В Хабаровском крае завершилось учение расчетов комплексов С-300



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В учении было задействовано около 200 военнослужащих и до 30 единиц автомобильной и специальной техники, а также два комплекса БПЛА "Элерон-3"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тактические учения с зенитно-ракетными подразделениями воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) завершилось в Хабаровском крае. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В ходе тактико-специального учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования подразделения боевого охранения отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, - уточнил Гордеев. - По прибытию в заданный район расчеты зенитно-ракетных систем С-300 выполнили развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, совершив электронные пуски ракет".

В ходе маневров военнослужащие подразделений зенитно-ракетных войск и комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) впервые отработали практику применения своих навыков в динамике боя и при совершении маршей.

В учении было задействовано около 200 военнослужащих и до 30 единиц автомобильной и специальной техники, а также два комплекса БПЛА "Элерон-3".