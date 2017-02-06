«Подсолнухи» апокалипсиса
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«Подсолнух-Э» - всепогодный береговой загоризонтный радар поверхностной волны (БЗГР) коротковолнового диапазона радиоволн, предназначенный для контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономической зоны прибрежного государства в составе береговых систем (ОАО НПК «Ниидар»). Источник: rusarmy.com
Россия создает группировку РЛС для обнаружения крылатых ракет за 2 тыс. км от границ
Россия планирует создать группировку РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» и «Подсолнух» по периметру всей границы. Это позволит обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500–2000 км от российской территории. Создать уникальное оборудование удалось благодаря наработкам еще советского проекта «Дуга» — с гигантским локатором возле Чернобыльской АЭС.
Россия создает группировку РЛС загоризонтного обнаружения со сплошным радиолокационным полем на дальности 1500–2000 км от границ, рассказал «Газете.Ru» собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Приоритетному контролю этих систем подлежат взлеты самолетов с крылатыми ракетами с авиабаз стран НАТО, морские носители ядерного оружия и авианосные ударные группировки.
В ближайшем будущем ожидается развертывание нескольких РЛС ЗГО типа «Контейнер» (в различных модификациях) на Дальнем Востоке, в Сибири и на Балтике, а также РЛС ЗГО «Подсолнух» на Кольском полуострове, в Севастополе и в Балтийске Калининградской области.
Заглянуть за горизонт
Принцип работы загоризонтных локаторов имеет принципиальные особенности по сравнению с обычными надгоризонтными РЛС. Последние работают в зоне «прямой видимости», которая ограничена расстоянием в десятки, максимум сотни километров. Загоризонтные системы используют отражение радиоволн от ионосферы — верхнего слоя атмосферы Земли, сильно ионизированного из-за облучения космическими лучами. Радиоволны нужного диапазона отражаются от нее словно от «зеркала» высоко над горизонтом, затем достигают Земли, где снова могут отразиться от нужных целей — самолетов, кораблей и взлетающих ракет — и опять же через ионосферу вернутся к приемным антеннам. Таким образом создается радиолокационное поле на тысячи километров.
Из-за значительной изменчивости ионосферы от активности солнца, времени года и суток создание такой техники потребовало от отечественных разработчиков решения совершенно новых радиофизических, алгоритмических и технических проблем. Только при помощи сложнейшей математической обработки РЛС ЗГО могут разобрать нужные объекты и, более того, по характеру допплеровского смещения спектра определить их скорость и направление движения.
Сама идея использования эффекта отражения радиоволн от ионосферы для загоризонтного обнаружения целей была в 1947 году впервые в мире выдвинута русским ученым Николаем Кабановым. Однако обнаружить цели за горизонтом ему в то время на своем макете не удалось. Поэтому укрепилось мнение, что засечь цели за горизонтом на фоне мощных отражений от Земли невозможно. Работы по загоризонтной радиолокации возобновились в 1958 году, когда была доказана принципиальная возможность загоризонтного обнаружения самолетов на дальности однократного отражения от ионосферы (3 тыс. км) и стартующих баллистических ракет на дальности двукратного отражения (6 тыс. км).
В 1962 году в СССР началась разработка экспериментальной загоризонтной радиолокационной станции Н-17 «Дуга-1» под Николаевым. В 1972 году прошли ее заводские испытания. Радиолокатор не полностью оправдал завышенные ожидания военных, но на многие годы стал уникальной экспериментальной базой, на которой были получены фундаментальные данные для разработки военных радиолокаторов загоризонтного обнаружения.
Испытания показали принципиальную возможность обнаружения относительно слабого сигнала от цели на фоне гораздо большей интенсивности отражений от Земли. Кроме того, была на практике решена задача автоматической адаптации РЛС к изменениям отражающих свойств ионосферы, а также автоматической отстройки мощных активных помех.
