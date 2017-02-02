Радар "Супер Хорнета" продолжает получать новые алгоритмы работы
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Оператор EA-18G с планшетом.
Источник: U.S. Navy
В ноябре 2016 года компания Raytheon получила контракт от ВМС США на инженерно-технические услуги по бортовым РЛС боевых самолетов F/A-18, EA-18G и AV-8B на сумму 9,6 млн долл.
В то же время компания Compass Systems подписала контракт на разработку новых алгоритмов для РЛС AN/APG-79 с активной ФАР для улучшения идентификации и классификации целей. Этот радар является частью БРЭО палубных истребителей F/A-8 Super Hornet и самолетов РЭБ EA-18G Growler.
Радар с АФАР имеет огромные преимущества перед РЛС с механическим сканированием, в частности, может транслировать сигналы в широком спектре частот, что значительно увеличивает скрытность и создает большие трудности для противника по обнаружению работы РЛС. Другим достоинством является способность быстро перестраиваться от помех и самой работать в качестве системы РЭБ.
02.02.2017
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