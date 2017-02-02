Роскосмос опроверг информацию о замене командира пилотируемого корабля "Союз МС-07"



Федеральное космическое агентство (Роскосмос)

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос)Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Ранее в четверг СМИ сообщили, что вместо Александра Скворцова в полет отправят его дублера - Антона Шкаплерова

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Роскосмос опроверг информацию ряда СМИ о том, что командир пилотируемого корабля "Союз МС-07" Александр Скворцов будет заменен на дублера Антона Шкаплерова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Мы не подтверждаем эту информацию, она не соответствует действительности", - сказали в Роскосмосе.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщил, что командира экипажа "Союза МС-07", который стартует с космодрома Байконур к МКС в октябре, возможно, сменит дублер. По данным СМИ, вместо Александра Скворцова в полет планируется отправить его дублера - Антона Шкаплерова.

Кроме Скворцова, в основной экипаж этой экспедиции должны войти астронавт НАСА Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.