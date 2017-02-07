Шойгу назвал задачи внезапной проверки Воздушно-космических сил
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Сергей Шойгу
Источник: Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
При проведении объявленной 7 февраля внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил особое внимание будет уделено развертыванию систем ПВО в военное время и готовности авиационных группировок к отражению нападения противника. Об этом, как сообщили "Ленте.ру" в Минобороны, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Помимо этого, министр приказал в ходе всех мероприятий проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду.
Проверка боеготовности ВКС была объявлена в 9:00 мск 7 февраля приказом президента России Владимира Путина.
В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.
07.02.2017
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