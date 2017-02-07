Источник раскрыл планы производства бомбардировщиков Су-34 на 2017 год

VK 87

№10 07.02.2017 07:40 Восход сообщ. №6 Цитата,

А почему ты из всех возможных вариантов выбрал именно тот, который "обливает грязью" Су-35 ?



Почему у тебя не возникает вопроса, а как же АВАКС допустил такое сближение. Уж авакс-то не истребитель. РЛС кругового обзора. Должен за 400 км ещё засечь Су-35. И логичнее всего не сближаться с ним именно ему. Он всё-таки не истребитель. Мало ли что там на уме у "пьяных русских лётчиков". Может там вообще медведь за штурвалом. Если русские самолёты такие плохие, зачем к ним приближаться "всевидящему оку"? Ну отверни заранее, делов-то. Небо большое.



Почему ты не допускаешь, что Су-35 намеренно летел в режиме радиомолчания, да ещё и с включенными системами РЭБ, чтобы проверить на какой дистанции его засекут, на какой дистанции опознают, какая будет скорость реакции и т.д.



А мог быть вариант "не проверить", а чего-то показать и доказать?



Но нет, при недостатке информации ты из всех версий выбрал ту, которая просто обливает грязью именно Су-35. Ты же не написал, что авакс тоже слепой. Или он летел "по главной" и наш должен был его пропустить?



Хотя... мне твой ответ не нужен. Мне уже давно не интересно то, почему люди так поступают. А почему ты из всех возможных вариантов выбрал именно тот, который "обливает грязью" Су-35 ?Почему у тебя не возникает вопроса, а как же АВАКС допустил такое сближение. Уж авакс-то не истребитель. РЛС кругового обзора. Должен за 400 км ещё засечь Су-35. И логичнее всего не сближаться с ним именно ему. Он всё-таки не истребитель. Мало ли что там на уме у "пьяных русских лётчиков". Может там вообще медведь за штурвалом. Если русские самолёты такие плохие, зачем к ним приближаться "всевидящему оку"? Ну отверни заранее, делов-то. Небо большое.Почему ты не допускаешь, что Су-35 намеренно летел в режиме радиомолчания, да ещё и с включенными системами РЭБ, чтобы проверить на какой дистанции его засекут, на какой дистанции опознают, какая будет скорость реакции и т.д.А мог быть вариант "не проверить", а чего-то показать и доказать?Но нет, при недостатке информации ты из всех версий выбрал ту, которая просто обливает грязью именно Су-35. Ты же не написал, что авакс тоже слепой. Или он летел "по главной" и наш должен был его пропустить?Хотя... мне твой ответ не нужен. Мне уже давно не интересно то, почему люди так поступают.