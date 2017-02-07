В Росгвардии сформировали военно-научное управление
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Сайт Росгвардии
Источник: РИА Новости
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В составе центрального аппарата Росгвардии сформирована новая структура - Военно-научное управление, сообщил во вторник на пресс-конференции начальник Военно-научного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Марценюк.
"Новая структура Росгвардии участвует в формировании военно-технической политики РФ, организует проведение научных исследований, координирует работу военных ученых в области создания вооружения, военной и специальной техники и ее применение в войсках", - сообщил Марценюк. Он уточнил, что работу военно-научного сообщества курирует директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.
"В настоящее время научными изысканиями в Росгвардии занимается несколько объединений. Самое крупное - Научный центр стратегических исследований и Научно-исследовательский центр "Охрана". Первый исследует проблемы развития, подготовки и применения войск. Второй готовит технических специалистов, проводит испытания металлоконструкций, сертифицирует хранилища и сейфы", - пояснил генерал.
Он также отметил, что сегодня научно-исследовательские объединения Росгвардии выполнили 92 опытно-конструкторские работы, направили в войска почти 70 опытных образцов изделий, разработали 70 нормативно-технических документов для вневедомственной охраны, подготовили более 15 тысяч технических специалистов, ввели в действие порядка 50 национальных и межгосударственных стандартов.
07.02.2017
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