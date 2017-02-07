МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Российские СМИ, представляя истребитель МиГ-35, "как всегда стали хвастаться", пишет сегодня китайский источник.

Однако этот самолет имеет не так уж много улучшений. Из-за ценовых ограничений и технологических проблем широко разрекламированный истребитель так и не получил радар с АФАР "Жук-А", а был представлен с РЛС "Жук-М" с щелевой антенной. Истребитель также не имеет управляемого вектора тяги - на нем стоят двигатели от МиГ-29М2.

Церемонию международного показа не мог пропустить знаменитый "большой выдумщик" (Big Fudge) куратор российского ВПК Дмитрий Рогозин, который расхваливал самолет с присущим ему энтузиазмом.

Компания МиГ организовала показ в первую очередь для потенциальных иностранных клиентов. Было заявлено, что на самолет может быть интегрирован новый оптико-локационный подвесной контейнер. Для таких стран как Египет такая перспектива действительно может быть заманчивой.

По своим нововведениям МиГ-35 может быть приравнен лишь к истребителю J-10A образца 2004 года, полагает источник.

В настоящее время военная авиация России продолжает закупать истребители Су-35, Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34 (нижние фото). Наибольшая активность проявляется в выпуске Су-35 на заводе в Комсомольске-на-Амуре и Су-30СМ на Иркутском авиазаводе, а вот производство Су-34 на Новосибирском заводе уже начинает затухать - нет экспортных заказов.

На этом фоне презентация МиГ-35 имела цель оживить производство самолетов на заводе компании МиГ и, возможно, имеет еще более долгосрочную стратегическую важность - на фоне ухудшающихся экономических показателей России именно производство относительно дешевого и простого МиГ-35 будет "питать" военную авиацию страны еще лет 70. В обозримом будущем может оказаться так, что эта страна не сможет потянуть производство не только значительно более сложных и дорогостоящих боевых самолетов нового поколения, но и тяжелых истребителей класса Су-35.