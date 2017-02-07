Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Крейсер ТОФ "Варяг" вышел в море на учения

08.02.2017 ИТАР-ТАСС 239 0
0
Понравилась новость?
 +2
Крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кораблю предстоят артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, который будет имитировать огневые точки и надводный корабль условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вышел в море на учения для проведения ракетных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщил  ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота экипаж крейсера "Варяг" выполнит комплекс зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб. Во время выполнения боевых упражнений экипаж отработает задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов корабля", - сказал он.

Кроме того, "Варягу" предстоят артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, который будет имитировать огневые точки и надводный корабль условного противника. Стрельбы будут вестись на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки.

После огневых задач экипаж "Варяга" во взаимодействии с вертолетом Ка-27 морской авиации флота отработает противолодочную оборону и проведет корабельные учения, в частности, по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.

Курсовая задача (К-2) - это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Варяг
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 08.02 18:47
  • 5
В Рыбинске освоили производство трех типов морских двигателей вместо украинских
  • 08.02 18:46
  • 5
Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности
  • 08.02 18:43
  • 3390
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.02 18:37
  • 2
Выездное заседание фракции «Единая Россия» в Госдуме завершилось выступлением Председателя партии Дмитрия Медведева
  • 08.02 18:34
  • 8
Минобороны получит световой меч
  • 08.02 18:15
  • 5
F-35. Количество увеличивается, цена снижается
  • 08.02 18:13
  • 6
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 08.02 17:08
  • 4
Билет из заточения
  • 08.02 17:01
  • 3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 08.02 16:59
  • 226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 16:54
  • 15
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 08.02 15:56
  • 34
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 08.02 15:32
  • 15876
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 15:26
  • 1
Возобновление боев на Украине устраивает обе стороны (iDNES.cz, Чехия)
  • 08.02 15:25
  • 15
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  