В 1971 году был разработан проект уже боевой станции 5Н32 «Дуга». В следующем году принято решение о строительстве двух радиолокаторов, на тот момент самых мощных в мире. Одна РЛС была построена на Украине: приемная позиция — в 10 км от Чернобыльской АЭС, передающая — около города Любеч Черниговской области. Вторая — на Дальнем Востоке, у поселка Большой Картель возле Комсомольска-на-Амуре.
Большие трудности возникли при сооружении огромных антенн — двух приемных полотен протяженностью 900 и 500 м, высотой 140 и 90 м, а также передающего полотна протяженностью около 300 м.
В 1976 году РЛС в Чернигове начала работу. Ее излучение даже было зафиксировано военными на Западе. Российским специалистам, в свою очередь, удалось обнаружить американские ракеты, стартующие с мыса Канаверал. После многочисленных модернизаций «Дуга» стала устойчиво обнаруживать старты ракет-носителей с космическими аппаратами «Шаттл» на борту и старты МБР «Титан» с мыса Кеннеди на дальности 7–9 тыс. км. Однако все попытки обнаружить старт МБР США «Минитмен» с базы Ванденберг через полярную ионосферу из-за ее специфики заканчивались неудачей.
В это же время были получены положительные результаты испытаний советской космической системы по обнаружению пусков межконтинентальных баллистических ракет.
После успехов в космической составляющей системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) у военных пропал интерес к загоризонтной радиолокации, а финансирование соответствующей программы практически прекратилось.
«Контейнеры» и «Подсолнухи»
Сейчас космический эшелон СПРН действительно успешно справляется с задачами обнаружения старта МБР с территории США. Однако задачу по определению координат воздушных целей космический эшелон решить не может. И в начале 1990-х к идеи РЛС ЗГО решили вернуться, но заново строить гигантские антенны после развала Советского Союза было признано нецелесообразным. Поэтому специалисты занялись созданием следующего поколения таких радиолокаторов, но ввиду тяжелого экономического положения в стране основные работы пришлись на конец 1990-х — начало 2000-х годов.
Научно-производственным комплексом «НИИ дальней радиосвязи» (НИИДАР) была создана двухкоординатная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер». Весь ее аппаратурный комплекс размещался в транспортабельных контейнерах и не требовал капитального строительства.
Радиотехнический узел таких РЛС состоит из двух частей: передающей и приемной. Каждая из них состоит из технической позиции и жилого городка. На технических позициях установлены антенно-фидерные устройства со всем необходимым коммутационным и прочим оборудованием.
Сигнал «Контейнеров» в отличие от «Дуги» отражается от ионосферы только один раз, благодаря чему можно получить достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.
Первая РЛС «Контейнер» в составе ПВО-ПРО заступила на опытно-боевое дежурство в мордовском поселке Ковылкино в декабре 2013 года. Ее задача — следить за западным направлением с целью обнаружения и определения координат воздушных целей в азимуте 180° и на расстоянии более 3 тыс. км.
На северо-западном направлении РЛС следит за пространством от Польши, Германии и Балтики до Турции, Сирии и Израиля.
К 2017 году «Контейнер» должны дооснастить, чтобы он мог засекать аэродинамические цели в азимуте 240°.
Восточный загоризонтный узел должен быть построен в ближайшие два года. В Зее Амурской области уже была проведена рекогносцировка и выбрано место, где будет развернут «Контейнер».
В 1990-х годах, когда средств в бюджете на создание дорогих РЛС ЗГО не было, производитель также предложил командованию Тихоокеанского флота создать надежный и недорогой радиолокатор для освещения надводной обстановки. В итоге был создан береговой загоризонтный радиолокационный комплекс поверхностной волны «Подсолнух», предназначенный для освещения надводной и воздушной обстановки, обнаружения, сопровождения и классификации цели в секторе 120° в качестве элемента системы берегового наблюдения.
