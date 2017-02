"Большие пушки" — выбор России (The National Interest, США)

Самоходная гаубица бригадного звена 2С35 "Коалиция-СВ" калибра 152 мм

Одним из наиболее характерных примеров российского способа ведения войны служит широкое применение артиллерии. В Сирии российская артиллерия вдохнула новые силы в правительственные войска, истощенные после нескольких лет ожесточенных боев. На востоке Украины смешанные российско-сепаратистские войска продолжают регулярно обмениваться артиллерийскими ударами с украинской армией.

Во время боев под Иловайском и Дебальцево российская и сепаратистская артиллерия массово истребляли украинских солдат, и эти бои стали двумя самыми тяжелыми поражениями Киева во время войны.

28 января, в конце недели российская и сепаратистская артиллерия интенсивно обстреливала украинские войска. Представители украинской армии сообщили, что противник применил всю огневую мощь вдоль линии фронта, как передала The Financial Times.

Поддерживаемые Россией сепаратисты, тем не менее, утверждают, что всего лишь отвечают на украинскую агрессию. Корреспондент "Радио Свободная Европа-Радио Свобода" Кристофер Миллер (Christopher Miller) сообщил, что украинская армия, похоже, действительно медленно наступает в попытке постепенно отвоевать контролируемую сепаратистами территорию.

"Наблюдатели говорят, что украинцы пытаются изменить ситуацию явочным порядком, при этом должностные лица и командиры утверждают, что пытаются остановить поток контрабанды на территории, контролируемые сепаратистами", - написал Миллер.

Министр обороны Украины Степан Полторак сказал, что, предположительно, Россия прислала 1150 артиллерийских установок на восток Украины, в том числе 450 ракетных установок залпового огня. Это взрывоопасная ситуация. Артиллерия выжидает по мере продвижения украинских войск на территорию под контролем сепаратистов.

"За последние два дня российские оккупационные войска предприняли массовые атаки вдоль всей линии соприкосновения, применяя все имеющееся оружие", - заявил представитель Украины в ООН 30 января. Помимо прочего они применили "ракетные установки залпового огня "Град", артиллерийские орудия калибром 155 миллиметров и 122 миллиметра, запрещенные Минскими договоренностями, а также стрелковые вооружения".

Активное применение артиллерийских установок показывает, что Россия строит свою армию вокруг артиллерии, и она делится со своими агентами на востоке Украине как этой доктриной, так и самими орудиями.

Доктрина связана с конкретной обстановкой, в которой Россия вела войны. Эта традиция была начата армией императорской России и отточена Советским Союзом во время Второй мировой войны, когда Красная Армия совершала крупнейшие артиллерийские обстрелы на Зееловских высотах и на Карельском перешейке.

"Советская армия была артиллерийским войском со многими танками. СССР строил свою армию вокруг артиллерии", - написали аналитики Лестер Грау (Lester Grau) и Чарльз Бартлс (Charles Bartles) в масштабном исследовании "Российский способ воевать" (The Russian Way of War), посвященном сухопутным войскам Кремля.

Наследие сохраняется и по сей день. Российская военная доктрина не только требует использования относительно большого количества артиллерийских установок, но также предусматривает очень значительную концентрацию огневой мощи, направленной на уничтожение подразделений противника с математической точностью, когда этого требуют обстоятельства.

"Основной ландшафт, в котором воюет Россия, как правило, достаточно плоский. Следовательно, там достаточно трудно разместить наблюдателей, чтобы наводить артиллерию на цели", - написали в своей работе Грау и Бартлс, аналитики Управления вооруженных сил США по изучению иностранных армий.

"Таким образом, российское военное планирование учитывает высокий расход артиллерийских боеприпасов. Задачи по уничтожению невидимых целей требует буквально перевернуть гектары земли", - сказано в их исследовании.

Результаты этого можно наблюдать на Украине. Следует отметить, что украинская армия - тоже бывшая советская, и тоже во многом полагается на масштабное применение артиллерии.

Российская артиллерия также довольно старомодная, так как Кремль не спешит внедрять высокоточные ракеты и снаряды с системами наведения, опасаясь, что их электронные запалы могут быть выведены из строя помехами, отметили Грау и Бартлс. Другая проблема - в том, что эти модные боеприпасы очень дорогие, и Россия, несмотря на захватывающие дух сообщения СМИ о ее вооружениях, настороженно относится к новому оружию.

Считайте это эволюционным подходом к формированию вооруженных сил. Авторы пишут, что Россия дольше оставляет разные системы на вооружении, чем американская армия, предпочитая "проводить модернизацию за малую толику о той цены, в какую обошлось бы приобретение нового оружия".

В конце концов, это оружие все еще эффективно, особенно в случае массового применения. И Кремль может усилить свою артиллерию небольшим количеством современных вооружений и дешевых разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Одна из этих новых систем - 2С35 "Коалиция-СВ", 155-миллиметровая гусеничная гаубица на шасси танка Т-90. Помимо стрельбы снарядами с системами наведения эта установка имеет дополнительные преимущества по сравнению со своим предшественником "Мста-С", в том числе, автоматизацию ключевых систем.

Но в основном Россия предпочитает то, что знает и умеет делать лучше всего, и старается делать это относительно дешево.

И главные усовершенствования после окончания холодной войны относились не к самим орудиям, а к разведке, наблюдению и системам планирования огня, которые помогают орудиям поражать свои цели и которые Россия применяет на Украине со смертельным эффектом.

Роберт Бекхусен (Robert Beckhusen)