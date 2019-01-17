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17.01.2019
Warspot

"Шершням" улучшат "зрение"

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Установка радара APG-79 на истребитель.
Установка радара APG-79 на истребитель.
Источник изображения: raytheon.com

Корпус морской пехоты США решил существенно модернизировать свои истребители. Вчера, 15 января, пресс-служба корпорации Raytheon объявила о подписании с военным командованием контракта на поставку радаров с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).

В прошлом году Корпус морской пехоты США протестировал несколько вариантов РЛС с АФАР на самолётах F/A-18C/D Hornet. Вчера стало известно, что для модернизации "Шершней" военное командование выбрало решение от Raytheon.

В корпорации Raytheon указывают, что поставят морпехам РЛС APG-79(v)4 — модифицированную версию радара APG-79, устанавливаемого на самолёты Super Hornet и EA-18G Growler. Новый радар для "Шершней" на 90% совместим с базовой версией, что, по словам пресс-службы Raytheon, значительно упростит обслуживание и логистику общего парка палубной авиации. Корпус морской пехоты США планирует модернизировать сотню самолётов F/A-18C/D Hornet. Ключевым изменением в ходе доработки станет именно замена базовой РЛС на радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).

АФАР является сравнительно новой разработкой и позволяет значительно расширить боевые возможности техники. Так, РЛС с АФАР имеют значительно больший диапазон отслеживания целей, а также могут удерживать больше объектов в "поле зрения" по сравнению с традиционными радарами.

Палубный истребитель F/A-18A/B был разработан компанией McDonnel Douglas в 70-е годы и позже неоднократно модернизировался до версий F/A-18C/D, F/A-18E/F. Всего за время производства выпущено около 2000 истребителей Hornet, которые состоят на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также армий Австралии, Испании, Канады и других стран.

16.01.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Канада
США
Продукция
EA-18
F-18
Super Hornet
Компании
Raytheon
Проекты
АФАР
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1 комментарий
№1
17.01.2019 17:20
Завидую амерам : и новые самолеты клепают (F-35, F/A-18E/F и старые модернизируют) А наши Су-34, Су30СМ, Су-35С так, наверное и будут летать в первоначальном облике (замена двигателей на Су-34 и Су-30СМ не в счет).
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