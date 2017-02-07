Источник раскрыл планы производства бомбардировщиков Су-34 на 2017 год
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Сборка истребителей Су-35
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Новосибирский авиационный завод компании "Сухой" в 2017 году передаст военным 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что часть этих самолетов запущена в производство и уже находится в различной степени готовности. "В ближайшее время можно ожидать отправку в войска первой в этом году партии фронтовых бомбардировщиков. По сложившейся практике, скорее всего, она будет состоять из четырех машин", — пояснил он.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, в последние годы производственные показатели Новосибирского авиазавода по Су-34 выглядели так: в 2010 году — четыре машины, в 2011-м — шесть, в 2012-м — 10, в 2013-м— 14, в 2014 и 2015 годах — по 18, в 2016-м — 16.
На данный момент ВКС России получили уже около сотни самолетов Су-34. Серийное строительство бомбардировщиков велось по двум основным контрактам, заключенным в 2008 году (32 самолета, объем 33,6 миллиарда рублей, завершен в декабре 2013-го) и в 2012-м (на 92 самолета, объем 140 миллиардов рублей, по требованиям должен быть выполнен к 2020 году). Также в 2006-2008 годах завод сдал военным еще пять предсерийных самолетов этого типа.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 является на сегодняшний день основным ударным самолетом тактической авиации, строящимся в России. Машины этого типа заменяют в строевых частях бомбардировщики Су-24М советской постройки. Кроме того, в ноябре 2015 года стало известно, что на базе Су-34 планируется создать специализированные самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.
Су-34 создан на основе переработанной платформы Т-10, ставшей базовой для истребителей семейства Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и их модификаций. Он отличается большим радиусом действия (до 1130 километров в зависимости от вариантов загрузки и профиля полета), оснащен бронированной кабиной и современным прицельно-навигационным комплексом.
06.02.2017
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Восход
12543
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№1
07.02.2017 01:04
Будет еще контракт для ВВС или это все?
И будет ли контракт для МА ВМФ? (когда и на сколько)
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beka1
921
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№2
07.02.2017 01:19
После 2020г. надо заканчивать с производством Су-34 и Су-30СМ (пусть заключенные контракты выполнят) и производить только Су-35 и МиГ-35. А последних, в своё время, заменить на потоке на ПАК ФА и ЛФИ (если сподобятся его сделать), соответственно.
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Восход
12543
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№3
07.02.2017 01:28
Цитата, beka1 сообщ. №2
После 2020г. надо заканчивать с производством Су-34 и Су-30СМ и. производить Су-35 и МиГ-35. А последних, в своё время, заменить на потоке на ПАК ФА и ЛФИ (если сподобятся его сделать), соответственно.Т.е. сейчас морская авиация пролетает, т.к. ей идут поставки по остаточному принципу, а после 2020 пролетит потому что самолеты снимут с производства? Нормальный такой ход:D
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beka1
921
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№4
07.02.2017 01:36
Су-35С более чем подходящий самолёт для морской авиации. Это гораздо лучше чем не умеющий таскать тяжелые ПКР Су-30СМ и не умеющий постоять за себя в воздушном бою Су-34.
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просто экспл
3157
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№5
07.02.2017 03:30
и не умеющий постоять за себя в воздушном бою Су-34.ну тогда амеры и хокаи списать должны , они тоже не умеют за себя постоять .
не путайте бомбер с истребителем (я в курсе что официально утенок ИБ).
а на счет Су-30 в целом согласен , если Су-35 более эффективен как истребитель чем Су-30 , то надо закупать Су-35 .
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Восход
12543
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№6
07.02.2017 04:41
Су-35С более чем подходящий самолёт для морской авиации. Это гораздо лучше чем не умеющий таскать тяжелые ПКР Су-30СМ и не умеющий постоять за себя в воздушном бою Су-34It's realy?
Вы вообще представляете, что такое многочасовые полеты над безориентирной местностью (морем)? Один пилот с ума сойдет от нагрузки.
А ему возможно придется по 6-8 часов барражировать над бескрайней гладью, совершив при этом 2-3 дозаправки в воздухе.
