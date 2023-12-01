Бывший гегемон Европы

Единственный французский авианосец «Шарль де Голль» несет истребители «Рафаль», у которых (в отличие от американских и российских аналогов) консоли крыльев не складываются, из-за чего ангарные площади используются нерационально. Фото Владимира Карнозова.

Амбиции Франции превышают ее военные возможности

Потерпев тяжелое поражение от Германии в начале Второй мировой, Франция по итогам этой войны была искусственно возвращена в число победителей и великих держав. На протяжении семи десятилетий Париж всячески старается удержать этот статус.

Франция является одним из основателей НАТО, при этом с 1966 по 2009 год она не входила в военную структуру альянса. Франция – ядерная держава, по количеству ядерных зарядов занимает четвертое или пятое место в мире (после США, России, Китая и, возможно, Израиля).

НАЗЕМНАЯ МОЩЬ

Сухопутные войска Франции («Великая Армия для боев в Сахаре», «НВО» от 20.10.23) имеют в своем составе две дивизии.

1-я дивизия (штаб – город Безансон) включает 7-ю бронетанковую (Безансон), 9-ю легкую бронетанковую «марин» (морской пехоты, которая во Франции организационно входит в состав сухопутных войск, а не ВМС) (Пуатье), 27-ю горнопехотную (Варс-Альер-э-Риссе), франко-германскую (Страсбург) бригады, 1-й артиллерийский и 19-й инженерный полки.

3-я дивизия (Марсель) включает 2-ю бронетанковую (Илькирш-Граффенштаден, Страсбург), 6-ю легкую бронетанковую (Ним), 11-ю парашютную (Бальм) бригады, 54-й полк ПВО, 31-й инженерный полк, 2-й полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Также в состав сухопутных войск входят 4-я бригада армейской авиации (Клермон-Ферран) и пять командований.

Командование ССО (По) включает 1-й (морской пехоты) и 13-й парашютные полки, 4-й вертолетный полк.

Разведывательное командование (Страсбург) включает 2-й разведывательный полк (на боевых разведывательных машинах (БРМ)), 44-й, 54-й полки радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РТР и РЭБ), 61-й артиллерийский полк (с БПЛА разведки целей).

Командование материально-технического обеспечения (МТО) (Версаль) включает 2-й – 4-й, 6-й – 8-й полки МТО.

Транспортное командование (Монтлери) включает 14-й полк поддержки пехоты и ВДВ, 121-й, 503-й, 511-й, 515-й, 516-й, 519-й морской полки снабжения, 24-й пехотный полк защиты Парижа.

Командование связи (Сесон-Севинье) включает 28-й, 40-й, 41-й, 48-й, 53-й полки связи.

Имеются также пять полков морской пехоты (9-й в Гвиане, 2-й парашютный на Реюньоне, 33-й на Гваделупе и Мартинике, еще по одному в Новой Каледонии и на Таити) и три других полка на заморских территориях и за рубежом (3-й инженерный в Гвиане, 5-е полки в ОАЭ и Джибути).

Кроме того, в состав сухопутных войск Франции входит Иностранный легион, который комплектуется в основном из граждан других стран («Жизнь за чужую родину», «НВО» от 04.03.22). Иностранный легион включает 1-й полк, 2-й пехотный полк, 3-й пехотный полк (в Гвиане), 4-й учебный полк, 1-й кавалерийский полк, 1-й, 2-й инженерный полки, 2-й парашютный полк (на Корсике), 13-ю бригадную группу (в ОАЭ).

Совместно с сухопутными войсками может действовать жандармерия, хотя в мирное время она выполняет в основном полицейские функции.

На вооружении состоит 222 современных танка «Леклерк» (еще 184 на хранении). Танковый парк дополняется значительным количеством боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) – 247 AMX-10RC со 105-мм пушкой (еще до 87 на хранении), 40 ERC-90F4 (еще до 108 на хранении), не менее 50 «Ягуаров»; до 26 VBC-90 с 90-мм пушкой состояли на вооружении жандармерии, сейчас находятся на хранении.

Кроме того, имеется большое количество легких БРМ – 25 VAB NRBC (машины РХБЗ; еще до 15 на хранении) и 59 VAB VOA (машины артиллерийской разведки; еще до 40 на хранении), 1470 VBL M-11 (еще до 142 на хранении).

На вооружении состоит 519 новейших колесных БМП VBCI (и 110 командно-штабных машин (КШМ) на их базе), они заменили старые БМП AMX-10P/PC. Имеется около 3 тыс. БТР и бронеавтомобилей – 510 наиболее современных VBMR «Грифон» (всего должно быть 1872) и 135 машин «Сервал» (облегченный вариант «Грифона»), 2243 VAB (в том числе не менее 30 КШМ, не менее 60 инженерных, 243 медицинских; еще до 1323 во всех вариантах на хранении), 12 шведских сочлененных Bv-206S и 53 BvS-10, 1154 PVP (еще 29 на хранении), 71 VBRG-170 (еще до 80 на хранении).

