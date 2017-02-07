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Дмитрий Медведев вручил премию создателям «Аргуса»

07.02.2017 ЦАМТО 1031 1
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Пункт «Аргус»
Подвижной разведывательный пункт «Аргус»
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 6 февраля. Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области науки и техники 2016 года стали представители Рубцовского филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Производственники получили награды из рук председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и министра образования и науки Ольги Васильевой за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус».


«Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключенные договоры», – отметил в своей речи председатель правительства Дмитрий Медведев.


В число награжденных вошли заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман. Госпремию также получил Сергей Захаров, руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в корпорацию «УВЗ»).


Работы, удостоенные премий, предварительно прошли общественное обсуждение, рекомендованы секциями Межведомственного совета по присуждению премий правительства Российской Федерации в области науки и техники и выбраны из числа представленных на соискание премий в результате тайного голосования на заседании Межведомственного совета. Размер вознаграждения составил 2 млн. рублей.


«Всего в 2016 году на соискание премий правительства России было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, в их числе 5 академиков и 2 члена-корреспондента Российской академии наук, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук. Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект», – добавила Ольга Васильева


Передвижной разведывательный пункт "Аргус"
Источник: Уралвагонзавод

Для справки:


Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А производства Рубцовского филиала Уралвагонзавода предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа «танк» в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 г. Образец перспективной машины был представлен на выставке Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Au-30
БМП-1
Компании
Уралвагонзавод
Электромашина
Персоны
Медведев Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
432
№1
07.02.2017 10:09
Эту штуку бы на Крымск гибридный поставить, чтобы не палиться на переднем крае по звуку и ик сигнатуре...
+4
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