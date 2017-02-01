Общая исправность техники сухопутных войск Франции снижается



Французский танк АМХ-56 Leclerc. Источник: outflankers.com Французский танк АМХ-56 Leclerc. Источник: outflankers.com

Как сообщает французский ресурс «opex360.com» в статье «Les hauts et les bas des taux de disponibilité des véhicules de l’armée de Terre», пришлось ждать почти год, пока депутат французского Национального Собрания Корню-Жентий наконец получил данные по исправности парка большей части номенклатуры техники сухопутных войск вооруженных сил Франции, но за 2015 год. И с учетом этих цифр картина складывается весьма пестрая.

Если сравнить эти данные с показателями 2012 года, можно заметить, что некоторые виды техники показывают более позитивные результаты. Так, исправность танков Leclerc выше, чем три года до того (65% против 57%). То же самое имеет место с бронированными машинами AMX-10RC (55% против 45%) и двухзвенным гусеничным транспортером VHM [BvS 10] (76% и 47%).

С другой стороны, ситуация в 2014 и 2015 годах не была похожей. За исключением AMX-10RC,.у этих образцов техники уровень исправности падал. Так, у танков Leclerc он сократился с 74% до 65%, практически как и у всех образцов техники сухопутных войск. После роста и падения в 2012 и 2015 годах, уровень исправности самоходной 155-мм гаубицы CAESAR и бронетранспортеров VBCI (относительно новой техники), который достигал 81% в 2012 году, несколько снизился, и составил, соответственно, 66% и 76%.

Тоже самое для бронеавтомобиля PVP, который пострадал от конструктивных недостатков, что привело к возвращению машин на завод. Его уровень исправности упал всего лишь до 41% против 52% годом ранее. В 2012 году он достигал 50%.

Исправность бронеавтомобилей VBL была такой же как и в 2012 году (56%), после роста до 65% в 2013 году.

То же самое можно сказать и про транспортные средства. Если исправность двухзвенных транспортеров Hagglunds Bv 206 LOG в 2015 году была лучше показателей 2012 года, ситуация медленно ухудшается для других типов техники. Это касается грузовиков Kerax, PCM SISU (танковоз), TRM-1000, TRM-700/100 и GBC 180. Только легкие разведывательные автомобили VLRA в санитарном варианте являют собой исключение, чей уровень исправности достигает 61%, что лучше, чем было в три предшествующих года (40,55% в 2012 году, 37,32% в 2013 году и 45% в 2014 году).

В период 2013-2014 годах исправность многоцелевых грузовых машин Iveco PPT несколько снизилась с 74% до 65%.

Наконец, и это никого не удивило, исправность бронетранспортеров VAB совершила кульбит. В 2012 году она достигала 52%, в 2013 году - 43,9% и 55% в 2014 году и 445 в 2015 году. При этом за этот период число бронетранспортеров, состоящих на вооружении, сократилось с 3591 до 2582 единиц. Аналогичная ситуация и для санитарного варианта VAB, чья исправность на четыре года упала на 15% до 46%.