Первая станция была развернута на побережье на мысе Первый в районе Камчатской бухты. В 1999 году ознакомиться с РЛС ЗГО «Подсолнух» прибыли военные специалисты из Китая. Они поставили условие: Китай купит станцию этого типа, если РЛС обнаружит корабль в море на расстоянии 200 км. В итоге «Подсолнух» обнаружил две морские цели на расстоянии 220–230 км.
С Китаем был заключен контракт на несколько миллионов долларов на поставку трех РЛС «Подсолнух-Э» (в экспортном варианте). В начале 2000-х все они были развернуты на территории Китая.
Затем ВМФ России заказал три РЛС «Подсолнух» с улучшенными характеристиками. Их развернули под Находкой, на Камчатке возле Петропавловска-Камчатского и в районе Каспийска на побережье Каспийского моря. Зона контроля воздушной обстановки этих РЛС — 450 км по дальности, надводной обстановки — до 300 км. «Подсолнух» позволяет в автоматическом режиме обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определяя их координаты и параметры движения.
Михаил Ходаренок
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
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Восход
12525
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№1
06.02.2017 04:25
Я не знаю, осознает ли проблему главное командование, но флоту жизненно необходимы защищенные приемо-передающие радиоцентры, способные гарантированно функционировать как под ударами ВТО, так и в условиях ядерной войны.
А для этого они во-первых сами центры должны быть заглублены более, чем на 100 метров под толщей гранита, а во-вторых иметь защищенные подземные антенны.
http://www.freepatent.ru/patents/2314606
http://www.freepatent.ru/patents/2115980
http://allpatents.ru/patent/2428772.html
В настоящее время все антенные поля РПДЦ располагаются на поверхности земли (т.е. могут быть сметены в одночасье), а сами центры (за очень редким исключением) если и имеют фортификационную защиту, то на уровне гражданского бомбоубежища. Но у многих нет и этого- они разместились в обычных зданиях.
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leonbor12
399
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№2
06.02.2017 10:24
"В настоящее время все антенные поля РПДЦ располагаются на поверхности земли (т.е. могут быть сметены в одночасье)"
Не знаю, кому и как, но мне кажется, если такое произошло, то уже наступил полный писец, и потребность в ЗГРЛС отпала.
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Восход
12525
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№3
06.02.2017 10:40
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Не знаю, кому и как, но мне кажется, если такое произошло, то уже наступил полный писец, и потребность в ЗГРЛС отпала.Я говорю ни об антенных полях ЗГРЛС, а об антенных полях приемных и передающих центров, управляющих действиями флотов.
http://wikimapia.org/10283532/ru/Войсковая-часть-№-45680
Неужели это не очевидно? Корабли и подводные лодки лишаться связи с берегом, со штабами.
Есть заглубленные командные пункты, но нет заглубленных приемных и передающих центров (только в РВСН).
С началом войны с серьезным противником существующая система связи и управления флотами рухнет.
И если в СВ это не так критично из-за подвижных узлов радиосвязи, то для организации какнала с лодкой или эскадрой в Индийском или Тихом океане требуется огромная мощность передатчика (в т.ч. потребляемая от сети мощность) в сотни килловат-мегаватты и протяженные антенны сверхнизкочастотной и коротковолновой радиосвязи (нужно не просто раскачать огромную мощность, нужно ее излучить через антенну в эфир).
Вы внедряете видеоконференцсвязь, интернет- это современно, хорошо. Но это все рухнет с началом войны, если не будут развернуты защищенные РПДЦ на базе существующих ЗКП или других фортификационных комплексов с противоатомной защитой.
Кроме этого возможно создание подземных радиопеленгаторных центров. Сигнал, проходящий через толщу горы будет ослабляться всего на 7 дБ, затем он может быть усилен на входе приемного тракта.
Кристаллическая структура горы будет искажать азимут пришедшего сигнала, но эта величина является константой и может быть учтена самой электроникой (направление истинного источника излучения).