И зачем ему тяжелые ПКР? Он должен нести Х-31ПД и Х-31АД (ни урезать ни добавить) и нанести этими достаточно легкими сверхзвуковыми ракетами повержения системе ПВО-ПРО ордера и тем самым проторив дорогу для ПКР более тяжелых классов, которые будут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок и бомбардировщиков.
не умеющий постоять за себя в воздушном бою Су-34.Су-34 впитал в себя функционал истребителя как раз с той целью, чтобы снизить нагрузку на истребительное прикрытие.
Цитата, просто экспл сообщ. №5
а на счет Су-30 в целом согласен , если Су-35 более эффективен как истребитель чем Су-30 , то надо закупать Су-35 .Да вон ваш "супер современный" Су-35 просрал в Сирии сближение с Е-3 AWACS
Накануне генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган, который руководит американскими воздушными операциями в ближневосточном регионе, сообщил об опасном сближении российского и американского самолетов в небе нед Сирией. Инцидент произошел 17 октября. По его словам, оба самолета выполняли полет в ночное время с выключенными огнями и прошли на расстоянии полумили (около 800 метров) друг от друга.
Как утверждал Харриган, американский пилот попытался связаться с российским по каналам экстренной связи, но его вызов был проигнорирован. На следующий день после инцидента, 18 октября, представители Пентагона связались с российскими коллегами, которые заявили, что пилот российского истребителя не заметил опасного сближения.
Епт, он же там F-22 за 100км обнаруживает, как он Боинг 707 не заметил за несколько км?
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просто экспл
3157
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№7
07.02.2017 04:45
Восход , а еще они заявляли что Асад применял химоружие .
и про вторжение России на 404 тоже заявляли .
они так же заявляли что это ополчение сбило Боинг .
они много чего заявляли .
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Восход
12543
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№8
07.02.2017 04:47
Цитата, просто экспл сообщ. №7
они много чего заявляли .Пардон, так это наше МО заявило (что летчик не заметил) в ответ на их запрос:-)
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просто экспл
3157
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№9
07.02.2017 07:23
а что им еще было говорить ? что наши их на испуг брали ?
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VK
87
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№10
07.02.2017 07:40
Цитата, Восход сообщ. №6
А почему ты из всех возможных вариантов выбрал именно тот, который "обливает грязью" Су-35 ?
Почему у тебя не возникает вопроса, а как же АВАКС допустил такое сближение. Уж авакс-то не истребитель. РЛС кругового обзора. Должен за 400 км ещё засечь Су-35. И логичнее всего не сближаться с ним именно ему. Он всё-таки не истребитель. Мало ли что там на уме у "пьяных русских лётчиков". Может там вообще медведь за штурвалом. Если русские самолёты такие плохие, зачем к ним приближаться "всевидящему оку"? Ну отверни заранее, делов-то. Небо большое.
Почему ты не допускаешь, что Су-35 намеренно летел в режиме радиомолчания, да ещё и с включенными системами РЭБ, чтобы проверить на какой дистанции его засекут, на какой дистанции опознают, какая будет скорость реакции и т.д.
А мог быть вариант "не проверить", а чего-то показать и доказать?
Но нет, при недостатке информации ты из всех версий выбрал ту, которая просто обливает грязью именно Су-35. Ты же не написал, что авакс тоже слепой. Или он летел "по главной" и наш должен был его пропустить?
Хотя... мне твой ответ не нужен. Мне уже давно не интересно то, почему люди так поступают.
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Сергей-82
8358
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№11
07.02.2017 07:51
Цитата, Восход сообщ. №8
Пардон, так это наше МО заявилВосход это не правда,наше МО такого не заявляло.http://vz.ru/news/2016/10/29/840876.html
Цитата, Восход сообщ. №6
Вы вообще представляете, что такое многочасовые полеты над безориентирной местностью (морем)? Один пилот с ума сойдет от нагрузки.Да конечно это тяжело и лучше двухместный,но ради справедливости Су-35С в одиночку долетал с Бесовца до берегов Испании .
