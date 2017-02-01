Танки Т-62М в Сирии применили высокоточные ракеты
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Танк Т-55МВ ВС Сирии
Источник: Отвага2004
Утверждается, что используются управляемые танковые ракеты комплекса "Бастион", которые были задействованы танками Т-62М.
На самом деле, для модернизированных "шестьдесятдвоек" создан комплекс 116-2 "Шексна", также имеющийся в Сирии, а 9К116-1 "Бастион" - это разработка для Т-55МВ.
Ракеты этих двух комплексов различаются только тем, что используются пушками разных калибров: 115-мм и 100-мм соответственно. Ракетный снаряд для "Шексны" получил на корпусе опорные пояски, способствующие устойчивому движению по ненарезному стволу 115-мм орудия.
Обе ракеты наводятся по лазерному лучу с помощью прицела – прибора наведения 1К13. Дальность поражения цели составляет от 100 до 4000 метров. Скорость полета 370 м/с. Бронепробиваемость - до 600 мм. Вероятность попадания на максимальной дальности - до 80%. Ракеты могут применяться в жару до 50 градусов, что важно в условиях такого как в Сирии театра военных действий.
По мнению военных экспертов, танковые управляемые снаряды могут быть очень эффективными против начиненных взрывчаткой бронированных автомобилей, танков, БТР и БМП террористов.
01.02.2017
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