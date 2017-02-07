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МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России

07.02.2017 Военный паритет 2583 14
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МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Российские СМИ, представляя истребитель МиГ-35, "как всегда стали хвастаться", пишет сегодня китайский источник.


Однако этот самолет имеет не так уж много улучшений. Из-за ценовых ограничений и технологических проблем широко разрекламированный истребитель так и не получил радар с АФАР "Жук-А", а был представлен с РЛС "Жук-М" с щелевой антенной. Истребитель также не имеет управляемого вектора тяги - на нем стоят двигатели от МиГ-29М2.


Церемонию международного показа не мог пропустить знаменитый "большой выдумщик" (Big Fudge) куратор российского ВПК Дмитрий Рогозин, который расхваливал самолет с присущим ему энтузиазмом.


Компания МиГ организовала показ в первую очередь для потенциальных иностранных клиентов. Было заявлено, что на самолет может быть интегрирован новый оптико-локационный подвесной контейнер. Для таких стран как Египет такая перспектива действительно может быть заманчивой.


По своим нововведениям МиГ-35 может быть приравнен лишь к истребителю J-10A образца 2004 года, полагает источник.


В настоящее время военная авиация России продолжает закупать истребители Су-35, Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34 (нижние фото). Наибольшая активность проявляется в выпуске Су-35 на заводе в Комсомольске-на-Амуре и Су-30СМ на Иркутском авиазаводе, а вот производство Су-34 на Новосибирском заводе уже начинает затухать - нет экспортных заказов.


На этом фоне презентация МиГ-35 имела цель оживить производство самолетов на заводе компании МиГ и, возможно, имеет еще более долгосрочную стратегическую важность - на фоне ухудшающихся экономических показателей России именно производство относительно дешевого и простого МиГ-35 будет "питать" военную авиацию страны еще лет 70. В обозримом будущем может оказаться так, что эта страна не сможет потянуть производство не только значительно более сложных и дорогостоящих боевых самолетов нового поколения, но и тяжелых истребителей класса Су-35.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
Россия
Продукция
МиГ-29М
МиГ-29М2
МиГ-35
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
ИАЗ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
АФАР

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  • Комментарии
Комментариев 14, отображено с 1 по 14
№1
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
№2
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
1962
1764
№3
07.02.2017 05:04
Если китайчеги кроме нас будут смеятся еще и над "такими странами как Египет, для которых такая перспектива действительно может стать заманчивой", то нехай.
Пусть "покупать у Китая самолеты даже образца 2004 года у таких стран как Египет" и прочих, ранее покупавших МиГи, будет "бесперспективно". Смех говорят продлевает жизнь. Пусть ржут над всеми, включая нас, не забывая закупать у нас движки и мы не будем обижаться. Смеяться будем вместе с ними.
+12
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RU
Сергей-82
8358
№4
07.02.2017 06:54
Цитата, beka1 сообщ. №1
Дожили, блин, китайчеги уже над нами смеются, а ещё 30 лет назад дало наоборот..
Может огласите список тех стран которые купили
Цитата, q
J-10A образца 2004 года, полагает источник.
а то что то не одну страну не помню.
+7
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RU
Алексей8
448
№5
07.02.2017 07:33
Нормальная статья для внутреннего пользования.У нас таких пруд пруди.Я уж не говорю про ТВ
+6
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RU
Александр_М
40
№6
07.02.2017 11:23
, а вот производство Су-34 на Новосибирском заводе уже начинает затухать - нет экспортных заказов.
Ну да "поржал от души" над автором,куда затухать,у нас в строю еще Су-24 не обьятное количество.И у планеров самолетов ресурс заканчивается .Афтор ,может летать прекратим,или строить,ваще дауны чтоли.
+1
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RU
ID: 1701
2619
№7
07.02.2017 11:31
Цитата, q
МиГ-35 может быть приравнен лишь к истребителю J-10A образца 2004 года, полагает источник

В России никто не будет против, если МиГ-35 полагающий источник приравняет к китайскому бумажному дракону 4-х тысячелетней давности.

Чем больше упорется в с своих полаганиях этот источник, тем лучше.
+2
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RU
mr.kruzenshtern
1251
№8
07.02.2017 11:42
Цитата, ID: 1701 сообщ. №7
МиГ-35 полагающий источник приравняет к китайскому бумажному дракону 4-х тысячелетней давности.
А вот это
Цитата, q
производство относительно дешевого и простого МиГ-35 будет "питать" военную авиацию страны еще лет 70
что же, один я заметил? 70 лет назад были поршневые самолеты и только зарождалась реактивная авиация. Статья - огонь.
+10
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RU
ash
3021
№9
07.02.2017 11:55
Цитата, q
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
))) Уважаемый beka1, прочитайте вот эту новость:
http://vpk.name/news/174366_zachem_vvs_ssha_v_xxi_veke_ponadobilsya_boevoi_samolet_s_propellerom.html?new#new
Потом вместе будем "смеяться" над "беднеющей Америкой".
Зачем же так "вестись" на откровенную глупость? Настроение что ли плохое?
+4
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RU
Conqueror
828
№10
07.02.2017 13:43
Цитата, beka1 сообщ. №1
Дожили, блин, китайчеги уже над нами смеются, а ещё 30 лет назад дало наоборот...

Это Военный паритет. Сборник мусора. А мусора хватает.
+8
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RU
Петров
228
№11
07.02.2017 14:33
Не нашел на "Военном паритете" ссылки на оригинальный "китайский источник".

Источник точно китайский, а не украинский?)))
+5
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RU
VK
87
№12
07.02.2017 19:07
ой, как тошнит от этих "шакалят Таки", вроде "военного пиDаритета". Зачем cайт ВПК репостит такие статьи я в который раз не понимаю. Цель - превратиться в информационную мусорку?

По-моему куда лучше узнать на сайте производителя. Чего он вообще задумал производить и продавать:
http://www.migavia.ru/index.php/ru/produktsiya/novoe-unifitsirovannoe-semejstvo-istrebitelej/mig-35-mig-35d


Вот я читаю презентацию и мне всё понятно, всё нравится. Компания предлагает модульный продукт. Хотите будет с дорогими компонентами, хотите - с компонентами попроще. Хотите, вообщебудет с ВАШИМИ компонентами. Цитирую:
"Базовый вариант истребителя МиГ-35/МиГ-35Д спроектирован с учетом организации международной кооперации при разработке новых вариантов самолета и серийном производстве."

Это просто супер-продукт. Сколько стран будут покупать Ф-35 я не знаю, не думаю, что очень много. А МиГ-35, вот увидите, ещё будет продаваться.

И на последок про нищающую Россию: https://ria.ru/economy/20170207/1487362240.html
Для особо сомневающихся, в статье есть ссылка на аналитический отчёт PwC . Между прочим, самого известного аналитического агентства у заклятых партнёров по геополитическому процессу.
+3
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RU
штурм
2458
№13
07.02.2017 20:30
Цитата, q
на фоне ухудшающихся экономических показателей России именно производство относительно дешевого и простого МиГ-35 будет "питать" военную авиацию страны еще лет 70

Дешевле чем давно освоенный в производстве МиГ-29СМТ всё равно не получится, какой смысл в МиГ-35 если не будет УВТ и АФАР....
+1
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RU
просто экспл
3157
№14
07.02.2017 20:44
я вот тоже думаю , а если не будет АФАТ и ОВТ , то чем Миг-35 новый самолет ? цифры в названии другие ?
или топлива добавили то сразу новейший самолет ? блин тогда с топливозаправщиком вообще никто не сравнится .
0
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