполнили 420 боевых вылетов".

Эксперты, опрошенные РБК, затруднились оценить стоимость боевого применения палубной авиации, поскольку не известны продолжительность и дальность полетов. Однако затраты на вылет палубного истребителя по расходу топлива и боеприпасов сопоставимы с использованием истребителя сухопутного базирования, рассказал РБК экс-командующий ВВС генерал армии Петр Дейнекин. С этим мнением согласен военный летчик, попросивший не называть его имени. "Сложности есть только для пилота", - рассказал собеседник РБК.

Стоимость 420 боевых вылетов палубной авиации составляет примерно 1,5 млрд руб., по 3,5 млн руб. на каждый вылет, рассказывали ранее РБК военные эксперты.

За время похода потерпели крушение два истребителя - МиГ-29К и Су-33. По словам независимого военного аналитика Антона Лаврова, стоимость утраченной техники можно оценить исходя из поставок вооружения в другие страны. Так один МиГ-29К согласно контракту с Индией, заключенному в 2010 году, стоит $51,7 млн, указывает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Оценку, близкую к индийскому контракту, дал РБК военный эксперт Алексей Леонков. По его данным, стоимость одного истребителя МиГ-29К в зависимости от комплектации и условий контракта варьируется в пределах $35-45 млн. Таким образом, замена двух вышедших из строя истребителей могла обойтись российскому бюджету в сумму от $70 до 103,4 млн (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб. по курсу ЦБ на дни аварий).

Расходы на топливо и продовольствие

Морской путь составил 5,3 тыс. морских миль (более 9,8 тыс. км). При среднем ходе расход топлива на авианесущем крейсере составляет примерно 1,3 т мазута на морскую милю пути. На переход из Кольского залива к сирийским берегам было затрачено 6,8 тыс. т топлива. Столько же понадобилось кораблю для обратного плавания. Стоимость 13,6 тыс. т мазута могла составить 303,3 млн руб., подсчитал РБК на основе средней цены по десяти госаукционам.

Закупочные цены торгов госкомпаний существенно превышают рыночные котировки на этот вид топлива. По данным международного ценового агентства Argus, минимальная и максимальная цена за тонну топлива в 2016 году составила 9 тыс. и 16,2 тыс. руб. соответственно. При таких расценках топливо для крейсера могло обойтись от 122,4 млн до 220,3 млн руб.

Суда сопровождения - большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" потратили топлива на сумму от 954 млн до 1,15 млрд руб. Суммарно топливные расходы составили от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.

Еще одной крупной статьей расходов стало продовольственное обеспечение. Штатная численность личного состава крейсера "Адмирал Кузнецов" - 1960 матросов и офицеров. Однако фактическая численность экипажа военным ведомством не сообщалась. Чтобы прокормить весь экипаж, ежесуточно требуется продуктов на сумму от 1,6 млн до 1,7 млн руб. за паек в 800 и 850 руб. соответственно, подсчитал РБК. В таком случае за все время похода "Кузнецова" - 117 дней, с 15 октября 2016 года по 9 февраля 2017 года, продовольствия на крейсере будет израсходовано примерно от 183,5 млн до 194,9 млн руб.

Согласно данным, приведенным на сайте военного ведомства, экипаж тяжелого атомного крейсера "Петр Великий" составляет 727 человек. Экипаж больших противолодочных кораблей, по данным исследования Павлова "БПК типа "Удалой", составляет суммарно 586 человек. Таким образом, за 117 дней похода на обеспечение экипажа кораблей сопровождения было потрачено от 122,9 млн до 130,6 млн руб.

Военное ведомство не публиковало данных о числе офицеров на кораблях группы, поэтому если предположить, что на них проходят службу только матросы, то минимальная сумма надбавки для 3273 членов экипажа за один месяц составляет 9,8 млн руб. За практически четыре месяца похода ведомство выделило не меньше 38,3 млн руб. на надбавки личному составу.