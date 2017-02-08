F-35. Количество увеличивается, цена снижается



Первый серийный самолет F-35C (CF-6) авианосного базирования (CV). Источник: www.lockheedmartin.com Первый серийный самолет F-35C (CF-6) авианосного базирования (CV). Источник: www.lockheedmartin.com

3 февраля министерство обороны США и Lockheed Martin достигли соглашения о поставке 10-й партии (лота) истребителей F-35 всех трех версий в количестве 90 единиц - 55 для США и 35 для стран-участников программы. Сообщается, что это первый лот, где цена одного F-35A упала ниже 100 млн долл.

В производстве истребителей участвуют более 1300 фирм-поставщиков в 45 штатах США, прямо и косвенно в нем заняты более 146 тыс человек. К 2020 году, когда темп производства значительно возрастет, количество занятых составит более 260 тыс человек (абсолютное большинство в США). Планируется производство более 3000 самолетов, из которых 600 предназначены для ВВС и ВМС иностранных государств - Австралии, Италии, Израиля, Японии, Нидерландов, Норвегии и Великобритании.

90 самолетов 10-го лота распределены следующим образом -

- 44 F-35A для ВВС США

- 9 F-35B для Корпуса морской пехоты США (фото)

- 2 F-35C для ВМС США

- 3 F-35B для Великобритании

- 6 F-35A для Норвегии

- 8 F-35A для Австралии

- 2 F-35A для Турции

- 4 F-35A для Японии

- 6 F-35A для Израиля

- 6 F-35A для Южной Кореи.

Стоимость (млн долл США)

- F-35A: 94,6 млн (снижение на 7,3% от лота 9)

- F-35B: 122,8 млн (снижение на 6,7% от лота 9)

- F-35C: 121,8 млн (снижение на 7,9% от лота 9)