"Калашников" возобновит поставки оружия в США при смягчении законов



Owen Martin, left, with Josh Holmes, owns a gunsmith in Manchester, N.H., that specializes in Kalashnikov rifles. Фото из репортажа с завода «ИжМаш». The New York Times Owen Martin, left, with Josh Holmes, owns a gunsmith in Manchester, N.H., that specializes in Kalashnikov rifles. Фото из репортажа с завода «ИжМаш». The New York Times

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" готов возобновить поставки стрелкового оружия в США, в том числе гражданского оружия с полуавтоматическим режимом ведения огня, в случае смягчения американского законодательства об импорте автоматического оружия, завил во вторник РИА Новости заместитель генерального директора компании по маркетингу и продажам Владимир Дмитриев.

Так он прокомментировал слова высокопоставленного представителя Управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF) США Рональда Турка, предложившего подумать о смягчении запретов на импорт автоматического оружия, в том числе моделей типа американской полуавтоматической винтовки AR-15 и автомата Калашникова.

"Мы уверены, что, несмотря на санкции, этот рынок для нас не потерян. В первую очередь, "Калашников" нацелен на удовлетворение растущих потребностей своих клиентов, учитывая их требования и ожидания. В США предприятие поставляло гражданское оружие с полуавтоматическим режимом ведения огня. В случае смягчения американскими властями действующих ограничений на дистрибуцию в этой сфере и разрешения на использование автоматического режима огня на гражданском оружии, мы готовы возобновить поставки американским клиентам", — отметил Дмитриев.