МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Новые разработки
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Российские СМИ, представляя истребитель МиГ-35, "как всегда стали хвастаться", пишет сегодня китайский источник.
Однако этот самолет имеет не так уж много улучшений. Из-за ценовых ограничений и технологических проблем широко разрекламированный истребитель так и не получил радар с АФАР "Жук-А", а был представлен с РЛС "Жук-М" с щелевой антенной. Истребитель также не имеет управляемого вектора тяги - на нем стоят двигатели от МиГ-29М2.
Церемонию международного показа не мог пропустить знаменитый "большой выдумщик" (Big Fudge) куратор российского ВПК Дмитрий Рогозин, который расхваливал самолет с присущим ему энтузиазмом.
Компания МиГ организовала показ в первую очередь для потенциальных иностранных клиентов. Было заявлено, что на самолет может быть интегрирован новый оптико-локационный подвесной контейнер. Для таких стран как Египет такая перспектива действительно может быть заманчивой.
По своим нововведениям МиГ-35 может быть приравнен лишь к истребителю J-10A образца 2004 года, полагает источник.
В настоящее время военная авиация России продолжает закупать истребители Су-35, Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34 (нижние фото). Наибольшая активность проявляется в выпуске Су-35 на заводе в Комсомольске-на-Амуре и Су-30СМ на Иркутском авиазаводе, а вот производство Су-34 на Новосибирском заводе уже начинает затухать - нет экспортных заказов.
На этом фоне презентация МиГ-35 имела цель оживить производство самолетов на заводе компании МиГ и, возможно, имеет еще более долгосрочную стратегическую важность - на фоне ухудшающихся экономических показателей России именно производство относительно дешевого и простого МиГ-35 будет "питать" военную авиацию страны еще лет 70. В обозримом будущем может оказаться так, что эта страна не сможет потянуть производство не только значительно более сложных и дорогостоящих боевых самолетов нового поколения, но и тяжелых истребителей класса Су-35.
06.02.2017
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1962
1764
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№3
07.02.2017 05:04
Если китайчеги кроме нас будут смеятся еще и над "такими странами как Египет, для которых такая перспектива действительно может стать заманчивой", то нехай.
Пусть "покупать у Китая самолеты даже образца 2004 года у таких стран как Египет" и прочих, ранее покупавших МиГи, будет "бесперспективно". Смех говорят продлевает жизнь. Пусть ржут над всеми, включая нас, не забывая закупать у нас движки и мы не будем обижаться. Смеяться будем вместе с ними.
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+12Сообщить модератору
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Сергей-82
8358
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№4
07.02.2017 06:54
Цитата, beka1 сообщ. №1
Дожили, блин, китайчеги уже над нами смеются, а ещё 30 лет назад дало наоборот..Может огласите список тех стран которые купили
Цитата, q
J-10A образца 2004 года, полагает источник.а то что то не одну страну не помню.
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+7Сообщить модератору
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Алексей8
448
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№5
07.02.2017 07:33
Нормальная статья для внутреннего пользования.У нас таких пруд пруди.Я уж не говорю про ТВ
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+6Сообщить модератору
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Александр_М
40
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№6
07.02.2017 11:23
, а вот производство Су-34 на Новосибирском заводе уже начинает затухать - нет экспортных заказов.
Ну да "поржал от души" над автором,куда затухать,у нас в строю еще Су-24 не обьятное количество.И у планеров самолетов ресурс заканчивается .Афтор ,может летать прекратим,или строить,ваще дауны чтоли.
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+1Сообщить модератору
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ID: 1701
2619
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№7
07.02.2017 11:31
Цитата, q
МиГ-35 может быть приравнен лишь к истребителю J-10A образца 2004 года, полагает источник
В России никто не будет против, если МиГ-35 полагающий источник приравняет к китайскому бумажному дракону 4-х тысячелетней давности.
Чем больше упорется в с своих полаганиях этот источник, тем лучше.
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+2Сообщить модератору
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mr.kruzenshtern
1251
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№8
07.02.2017 11:42
Цитата, ID: 1701 сообщ. №7
МиГ-35 полагающий источник приравняет к китайскому бумажному дракону 4-х тысячелетней давности.А вот это
Цитата, q
производство относительно дешевого и простого МиГ-35 будет "питать" военную авиацию страны еще лет 70что же, один я заметил? 70 лет назад были поршневые самолеты и только зарождалась реактивная авиация. Статья - огонь.
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+10Сообщить модератору
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ash
3021
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№9
07.02.2017 11:55
Цитата, q
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России))) Уважаемый beka1, прочитайте вот эту новость:
http://vpk.name/news/174366_zachem_vvs_ssha_v_xxi_veke_ponadobilsya_boevoi_samolet_s_propellerom.html?new#new
Потом вместе будем "смеяться" над "беднеющей Америкой".
Зачем же так "вестись" на откровенную глупость? Настроение что ли плохое?
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+4Сообщить модератору
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Conqueror
828
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№10
07.02.2017 13:43
Цитата, beka1 сообщ. №1
Дожили, блин, китайчеги уже над нами смеются, а ещё 30 лет назад дало наоборот...
Это Военный паритет. Сборник мусора. А мусора хватает.
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+8Сообщить модератору
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Петров
228
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№11
07.02.2017 14:33
Не нашел на "Военном паритете" ссылки на оригинальный "китайский источник".
Источник точно китайский, а не украинский?)))
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+5Сообщить модератору
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VK
87
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№12
07.02.2017 19:07
ой, как тошнит от этих "шакалят Таки", вроде "военного пиDаритета". Зачем cайт ВПК репостит такие статьи я в который раз не понимаю. Цель - превратиться в информационную мусорку?
По-моему куда лучше узнать на сайте производителя. Чего он вообще задумал производить и продавать:
http://www.migavia.ru/index.php/ru/produktsiya/novoe-unifitsirovannoe-semejstvo-istrebitelej/mig-35-mig-35d
Вот я читаю презентацию и мне всё понятно, всё нравится. Компания предлагает модульный продукт. Хотите будет с дорогими компонентами, хотите - с компонентами попроще. Хотите, вообщебудет с ВАШИМИ компонентами. Цитирую:
"Базовый вариант истребителя МиГ-35/МиГ-35Д спроектирован с учетом организации международной кооперации при разработке новых вариантов самолета и серийном производстве."
Это просто супер-продукт. Сколько стран будут покупать Ф-35 я не знаю, не думаю, что очень много. А МиГ-35, вот увидите, ещё будет продаваться.
И на последок про нищающую Россию: https://ria.ru/economy/20170207/1487362240.html
Для особо сомневающихся, в статье есть ссылка на аналитический отчёт PwC . Между прочим, самого известного аналитического агентства у заклятых партнёров по геополитическому процессу.
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штурм
2458
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№13
07.02.2017 20:30
Цитата, q
на фоне ухудшающихся экономических показателей России именно производство относительно дешевого и простого МиГ-35 будет "питать" военную авиацию страны еще лет 70
Дешевле чем давно освоенный в производстве МиГ-29СМТ всё равно не получится, какой смысл в МиГ-35 если не будет УВТ и АФАР....
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