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Восход
12543
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№12
07.02.2017 08:02
А почему ты из всех возможных вариантов выбрал именно тот, который "обливает грязью" Су-35 ?Правда глаза режет?:)
а как же АВАКС допустил такое сближение. Уж авакс-то не истребитель. РЛС кругового обзора. Должен за 400 км ещё засечь Су-35. И логичнее всего не сближаться с ним именно ему.Американский пилот пытался связаться с пилотом истребителя и этот задокументированный средствами РЭР факт говорит в пользу того, что экипаж Авакса видел Су-35, но вот видел ли Су-35 Авакса- большой вопрос.
Почему ты не допускаешь, что Су-35 намеренно летел в режиме радиомолчания, да ещё и с включенными системами РЭБЭто как? Одно другое исключает, это антагонисты. Если он запускает РЭБ на излучение, то это уже ни радиомолчание.
Да и как он мог прозевать излучение РЛС самого Авакса? (даже если Су-35 шел с РЛС в пассивном режиме).
Но нет, при недостатке информации ты из всех версий выбрал ту, которая просто обливает грязью именно Су-35. Ты же не написал, что авакс тоже слепой. Или он летел "по главной" и наш должен был его пропустить?Я выбрал самый логичный, а ни самый конспиративный, как Вы.
Мне уже давно не интересно то, почему люди так поступают.Дайте угадать-:Вы PR менеджер Сухого? Чувствуется Эриксонианская школа гипноза.
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ash
3021
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№13
07.02.2017 09:02
Цитата, Восход сообщ. №12Уважаемый Восход, Вы статью прочитали? Ну можно конечно сказать, что это всё пропаганда Кремля:
Цитата, q
«Самолеты находились на расстоянии примерно в полмили (около 800 метров)… Российский самолет пролетел перед самолетом коалиции. Мы не считаем, что это было сделано злонамеренно», - сказал официальный представитель штаба коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство*» Джон Дорриан.Взяли какой-то факт. Выдернули слова из контекста и сделали вывод о "слепоте" Су-35. Честно говоря не ожидал от Вас.
Собственно минус в п.6 только за это. По остальному Вы совершенно правы.
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ash
3021
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№14
07.02.2017 09:08
не умеющий постоять за себя в воздушном бою Су-34.Уважаемый beka1, Вы видели пилотаж Су-34 в исполнении липецких лётчиков? И не на видео, а в живую?
Я видел. И скажу Вам так - он и в ближнем бою может за себя очень даже постоять. Вопрос в прокладке между РУС и катапультным креслом.
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Воин3Dдоп
367
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№15
07.02.2017 09:28
http://vpk-news.ru/news/35086
В настоящее время ОАО «НПО «Молния» по тематике НИР «Молот» разрабатывает многорежимный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат.
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beka1
921
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№16
07.02.2017 09:40
На п.5
просто экспл, не надо путать Е-2, который по сути дела хоть и важный, но ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ самолёт, который координарует боевые действия на расстоянии и Су-34 непосредственно участвующий в боевых действиях
На п.6
Восход, Вы и впарвду считаете, что Су-34 сравним по возможностям ведения воздушного боя с Су-30СМ и Су-35С?! Его задача отбомбиться и ,,ноги делать,, поскорее, чтобы ,,не накостыляли,, а при ограниченности фин. ресурсов иметь отдельный тип ударного самолёта в МА накладно. Су-35С превосходит в воздушном бою Су-30СМ, не говоря уж о Су-34. Да его РЛС не так хорошо действует по ,,поверхности,, чем РЛС Су-34, но в отношении надводных целей это не так критично.Су-34 в варианте Su-32FN может действовать против ПЛ, но это все равно не будет оптимальным решением, лучше создать на смену Ил-38Н новый патрульный который будет всяко эффективней чем Утёнок, даже специально ,,заточенный,,
Вы утверждение, что Су-35С ,,просрал,, сближение с Е-3, тем самым вы автоматически выносите приговор Су-30СМ и Су-34, фактически объявляя их не эффективными, ведь как ни крути Су-35С на данный момент обладает самым совершенным БРЭОи самой низкой ЭПР среди тя белых истребителей. Не знаю как на счёт Су-34, но по сравнению с ЭПР Су-30СМ, ЭПР Су-35С точно ниже.
