Юнармейцы могут стать "кадровым резервом" для Сухопутных войск
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Юнармия в Ярославле
Источник: www.vsegeroi.ru
КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Юнармейцы могут стать настоящим "кадровым резервом" для суворовских училищ и кадетских корпусов Сухопутных войск, рассказал в четверг главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
"Мы хотели бы, чтобы всероссийское движение "Юнармия" как можно теснее взаимодействовало с нашими кадетскими корпусами и суворовскими училищами. Это движение дает ребятам большие возможности, в том числе, с самых ранних лет быть причастными к воинской жизни, к защите своего Отечества", - сказал Салюков.
По его словам, главное командование Сухопутных войск сегодня прорабатывает предложения по совместной деятельности с "Юнармией".
"Юнармейцы могут стать настоящим "кадровым резервом" для суворовских училищ и кадетских корпусов. Кроме того, позитивным примером для каждого воспитанника будут наши известные спортсмены. В ЦСКА выразили готовность проводить встречи наших олимпийцев с ребятами", - подчеркнул Салюков.
02.02.2017
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