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Данилович
27
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№4
06.02.2017 13:18
Цитата, Восход
В настоящее время все антенные поля РПДЦ располагаются на поверхности земли (т.е. могут быть сметены в одночасье), а сами центры (за очень редким исключением) если и имеют фортификационную защиту, то на уровне гражданского бомбоубежища. Но у многих нет и этого- они разместились в обычных зданиях.
Если их снесут в одночасье, значит они не выполнили своего назначения по обнаружению и целеуказанию вражеских ракет..., а значит, нехрен вокруг низкофункциональных РЛС городить огород, да и еще снижающий их потенциал.
По поводу скрытых в земле антенн, для связи с подводными крейсерами, Вы просто не знаете, да и не нужно это знать. Один из узлов связи находится в Белоруссии. Еще один, о котором я слышал, где-то в глухой тайге.
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Сергей-82
8342
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№5
06.02.2017 13:32
Цитата, Данилович сообщ. №4
По поводу скрытых в земле антенн, для связи с подводными крейсерами, Вы просто не знаете, да и не нужно это знать. Один из узлов связи находится в Белоруссии. Еще один, о котором я слышал, где-то в глухой тайге.Сразу видны знания,точно такие же как ЗГРЛС Кирова ха-ха, http://wikimapia.org/523096/ru/43-й-узел-связи-ВМФ-России-«Вилейка»-радиостанция-«Антей»
Цитата, q
зел связи состоит из 15 решетчатых опорных мачт (высота 270 м) и 3 «круглых» мачт (высота 305 м). Мачты поддерживают антенное полотно зонтичного типа, которое состоит из натянутых тросов массой 900 т. «Круглые» мачты также являются передающими антеннами сверхдлинных волн. Их диаметр составляет 2,20 м при толщине металла 2 смоткуда такие берутся и все больше и больше таких ,наверное жертвы ЕГЭ подросли.Не знают не чего ,а все равно лезут,а сквозь землю ведет передачу ЗЕВС и он не имеет антенн.
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Данилович
27
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№6
06.02.2017 14:07
0
Цитата, Сергей-82
откуда такие берутся и все больше и больше таких ,наверное жертвы ЕГЭ подросли.Не знают не чего ,а все равно лезут,а сквозь землю ведет передачу ЗЕВС и он не имеет антенн.Послушайте меня, жертва образования 90-х, если я правильно понял, то Вы молодой человек, судя по нику, выпуска 82 года, так вот десятью годами раньше вашего рождения, я служил в армии и имел второй допуск, это документы с грифом "Совершенно секретно".
Это так к слову.
Комплекс сверхдлинных волн в Вилейке, это атмосферная связь, для надводных кораблей и подводных лодок использующих наружную антену. А тот комплекс о котором я говорил, который располагается в гулухой тайге, осуществляет связь через землю.
Цитата, Сергей-82
и он не имеет антенн.
Такое может сказать только человек скуривший все учебники Физики в школе.
Вы в бане об этом никому не рассказывайте а то вас тазиками закидают.
Любая передача волновой информации имеет передатчик (излучатель) и приемник.
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Сергей-82
8342
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№7
06.02.2017 16:03
А тот комплекс о котором я говорил, который располагается в гулухой тайге, осуществляет связь через землю.Вот это и есть ЗЕВС и располагается он на Кольском полуострове(таига на Кольском есть,но давно уже не глухая)
Цитата, q
Радиоволны крайне низкой частоты (КНЧ, ELF, до 30 Гц) легко проходят сквозь Землю и морскую воду. Строительство КНЧ-передатчика — чрезвычайно сложная задача из-за огромной длины волны. Советская система «ЗЕВС» работает на частоте 82 Гц (длина волны — 3656 км), американская «Seafarer» (англ. мореплаватель) — 76 Гц (длина волны — 3944,64 км). Длина волны в этих передатчиках сравнима с радиусом Земли. Очевидно, что постройка дипольной антенны в половину длины волны (протяжённостью ≈ 2000 км) — нереальная на данный момент задача.