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Восход
12543
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№17
07.02.2017 10:01
Цитата, ash сообщ. №13
Уважаемый Восход, Вы статью прочитали? Ну можно конечно сказать, что это всё пропаганда Кремля:Перечитал несколько раз и даже пытался искать через поиск, но увы, процитированного Вами не нашел. Во всяком случае в той статье, которую привел я. А вообще опасных сближений, полагаю, было несколько, так что возможно Вы привели пример какого-то другого.
Цитата, ash сообщ. №13
Выдернули слова из контекста и сделали вывод о "слепоте" Су-35Я всего навсего привел слова представителя Министерства Обороны России в беседе с представителем Министерства Обороны США. Приведу их еще раз: На следующий день после инцидента, 18 октября, представители Пентагона связались с российскими коллегами, которые заявили, что пилот российского истребителя не заметил опасного сближения
И что касается Су-35, то я не ставил целью на него набрасывать, но решил с некоторых на этом сайте снять розовые очки и опустить на грешную землю. Не заблуждайтесь, преувеличивая возможности одного. И не преуменьшайте возможности другого ради первого (ради поддержания мифа).
Цитата, beka1 сообщ. №16
Восход, Вы и впарвду считаете, что Су-34 сравним по возможностям ведения воздушного боя с Су-30СМ и Су-35С?!Я так не считаю, но я уверен в том, что для прикрытия ударной группы Су-34 можно выделить значительно меньший наряд истребителей, чем если бы на их месте были Су-24 или Ту-22М3
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ash
3021
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№18
07.02.2017 10:19
Цитата, q
Американским летчикам в Сирии следует держать себя в руках, а ВВС США - не пытаться переложить на Россию ответственность за сближение их самолета с российским истребителем Су-35, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На следующий день после инцидента, 18 октября, представители Пентагона связались с российскими коллегами, которые заявили, что пилот российского истребителя не заметил опасного сближенияЧитаем далее версию от "Взгляда":
Цитата, q
«После сближения E-3 AWACS с российским истребителем командование ВКС России на авиабазе Хмеймим оперативно связалось американскими коллегами и потребовало разъяснений по данному инциденту, - отметил он. - Впечатлительность до состояния ступора американских летчиков от вида находящихся поблизости российских истребителей в принципе нам понятна. Однако рекомендовали бы им в дальнейшем не пытаться по привычке валить все на Россию, а держать себя в руках. Да и штурвалы своих самолетов тоже».Итак разговор идёт судя по всему об одном и том же инциденте. Однако каждое издание трактует и выделяет красным ;) только то, что считает нужным. Понимаю Конашенкова в его желании немного по иронизировать в адрес "партнёров".
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Сергей-82
8358
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№19
07.02.2017 10:54
пилот российского истребителя не заметил опасного сближенияЭто утверждали американцы а не наши,что говорили наши я привел,вам что удобно верить что самолет 4++ не заметил АВАКС,куда у него делись СПО,РТР,РЛС и ОЛС или что все было отключено.В вашей же ссылки сказано
Цитата, q
Вынуждены публично напомнить коллегам из США фактическую картину инцидента в небе Сирии. 17 октября, находясь в воздушном пространстве восточнее города Дейр-эз-Зор, экипаж американского самолета в нарушение правил безопасности полета снизился почти на 1 км от занимаемой высоты и опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому истребителю Су-35", - заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.где тут наше МО говорит что НЕ ВИДЕЛО,про то что не видел говорит Пентангон.