На вооружении находится 32 самоходные артиллерийские установки (САУ) AU-F-1 (еще до 235 на хранении), 53 новейших колесных САУ «Цезарь», 12 буксируемых орудий TR-F-1 (еще до 70 на хранении) (155 мм). Имеется 122 миномета RT-F1 (120 мм) (еще до 234 на хранении), а также 120 минометов М6 (60 мм) и 168 LLRF1 (81 мм).

Наиболее мощной артсистемой являются 11 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS (227 мм), модернизированных в самой Франции по варианту LRU (еще до 44 немодернизированных MLRS находится на хранении).

На вооружении состоит более 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) – 400 новейших «Акерон» ММР, 548 «Милан» (в том числе 113 самоходных на БТР VAB; еще до 115 на хранении), 822 «Эрикс» (в том числе 172 на VAB), 76 американских «Джавелин», 30 самоходных VAB-VCAC «Мефисто» (ПТРК «Хот» на БТР VAВ; еще до 80 на хранении).

Войсковая ПВО состоит из 221 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Мистраль» (еще до 245 на хранении). Кроме того, на хранении, возможно, находится до 15 батарей американских ЗРК «Усовершенствованный Хок» и до 172 ЗРК малой дальности «Роланд».

В составе армейской авиации имеется девять легких транспортных самолетов ТВМ-700, пять швейцарских учебных самолетов РС-6, до 300 боевых вертолетов (67 ЕС665 «Тигр» (26 НАР, 41 HAD), 112 SA342М (еще 21 на хранении), до трех SA341F «Газель» (еще до 69 на хранении)), более 150 многоцелевых и транспортных вертолетов (18 AS555UN, восемь EC725AP, 19 AS532UL, до 56 SA330, 51 NH90-TTH). Армейскую авиацию дополняют самолеты и вертолеты жандармерии и сил безопасности – 12 CL-415, три «Бич-200», восемь DHC-8, 22 ЕС135, 48 ЕС145, 25 AS350B (еще до восьми на хранении); 11 вертолетов SA316 на хранении.

ВОЗДУШНАЯ МОЩЬ

ВВС («От «Миражей» к «Шквалу», «НВО» от 03.11.23) организационно делятся на три командования. Стратегическое командование предназначено для нанесения ядерных ударов. Объединенное командование состоит из шести бригад (боевой авиации, вспомогательной авиации, связи и РЭБ, сил охраны и безопасности, систем авиационного вооружения, обеспечения действий авиации). Командование ПВО и воздушных операций имеет в своем составе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и все ЗРК.

В состав командований входят 11 эскадр (эквивалентны авиаполкам или авиакрыльям): 2-я (Люксей), 3-я (Нанси), 4-я (Сен-Дизье), 8-я (Казо), 30-я (Мон-де-Марсан) истребительные, 31-я заправочная (Истр), 36-я ДРЛО и управления (Авор), 61-я (Орлеан) и 64-я (Эвре) транспортные, ПВО (Авор), управления и связи (Эвре). Также имеется 14 отдельных эскадрилий.

Наиболее современным истребителем ВВС Франции является «Рафаль-В/С». Предполагается приобрести 132 такие машины, сейчас имеется 94 (38 С, 56 учебно-боевых В).

Другим основным боевым самолетом пока остается «Мираж-2000». В строю находится 112 машин этого типа (четыре старых истребителя «Мираж-2000С», 28 модернизированных истребителей 5F, восемь учебно-боевых В, 72 наиболее современных ударных D; еще до 13 С, 3 5F, до 35 N (предназначены для ядерных ударов), два D находятся на хранении).

Кроме того, на хранении находится до 20 бомбардировщиков средней дальности «Мираж-4», до 70 штурмовиков «Ягуар» (в том числе до 17 учебно-боевых) и до 36 истребителей-бомбардировщиков «Мираж-F1».

На вооружении Стратегического командования находятся 54 крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) ASMP-А, для которых имеется 58–60 ядерных боевых частей (БЧ) TN-81. На хранении находится до 87 КРВБ предыдущей модификации АSМР.

В качестве штурмовиков может использоваться 91 учебно-боевой самолет «Альфа Джет» (еще до 31 на хранении). Кроме того, имеется 12 американских боевых БПЛА МQ-9 «Рипер».

На вооружении состоят четыре самолета ДРЛО E-3F, 10 самолетов радиоэлектронной разведки (РЭР) «Бич-350ER» (один С-160G на хранении), 20 заправщиков (три C-135FR (еще восемь на хранении), три KC-135R, два KC-130J, 12 А330МRТТ).

