F-35. Количество увеличивается, цена снижается
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Первый серийный самолет F-35C (CF-6) авианосного базирования (CV). Источник: www.lockheedmartin.com
3 февраля министерство обороны США и Lockheed Martin достигли соглашения о поставке 10-й партии (лота) истребителей F-35 всех трех версий в количестве 90 единиц - 55 для США и 35 для стран-участников программы. Сообщается, что это первый лот, где цена одного F-35A упала ниже 100 млн долл.
В производстве истребителей участвуют более 1300 фирм-поставщиков в 45 штатах США, прямо и косвенно в нем заняты более 146 тыс человек. К 2020 году, когда темп производства значительно возрастет, количество занятых составит более 260 тыс человек (абсолютное большинство в США). Планируется производство более 3000 самолетов, из которых 600 предназначены для ВВС и ВМС иностранных государств - Австралии, Италии, Израиля, Японии, Нидерландов, Норвегии и Великобритании.
90 самолетов 10-го лота распределены следующим образом -
- 44 F-35A для ВВС США
- 9 F-35B для Корпуса морской пехоты США (фото)
- 2 F-35C для ВМС США
- 3 F-35B для Великобритании
- 6 F-35A для Норвегии
- 8 F-35A для Австралии
- 2 F-35A для Турции
- 4 F-35A для Японии
- 6 F-35A для Израиля
- 6 F-35A для Южной Кореи.
Стоимость (млн долл США)
- F-35A: 94,6 млн (снижение на 7,3% от лота 9)
- F-35B: 122,8 млн (снижение на 6,7% от лота 9)
- F-35C: 121,8 млн (снижение на 7,9% от лота 9)
07.02.2017
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VK
91
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№1
08.02.2017 15:50
Если кому-то интересно: http://www.dote.osd.mil/pub/reports/FY2016/pdf/dod/2016f35jsf.pdf
Аналитический отчёт на 62 страницах о проблемах, влияющих на боеготовность и надёжность, которые, цитирую: не позволяют перейти от программы системной разразботки и демонстрации к программе начальных эксплуатационных испытаний и оценки (стр. 1, самое начало) ранее конца 2018, начала 2019 года.
Признаюсь ,мне сложновато читать отборный "технический мат", поэтому я читал отрывками.
В отчёте сказано, что availability (доступность для применения, боеготовность видимо по нашему) разных моделей Ф-35 в течение 2016 года была 45-55% в среднем. Какие-то модели были под 60%.
Теперь я понял ,почему американцы удивились среднему количеству самолётовылетов наших в Сирии. Хотя, не буду "упоротым", Ф-36 всё-таки новый самолёт.
Хуже всего на статистику боеготовности и надежности влияют следующие элементы (92 стр.):
системные блоки авионики, обслуживание <систем?> малой заметности, пневматика (пневмостойки?), кондиционер?, контроллер вентилятора интегрированного силового блока, колёса главных посадочных шасси, какие-то Nutplates ...орешковые тарелки ;))), бортовая система генерирования кислорода, работа горизонтального хвостового оперения <видимо руль высоты>, вертикальное оперение... лампочки какие-то. Далее: приёмное устройство, относящееся к электронным системам <управления> вооружениями, компоненты топливной системы и модулей, Flexible Linear Shaped Charge - не перевел, привод уборки главных шасси, электропривод руления передней стойки шасси.
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Akula
890
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№2
08.02.2017 16:19
как стоил ф-35 далеко за $200 млн, так и стоит. просто подавляющая часть выплат теперь идет за софт, а не железо. за софт до 2018 должны $400 млрд выплатить.
https://www.documentcloud.org/documents/3035572-DOT-amp-E-AF-IOC-Memo.html
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ID: 3396
155
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№3
08.02.2017 17:41
Во всяком случае к указанным "...ниже 100 млн долл." надо прибавить стоимость двигателя.
Для вариантов А и С - 15...16 млн. долл., а для В - 30...35 млн. долл.
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