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KillaKan
1255
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№20
07.02.2017 11:08
Я всего навсего привел слова представителя Министерства Обороны России в беседе с представителем Министерства Обороны США. Приведу их еще раз: На следующий день после инцидента, 18 октября, представители Пентагона связались с российскими коллегами, которые заявили, что пилот российского истребителя не заметил опасного сближения
Я, кстати, то же после этого поста, связался с "Восходом" и он мне в откровенной беседе сообщил, что он гей...... :)))))))
Ну вы поняли, без обид :)))))
Почему, кстати, тов. Восход трактует слова МО (которые им приписывает МО США), именно в прямом смысле ? Может быть это означало, что для пилот истребителя Су-35 это вовсе не опасное сближение, и он не заметил в своих действиях "опасности" а не самолета ? :)))
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ash
3021
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№21
07.02.2017 11:08
где тут наше МО говорит что НЕ ВИДЕЛО,про то что не видел говорит Пентангон.)Выдают желаемое за действительное. Совсем помешались на "невидимости". Если пилот истребителя не реагирует на приближение маломанёвренного "тихохода", то это уже означает его полную "слепоту". Ну да, "рюсские" лётчики они такие. Почему то многие тут реагируют на "Дональда Кука" и пихают его чуть ли на в каждую ветку, стремясь продемонстрировать "пропаганду Кремля", а в подобных инцидентах безоговорочно верят "слепоте" российских пилотов.
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ankh-andrej
723
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№22
07.02.2017 11:22
«У вас красивый голос, леди»: русские пилоты шутят над американцами в Сирии
Цитата, q
Однажды российские летчики нарушили свое молчание, когда с ними связывалась женщина-диспетчер управления воздушным движением. В начале сентября офицер воздушного наблюдения ВВС США обнаружила над Сирией неопознанный самолет, приближающийся к авиации коалиции. «Вы работаете в непосредственной близости от самолетов коалиции», — предупредила она пилота.http://warfiles.ru/show-140846-u-vas-krasivyy-golos-ledi-russkie-piloty-shutyat-nad-amerikancami-v-sirii.html
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Восход
12543
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№23
07.02.2017 11:30
Цитата, ash сообщ. №18
Итак разговор идёт судя по всему об одном и том же инциденте. Однако каждое издание трактует и выделяет красным ;) только то, что считает нужным.
Это утверждали американцы а не наши,что говорили наши я привел,вамА истина, как водится, где-то посредине.
удобно верить что самолет 4++ не заметил АВАКС,куда у него делись СПО,РТР,РЛС и ОЛС или что все было отключено.Вы же сами не так давно утверждали, что Су-35 еще сырой самолет с массой "детских проблем" из-за доводки и устранения которых откладывалось его принятие на вооружение.
где тут наше МО говорит что НЕ ВИДЕЛО,про то что не видел говорит Пентангон.Так наше МО и не опровергало того, что данный диалог имел место или носил другое содержание...
Цитата, KillaKan сообщ. №20
Может быть это означало, что для пилот истребителя Су-35 это вовсе не опасное сближение, и он не заметил в своих действиях "опасности" а не самолета ? :)))Может он отвлекся, СМСку писал или сэлфи делал?:-)
Цитата, ash сообщ. №21
Если пилот истребителя не реагирует на приближение маломанёвренного "тихохода", то это уже означает его полную "слепоту".Вот уж да, протроллили так протроллили. Хуже было бы только если на него в полете чайки сели...
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ash
3021
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№24
07.02.2017 11:40
Хуже было бы только если на него в полете чайки сели...О да! Вот только это бы продемонстрировало уникальные ЛТХ самолёта если на него в полёте сядет чайка.
Словом, по моему, пора признать, что пример Вами приведён неудачно и сей флуд стоит закончить.
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Воин3Dдоп
367
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№25
07.02.2017 13:42
Понятно, что наши хотели пугануть их. Все всё видели. Не ракетами же стрелять, или трассерами по ходу. Так всегда было. И важно было дать понять амерам, что они берега потеряли и не имеют право находиться в воздушном пространстве Сирии. Легитимно это можем делать только мы.
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Сергей-82
8358
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№26
07.02.2017 13:44
Вы же сами не так давно утверждали, что Су-35 еще сырой самолет с массой "детских проблем" из-за доводки и устранения которых откладывалось его принятие на вооружение.Да я это писал(и более того ссылки приводил),но я это писал до того как его приняли на БД,после постановки на БД,а это конец 2015 года(и отправки в Сирию),я не слова не писал про Су-35С что он плох,если поставили на БД значит проблемы решены или не критичны.
А истина, как водится, где-то посредине.Ну объясните тогда как самолет оборудованный СПО,станции РТР,РЛС,ОЛС,разными другими приблудами(при чем вполне совершенными)не обнаружил АВАКС.
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