Транспортные самолеты – 21 европейский А400М, 16 американских С-130 (14 Н, два J), 27 испанских CN-235М, 17 бразильских ЕМВ-121 (еще семь на хранении), 17 ТВМ-700, пять канадских DHC-6 (еще один на хранении), четыре европейских A330, два американских «Фалкон-7Х», два «Фалкон-2000», два «Фалкон-900»; до 12 «Фалкон-20», три А310, 30 С-160 на хранении.

Учебные самолеты – 26 швейцарских РС-21 и четыре РС-7 (еще один на хранении), 17 немецких G120, пять HK-36, 18 D-140 (еще один на хранении); до 45 ТВ-30, до 12 САР-10 на хранении.

Вертолеты – 40 AS555AN (еще один на хранении), четыре AS332, пять AS532 (еще два на хранении), 28 SA330 (еще до 56 на хранении) и три ЕА330 (вертолеты РЭБ), два AS350, четыре SA365N, 10 EC725R2, пять ЕС225, 40 ЕС120.

Наземную ПВО составляют пять эскадрилий ЗРК «Мамба» (SAMP/Т). В каждой эскадрилье имеется по две батареи, в батарее – четыре-шесть пусковых установок (ПУ) по восемь зенитных управляемых ракет. Также имеется 12 ЗРК малой дальности «Кроталь-NG», осуществляющих непосредственную ПВО военно-воздушных баз (на хранении может находиться до 60 ЗРК «Кроталь» ранних модификаций).

МОРСКАЯ МОЩЬ

ВМС («Наследники Трафальгарского поражения», «НВО» от 06.10.23) включают основную часть ядерного потенциала страны. Четыре атомные подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Триумфан» базируются на Атлантическом побережье страны, каждая лодка несет по 16 баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ). Всего имеется 16 БРПЛ М45 (еще до 32 на хранении), поступают на вооружение более современные БРПЛ М51 (сейчас их не менее 32, всего предполагается приобрести 60). Как М45, так и М51 могут нести до шести ядерных БЧ, при этом всего имеется для этих БРПЛ 290 ядерных БЧ TN-75. В отстое находятся две старые ПЛАРБ типа «Редутабль» и одна «Инфлексибль».

Кроме того, в составе подводного флота находятся четыре атомные подлодки (ПЛА) типа «Рубис» (все они базируются на Средиземноморском побережье; еще две в отстое), а также две новейшие ПЛА типа «Сюффрен».

Также на Средиземном море базируется единственный атомный авианосец «Шарль де Голль».

В ВМС Франции формально нет эсминцев, корабли этого класса называются «фрегатами 1-го ранга». К ним относятся два корабля типа «Форбин» и восемь типа «Аквитания». В отстое находятся два корабля типа «Кассар» и пять типа «Жорж Леги». Имеется также 18 «классических» фрегатов – пять типа «Лафайет», шесть типа «Флореаль», шесть типа «Д’Эстьен Д’Ор» (еще три в отстое).

Для охраны экономической зоны страны, в том числе заморских территорий, используется девять патрульных кораблей, имеющих большую дальность плавания при чисто символическом вооружении – три типа «Фламант», один «Малин», один «Араго», один «Фулмар», три типа «Конфианс»; пять типа «Аудасьёз» (они же Р-400) в отстое.

В составе ВМС имеется 15 тральщиков – восемь типа «Эридан» (еще пять в отстое), четыре типа «Вулкан», три типа «Антарес».

Основу десантных сил составляют три универсальных десантных корабля (УДК) типа «Мистраль». Один танкодесантный корабль (ТДК) типа «Батрал» выведен из состава ВМС и находится в отстое.

Морская авиация имеет в своем составе 42 палубных истребителя «Рафаль-М» (еще один на хранении). До 26 старых палубных бомбардировщиков «Супер Этандар» находятся на хранении. Имеется три палубных самолета ДРЛО Е-2С. На вооружении морской авиации состоят 23 базовых патрульных самолетa «Атлантик-2» (еще до шести на хранении), 29 транспортных самолетов (10 ЕМВ-121, шесть «Фалкон-10», пять «Фалкон-200», восемь «Фалкон-50»), пять учебных самолетов САР-10 (до 14 MS-893 на хранении), до 70 многоцелевых и транспортных вертолетов (20 AS365F, 16 AS565SA, 28 NH90-NFH, три Н160). До 29 противолодочных вертолетов «Линкс» Мк4, 37 многоцелевых SA319, 14 SA316 находятся на хранении.

Учитывая географическое положение и отсутствие внешних угроз, потенциала ВС Франции более чем достаточно для обеспечения обороноспособности страны. Они также могут использоваться для проведения ограниченных по масштабу интервенций. При этом геополитические амбиции Парижа значительно больше, чем его реальные военные возможности.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.