Юнармейцы могут стать "кадровым резервом" для Сухопутных войск



Юнармия в Ярославле

Источник: www.vsegeroi.ru Юнармия в ЯрославлеИсточник: www.vsegeroi.ru

КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Юнармейцы могут стать настоящим "кадровым резервом" для суворовских училищ и кадетских корпусов Сухопутных войск, рассказал в четверг главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

"Мы хотели бы, чтобы всероссийское движение "Юнармия" как можно теснее взаимодействовало с нашими кадетскими корпусами и суворовскими училищами. Это движение дает ребятам большие возможности, в том числе, с самых ранних лет быть причастными к воинской жизни, к защите своего Отечества", - сказал Салюков.

По его словам, главное командование Сухопутных войск сегодня прорабатывает предложения по совместной деятельности с "Юнармией".

"Юнармейцы могут стать настоящим "кадровым резервом" для суворовских училищ и кадетских корпусов. Кроме того, позитивным примером для каждого воспитанника будут наши известные спортсмены. В ЦСКА выразили готовность проводить встречи наших олимпийцев с ребятами", - подчеркнул Салюков.