Крейсер ТОФ "Варяг" вышел в море на учения
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Кораблю предстоят артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, который будет имитировать огневые точки и надводный корабль условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вышел в море на учения для проведения ракетных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"В ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота экипаж крейсера "Варяг" выполнит комплекс зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб. Во время выполнения боевых упражнений экипаж отработает задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов корабля", - сказал он.
Кроме того, "Варягу" предстоят артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, который будет имитировать огневые точки и надводный корабль условного противника. Стрельбы будут вестись на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки.
После огневых задач экипаж "Варяга" во взаимодействии с вертолетом Ка-27 морской авиации флота отработает противолодочную оборону и проведет корабельные учения, в частности, по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.
Курсовая задача (К-2) - это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.
07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.08.2016 День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
15.10.2008 Каким станет авианосец будущего?
07.02.2017 БПК «Адмирал Трибуц» ТОФ вышел в море для отработки второй курсовой задачи
07.02.2017 Корабль "Адмирал Трибуц" в ходе учений уничтожит подлодку условного противника
06.02.2017 Вертолёты Тихоокеанского флота отработали поиск подлодки
27.12.2016 Тришкин кафтан десантного флота
14.12.2016 Российско-индийские военные учения "Индра". Досье
29.11.2016 В Минобороны рассказали об основной задаче Черноморского флота в 2017 году