Радар "Супер Хорнета" продолжает получать новые алгоритмы работы



Оператор EA-18G с планшетом.

Источник: U.S. Navy Оператор EA-18G с планшетом.Источник: U.S. Navy

В ноябре 2016 года компания Raytheon получила контракт от ВМС США на инженерно-технические услуги по бортовым РЛС боевых самолетов F/A-18, EA-18G и AV-8B на сумму 9,6 млн долл.

В то же время компания Compass Systems подписала контракт на разработку новых алгоритмов для РЛС AN/APG-79 с активной ФАР для улучшения идентификации и классификации целей. Этот радар является частью БРЭО палубных истребителей F/A-8 Super Hornet и самолетов РЭБ EA-18G Growler.

Радар с АФАР имеет огромные преимущества перед РЛС с механическим сканированием, в частности, может транслировать сигналы в широком спектре частот, что значительно увеличивает скрытность и создает большие трудности для противника по обнаружению работы РЛС. Другим достоинством является способность быстро перестраиваться от помех и самой работать в качестве системы РЭБ.