«Подсолнухи» апокалипсиса



«Подсолнух-Э» - всепогодный береговой загоризонтный радар поверхностной волны (БЗГР) коротковолнового диапазона радиоволн, предназначенный для контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономической зоны прибрежного государства в составе береговых систем (ОАО НПК «Ниидар»). Источник: rusarmy.com «Подсолнух-Э» - всепогодный береговой загоризонтный радар поверхностной волны (БЗГР) коротковолнового диапазона радиоволн, предназначенный для контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономической зоны прибрежного государства в составе береговых систем (ОАО НПК «Ниидар»). Источник: rusarmy.com

Россия создает группировку РЛС для обнаружения крылатых ракет за 2 тыс. км от границ

Россия планирует создать группировку РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» и «Подсолнух» по периметру всей границы. Это позволит обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500–2000 км от российской территории. Создать уникальное оборудование удалось благодаря наработкам еще советского проекта «Дуга» — с гигантским локатором возле Чернобыльской АЭС.

Россия создает группировку РЛС загоризонтного обнаружения со сплошным радиолокационным полем на дальности 1500–2000 км от границ, рассказал «Газете.Ru» собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Приоритетному контролю этих систем подлежат взлеты самолетов с крылатыми ракетами с авиабаз стран НАТО, морские носители ядерного оружия и авианосные ударные группировки.

В ближайшем будущем ожидается развертывание нескольких РЛС ЗГО типа «Контейнер» (в различных модификациях) на Дальнем Востоке, в Сибири и на Балтике, а также РЛС ЗГО «Подсолнух» на Кольском полуострове, в Севастополе и в Балтийске Калининградской области.

Заглянуть за горизонт

Принцип работы загоризонтных локаторов имеет принципиальные особенности по сравнению с обычными надгоризонтными РЛС. Последние работают в зоне «прямой видимости», которая ограничена расстоянием в десятки, максимум сотни километров. Загоризонтные системы используют отражение радиоволн от ионосферы — верхнего слоя атмосферы Земли, сильно ионизированного из-за облучения космическими лучами. Радиоволны нужного диапазона отражаются от нее словно от «зеркала» высоко над горизонтом, затем достигают Земли, где снова могут отразиться от нужных целей — самолетов, кораблей и взлетающих ракет — и опять же через ионосферу вернутся к приемным антеннам. Таким образом создается радиолокационное поле на тысячи километров.

Из-за значительной изменчивости ионосферы от активности солнца, времени года и суток создание такой техники потребовало от отечественных разработчиков решения совершенно новых радиофизических, алгоритмических и технических проблем. Только при помощи сложнейшей математической обработки РЛС ЗГО могут разобрать нужные объекты и, более того, по характеру допплеровского смещения спектра определить их скорость и направление движения.

Сама идея использования эффекта отражения радиоволн от ионосферы для загоризонтного обнаружения целей была в 1947 году впервые в мире выдвинута русским ученым Николаем Кабановым. Однако обнаружить цели за горизонтом ему в то время на своем макете не удалось. Поэтому укрепилось мнение, что засечь цели за горизонтом на фоне мощных отражений от Земли невозможно. Работы по загоризонтной радиолокации возобновились в 1958 году, когда была доказана принципиальная возможность загоризонтного обнаружения самолетов на дальности однократного отражения от ионосферы (3 тыс. км) и стартующих баллистических ракет на дальности двукратного отражения (6 тыс. км).

В 1962 году в СССР началась разработка экспериментальной загоризонтной радиолокационной станции Н-17 «Дуга-1» под Николаевым. В 1972 году прошли ее заводские испытания. Радиолокатор не полностью оправдал завышенные ожидания военных, но на многие годы стал уникальной экспериментальной базой, на которой были получены фундаментальные данные для разработки военных радиолокаторов загоризонтного обнаружения.

Испытания показали принципиальную возможность обнаружения относительно слабого сигнала от цели на фоне гораздо большей интенсивности отражений от Земли. Кроме того, была на практике решена задача автоматической адаптации РЛС к изменениям отражающих свойств ионосферы, а также автоматической отстройки мощных активных помех.

В 1971 году был разработан проект уже боевой станции 5Н32 «Дуга». В следующем году принято решение о строительстве двух радиолокаторов, на тот момент самых мощных в мире. Одна РЛС была построена на Украине: приемная позиция — в 10 км от Чернобыльской АЭС, передающая — около города Любеч Черниговской области. Вторая — на Дальнем Востоке, у поселка Большой Картель возле Комсомольска-на-Амуре.