я служил в армии и имел второй допуск, это документы с грифом "Совершенно секретно"Ну мечтать не вредно,а по факту оказалось что не знаете самого элементарного,какая уж там секретность,с 1990 года эта не секрет,да судя по тому что США демонтировали свой такой,значит наидены другие более надежные способы.
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Сергей-82
8342
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№8
06.02.2017 16:07
Комплекс сверхдлинных волн в Вилейке, это атмосферная связь, для надводных кораблей и подводных лодок использующих наружную антену.Ну так теперь вы знаете,раз я вам сказал,а раньше вон какую чушь писали.
Цитата, Данилович сообщ. №4
По поводу скрытых в земле антенн, для связи с подводными крейсерами, Вы просто не знаете, да и не нужно это знать. Один из узлов связи находится в Белоруссии.чьи слова? правильно ваши и в них вы говорите что скрытые под землей антены находятся в Белоруссии ,а они оказались на Кольском(Зевс).
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Восход
12525
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№9
06.02.2017 16:47
Для оперативного управления надводными и подводными силами флота с гарантированным доведением команд боевого управления радиоприемные и радиопередающие центры должны быть на каждом из флотов (а не только в Белоруссии, на Кольском п-ве и под Бишкеком (338-й узел связи ВМФ «Марево» (станция «Прометей»))
И такие узлы есть и не по одному на каждый флот и они функционируют, обеспечивая флоты связью. Правда только в мирное время...
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Восход
12525
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№10
06.02.2017 17:01
Североморск-3, "Зевс"
http://www.radioscanner.ru/forum/topic15128-3.html
Судя по "белому свету" из окон, до защищенного узла связи Зевсу, как до Китая раком. Обычное здание.
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Сергей-82
8342
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№11
06.02.2017 17:05
Цитата, Восход сообщ. №9
Правда только в мирное время...Ну с третьими странами в воине они тоже потянут,ну и воине с НАТО некоторые т.к не достать некоторые такие узлы НАТО,ну и военное есть еще Ил-82 / Ил-76СК / Ил-76ВКП,Ил-80.
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Восход
12525
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№12
06.02.2017 17:13
Цитата, Сергей-82 сообщ. №11
Ну с третьими странами в воине они тоже потянут,ну и воине с НАТО некоторыеДаже такая "третья страна" как Польша, купила высокоточные крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER с дальностью до 1000км.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №11
военное есть еще Ил-82 / Ил-76СК / Ил-76ВКП,Ил-80.Это не серьезно, Вы же понимаете....Попробуйте хотя бы полгода держать в воздухе в круглосуточном режиме хотя бы по два самолета-ретранслятора. С таким парком это невозможно.
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Сергей-82
8342
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№13
06.02.2017 18:03
Цитата, Восход сообщ. №12
Даже такая "третья страна" как Польша, купила высокоточные крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER с дальностью до 1000км.Это третья страна входит в НАТО,речь о странах с независимой политикой.Скажем Иран,Индонезия,Бразилия
Цитата, Восход сообщ. №12
Попробуйте хотя бы полгода держать в воздухе в круглосуточном режиме хотя бы по два самолета-ретранслятора.Ну так их и не надо круглосуточно держать в воздухе,а когда НАДО.
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leonbor12
399
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№14
06.02.2017 18:39
"Неужели это не очевидно? Корабли и подводные лодки лишаться связи с берегом, со штабами"
Вы путаете 2 разные вещи: ЗГРЛС и сверхдлинноволновые (СДВ) центры связи. СДВ как раз и используются для связи с подлодками, когда они на глубине. А ЗГРЛС нужны для контроля пространства, в том числе для определения ракетного нападения и представляют возможность успеть с нанесением ответного удара. Поэтому я и говорю, что если удар нанесен и антенны уничтожены, они уже никому не нужны. Поезд ушел а писец пришел. Одни ракеты прилетели, а другие, дай бог, улетели.
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