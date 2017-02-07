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Служба военной разведки Норвегии: новые русские подлодки трудно обнаружить (NRK, Норвегия)

08.02.2017 ИноСМИ 459 0
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ПЛ класса «Варшавянка»
Подводные лодки класса «Варшавянка» на базе в Полярном
Источник: Олег Ласточкин / РИА Новости

Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Норвегии. Из-за использования на русских подлодках новых технологий норвежским военным стало труднее находить их.

"Мы видим усиление активности российских подводных лодок, как и то, что они продвигаются дальше на запад. В то же время на них используются настолько продвинутые технологии, что обнаруживать их становится все труднее", - говорит руководитель службы военной разведки генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде (Morten Haga Lunde).

Россия модернизировала и разработала подлодки, которые могут двигаться под водой почти беззвучно. На небольших скоростях они используют в качестве двигателя водную реактивную систему, в результате их очень трудно обнаружить. Кроме того, у них на вооружении стоят самые современные ракетные системы.

Российские СМИ ранее утверждали, что эти ракеты снабжены ядерными боеголовками, мощность которых во много раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Новая оценка угроз

Служба военной разведки представила свою ежегодную оценку угроз. Она считает, что Россия по-прежнему наращивает свой военный потенциал и модернизирует свои войска. В оценке службы разведки подчеркивается, что военный потенциал и технологии России в настоящее время достигли уровня западных стран.

"В последние годы Россия провела модернизацию. У нее появились новые подводные лодки, надводные корабли, самолеты и военные технологии", - говорит Лунде.

В оценке службы разведки по-прежнему говорится, что Россия в настоящее время не представляет собой непосредственную угрозу Норвегии. Тем не менее военные тщательно следят за развитием ситуации.

Конфликт или ситуация, в которую будет вовлечена Россия и какая-либо другая сторона, могут сдвинуться на север. В таком случае они затронут и Норвегию.

Рост количества хакерских атак

В субботу руководитель службы разведки заявил, что у Норвегии нет защиты границы с помощью вычислительной техники. Мортен Хага Лунде также сообщил, что растет число китайских и русских хакерских атак. Это тоже является одним из главных пунктов ежегодной оценки угроз.

"Мы видим, что такие атаки происходят почти непрерывно. Их осуществляют в основном государственные исполнители. В то же время мы видим, что террористические организации все чаще используют вычислительную технику и программирование, чтобы проводить террористическую деятельность в Европе", - говорит Лунде.

Служба военной разведки констатирует, что происходит проникновение в норвежские серверы. Это становится промежуточным звеном для дальнейших атак, что наносит ущерб другим странам-союзникам Норвегии.

Террористическая угроза относительно невелика

В своей оценке угроз Служба разведки обращает также внимание и на возможные террористические угрозы для Норвегии. Военная разведка считает - как и служба безопасности полиции - что Норвегия не является приоритетной целью, но уточняет, что опасность террористических атак существует по-прежнему.

"Мы предполагаем, что угроза террора останется на невысоком и стабильном уровне, но считаем, что возможные атаки террористов будут иметь другой характер. Ранее мы наблюдали крупные и показные террористические атаки, спланированные главными руководителями ИГИЛ (организация запрещена в России - прим. ред.), сейчас же мы больше опасаемся группировок и лиц, симпатизирующих ИГИЛ и уже находящихся в Европе", - говорит Лунде.


Эйрик Веум (Eirik Veum)

07.02.2017
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