Большие трудности возникли при сооружении огромных антенн — двух приемных полотен протяженностью 900 и 500 м, высотой 140 и 90 м, а также передающего полотна протяженностью около 300 м.

В 1976 году РЛС в Чернигове начала работу. Ее излучение даже было зафиксировано военными на Западе. Российским специалистам, в свою очередь, удалось обнаружить американские ракеты, стартующие с мыса Канаверал. После многочисленных модернизаций «Дуга» стала устойчиво обнаруживать старты ракет-носителей с космическими аппаратами «Шаттл» на борту и старты МБР «Титан» с мыса Кеннеди на дальности 7–9 тыс. км. Однако все попытки обнаружить старт МБР США «Минитмен» с базы Ванденберг через полярную ионосферу из-за ее специфики заканчивались неудачей.

В это же время были получены положительные результаты испытаний советской космической системы по обнаружению пусков межконтинентальных баллистических ракет.

После успехов в космической составляющей системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) у военных пропал интерес к загоризонтной радиолокации, а финансирование соответствующей программы практически прекратилось.

«Контейнеры» и «Подсолнухи»

Сейчас космический эшелон СПРН действительно успешно справляется с задачами обнаружения старта МБР с территории США. Однако задачу по определению координат воздушных целей космический эшелон решить не может. И в начале 1990-х к идеи РЛС ЗГО решили вернуться, но заново строить гигантские антенны после развала Советского Союза было признано нецелесообразным. Поэтому специалисты занялись созданием следующего поколения таких радиолокаторов, но ввиду тяжелого экономического положения в стране основные работы пришлись на конец 1990-х — начало 2000-х годов.

Научно-производственным комплексом «НИИ дальней радиосвязи» (НИИДАР) была создана двухкоординатная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер». Весь ее аппаратурный комплекс размещался в транспортабельных контейнерах и не требовал капитального строительства.

Радиотехнический узел таких РЛС состоит из двух частей: передающей и приемной. Каждая из них состоит из технической позиции и жилого городка. На технических позициях установлены антенно-фидерные устройства со всем необходимым коммутационным и прочим оборудованием.

Сигнал «Контейнеров» в отличие от «Дуги» отражается от ионосферы только один раз, благодаря чему можно получить достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.

Первая РЛС «Контейнер» в составе ПВО-ПРО заступила на опытно-боевое дежурство в мордовском поселке Ковылкино в декабре 2013 года. Ее задача — следить за западным направлением с целью обнаружения и определения координат воздушных целей в азимуте 180° и на расстоянии более 3 тыс. км.

На северо-западном направлении РЛС следит за пространством от Польши, Германии и Балтики до Турции, Сирии и Израиля.

К 2017 году «Контейнер» должны дооснастить, чтобы он мог засекать аэродинамические цели в азимуте 240°.

Восточный загоризонтный узел должен быть построен в ближайшие два года. В Зее Амурской области уже была проведена рекогносцировка и выбрано место, где будет развернут «Контейнер».

В 1990-х годах, когда средств в бюджете на создание дорогих РЛС ЗГО не было, производитель также предложил командованию Тихоокеанского флота создать надежный и недорогой радиолокатор для освещения надводной обстановки. В итоге был создан береговой загоризонтный радиолокационный комплекс поверхностной волны «Подсолнух», предназначенный для освещения надводной и воздушной обстановки, обнаружения, сопровождения и классификации цели в секторе 120° в качестве элемента системы берегового наблюдения.

Первая станция была развернута на побережье на мысе Первый в районе Камчатской бухты. В 1999 году ознакомиться с РЛС ЗГО «Подсолнух» прибыли военные специалисты из Китая. Они поставили условие: Китай купит станцию этого типа, если РЛС обнаружит корабль в море на расстоянии 200 км. В итоге «Подсолнух» обнаружил две морские цели на расстоянии 220–230 км.

С Китаем был заключен контракт на несколько миллионов долларов на поставку трех РЛС «Подсолнух-Э» (в экспортном варианте). В начале 2000-х все они были развернуты на территории Китая.

Затем ВМФ России заказал три РЛС «Подсолнух» с улучшенными характеристиками. Их развернули под Находкой, на Камчатке возле Петропавловска-Камчатского и в районе Каспийска на побережье Каспийского моря. Зона контроля воздушной обстановки этих РЛС — 450 км по дальности, надводной обстановки — до 300 км. «Подсолнух» позволяет в автоматическом режиме обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определяя их координаты и параметры движения.

Михаил Ходаренок