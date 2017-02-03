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На Алтае начались учения с выводом на позиции пусковых установок "Тополь"

06.02.2017 РИА Новости 160 0
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RT-2PM_MAZ-7917
РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Учения с выводом на позиции пусковых установок "Тополь" начались в барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает военное ведомство РФ.

"В Барнаульском соединении РВСН началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Тополь" на полевые позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к протяжённым маршам в сумеречное и ночное время. Уточняется, что во время практических действий войск особое внимание будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях.

"Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время. В этом году увеличены сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования: почти месяц данные полки проведут на полевых позициях", - информирует Минобороны.

03.02.2017
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