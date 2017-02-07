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«Вертолеты России» примут участие в выставке NAIS-2017

07.02.2017 АО «Вертолеты России» 348 0
Отрасль: Авиация
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Ми-171А2
Многоцелевой вертолет Ми-171А2
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в 4-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации (NAIS-2017). Мероприятие приурочено к празднованию дня работника гражданской авиации РФ и пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 8 по 9 февраля. На выставке NAIS-2017 «Вертолеты России» нацелены активно продвигать технику гражданского назначения в соответствии с принятой стратегией авиационного кластера Ростеха, подразумевающей интенсивное наращивание продаж гражданской продукции как на внутренний, так и на зарубежный рынки.


Согласно стратегии авиационного кластера Ростеха, к 2025 году доля гражданской продукции кластера должна вырасти с 10% до 30-40%. Перед холдингом «Вертолеты России» поставлена задача удержать и нарастить присутствие в мировом вертолетостроении за счет вывода на международный рынок гражданских вертолетов Ансат, Ка-226Т, Ка-62, Ми-38, а также за счет создания новых моделей и модификаций вертолетов и модернизации уже имеющихся.


Особое внимание холдинг «Вертолеты России» уделит продвижению легкого вертолета Ансат в пассажирской версии. Это один из наиболее перспективных продуктов в линейке легких вертолетов, за счет которого холдинг планирует завоевать премиум-сегмент бизнес-авиации. Посетители выставки NAIS-2017 смогут увидеть вертолет Ансат в модификации «Салон» (VIP).


Специалисты холдинга примут участие в деловой программе мероприятия, Форуме NAIS-2017, проведут переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также обсудят перспективы применения вертолетов российского производства для выполнения задач санитарной авиации.


«Вертолеты России» оказывают содействие в реализации проекта, цель которого – обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации. В рамках этого проекта, утвержденного Правительством РФ планируется задействовать российские вертолеты в 34-х регионах России для медицинской эвакуации пациентов.


«В сроки реализации госпрограммы с 2017 по 2019 годы «Вертолеты России» готовы обеспечить современными вертолетами субъекты РФ для оказания высокотехнологичной медпомощи, - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса холдинг «Вертолеты России» Александр Щербинин. - До конца этого года «Вертолеты России» поставят средние и легкие вертолеты лизинговой компании ПАО «ГТЛК», которые в дальнейшем будут переданы в эксплуатацию российским авиакомпаниям. Такая схема ускорит процесс развития региональной авиации и высокотехнологичной медицинской помощи».


Как отметил Александр Щербинин, условия этого контракта не предполагают первоначальный взнос, который ранее составлял 30-40% от стоимости вертолета. В свою очередь, среднегодовое удорожание - минимально.


Еще одной важной темой для обсуждения на выставке NAIS-2017 станет вертолет Ми-171А2, который будет сертифицирован в августе этого года. К вертолету есть интерес со стороны российских и зарубежных транспортных компаний. Это объясняется его высокими летно-техническим характеристиками, снижением затрат операторов на обслуживание и эксплуатацию вертолета, широким перечнем дополнительного оборудования, а также наличием современного комплекса бортового радио-электронного оборудования.


«Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ) рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация с медицинским модулем. В октябре 2016 года первый «Ансат», изготовленный в VIP-варианте, был передан заказчику, а в ноябре холдингом «Вертолеты России» были подписаны первые контракты на поставки «Ансата» с медицинским модулем в Китай.


Ми-171А2 – многоцелевой вертолет среднего класса, глубокая модернизация вертолетов типа Ми-8. Габариты конвертируемой транспортной кабины позволяют перевозить до 24 человек на энергопоглощающих креслах или до 4000 кг груза. Установка новой несущей системы, модернизированной трансмиссии и силовой установки, включающей двигатели российского производства ВК-2500ПС-03, позволила увеличить максимальную скорость вертолёта по сравнению с серийными Ми-8 на 14% до 280 км/ч, а грузоподъемность на внешней подвеске на 25% до 5000 кг. Комплекс БРЭО выполнен по принципу «стеклянная кабина» и обеспечивает вывод на многофункциональные дисплеи всей необходимой информации для экипажа вертолёта.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ансат
ВК-2500
КА-226
КА-226Т
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Ми-8АМТ
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