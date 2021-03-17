Д’Артаньяны второго эшелона

Французская армия нацелена на победы в Африке и на Ближнем Востоке

В конце Второй мировой французская армия по сути была незначительной частью американских вооруженных сил. Естественно, что после падения Третьего рейха подобная ситуация сохраняться не могла. У Парижа были слишком большие геополитические амбиции, совершенно не соответствующие его роли во Второй мировой войне, но требующие немедленной «реанимации» ВС Франции («Искатели приключений в общем строю»). Очень много оружия требовали начавшиеся колониальные войны во Вьетнаме («Дьенбьенфу: кому слава, кому позор»), а затем в Алжире («Террор против террора»).

Однако поставки наземной техники из англосаксонских стран были весьма ограниченными. Кроме бронетехники и артиллерии, переданных французам еще в сороковые годы, в 50-е из США они получили 100 танков М26 «Першинг» и 250 М47 «Паттон», а также восемь батарей ЗРК «Найк Аякс» и «Найк Геркулес» и 200 британских бронеавтомобилей «Феррет».

Танки, пушки, минометы

В 1952 году началось производство собственного легкого танка АМХ-13, который продолжали выпускать до 1987-го. За все время собрали примерно 7,7 тысячи единиц, из них 4,3 тысячи для французской армии, 3,4 тысячи экспортировали более чем в 20 стран (в некоторых армиях он состоит на вооружении до сих пор). «Французы» участвовали во множестве войн, в первую очередь арабо-израильских 1956 и 1967 годов, причем в составе как израильской, так и египетской армий. Там выявился основной недостаток данного танка – слабый уровень защиты. На базе АМХ-13 создан ряд боевых машин, например БТР АМХ-VCI (и множество производных уже от него), 105-мм САУ Мк 61 и 155-мм Мк F3, они очень широко экспортировались.

Кроме того, с начала 50-х произвели 1202 колесных бронеавтомобиля EBR-75, оснащенных 75-мм пушкой, выпустили 980 единиц 155-мм буксируемой гаубицы М-50. Добавлю, что с конца сороковых на поток поставили производство 120-мм минометов АМ-50.

Время комплексов и вариаций

Наибольшим успехом французского ВПК в этот период можно считать создание ПТРК SS-10, SS-11 и SS-12 (для последнего существовал авиационный вариант AS-12) – первых в мире представителей этого класса вооружений. Противотанковые ракетные комплексы SS-11 и SS-12 производили во Франции до середины 80-х, их закупили армии более чем 30 стран, а SS-11 поступил на вооружение сухопутных войск США под названием AGM-22. Другой линией развития SS-10 стал ПТРК ENTAC, который также широко экспортировался, в том числе и в Штаты, под названием MGM-32.

“ Арсенал французских сухопутных войск может быть использован только для боев со слабо вооруженными армиями ”

С 60-х годов вся сухопутная техника для армии производилась только во Франции. Был создан танк АМХ-30, несмотря на крайне посредственные ТТХ, остававшийся на вооружении до конца 90-х (сухопутные войска Франции получили 1355 машин). Достаточно широко экспортировался, но проверен в бою лишь однажды – в январе 1991 года танкистами армии Катара в бою против иракских Т-55. «Французы» выиграли этот поединок со счетом 3:2.

Другим важнейшим продуктом французского ВПК стал колесный бронеавтомобиль AML-245, их во множестве вариаций выпустили 4812 единицы. Наиболее распространенными стали модели AML-60, вооруженные 60-мм минометом, и AML-90 с 90-мм пушкой. В конце 60-х на основе AML-245 создали БТР М-3, семейство БА увеличилось еще на 1180 единиц, эти машины стали в свою очередь основой для производства чисто экспортного бронеавтомобиля VCR. Экспортные VCR поставляли в десятки стран мира, их использовали во множестве войн и конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке. В ЮАР данный бронеавтомобиль в немного измененном варианте выпускали под названием «Иланд» (примерно 1,6 тысячи машин). Как минимум 13 «Иландов» юаровцы потеряли в ходе войны с Анголой. Таким образом, общее количество AML и М-3 составило не менее 7,6 тысячи единиц, во многих армиях эти машины эксплуатируются до сих пор.

Другим типом оружия, созданным во Франции в 60-е и находящимся в армейских арсеналах до сих пор (в том числе и французской армии), стал 120-мм миномет МО-120-RT.

Рождение триады

Из США Париж получил 16 ПУ ОТР «Онест Джон», эти ракеты могли нести ядерные БЧ, но только американские. В связи с выходом Франции из военной организации НАТО на практике данный вариант не реализовывался. Кроме того, Франция приобрела у США 15 батарей ЗРК «Хок».

В 70-е годы Франция ускоренно развивала атомный арсенал и формировала классическую ядерную триаду. На юге страны – плато Альбион развернуты 18 шахтных БРСД S-2, которые почти сразу заменили на S-3. Также поступили на вооружение 44 ПУ (на шасси танка АМХ-30) ядерной ОТР «Плутон». Для S-2 были созданы плутониевые БЧ G31 мощностью 120 килотонн, для «Плутона» произведено 70 БЧ G50 мощностью 25 килотонн.

В 1992 году вместо «Плутона» принята на вооружение ОТР «Адес» (15 ПУ, 30 ракет) с БЧ TN-90 переменной мощности (от 0,25 до 80 кт), однако всего через четыре года она демонтирована, как и БРСД S-3D, при этом программу разработки БРСД S-4 отменили. Таким образом, наземный компонент французских СЯС перестал существовать.

Броня крепка, но изменений требует

Началось поступление на вооружение одного из наиболее известных и массовых образцов французской бронетехники – БТР VAB. Предположительно было выпущено 5082 машины, 4151 – для французской армии, остальные продали в полтора десятка стран. В общем списке значатся и все многочисленные вспомогательные машины (КШМ, медицинские, инженерные, носители ПТРК и т. д.) на его базе. В 90-е шесть таких БТР были потеряны французскими миротворцами в Боснии и Герцеговине, в ХХI веке французская армия лишилась не менее шести VAB в ходе операций в Африке и Азии.

Продолжилось совершенствование танка АМХ-30 и создание различных машин на его базе, в частности вышеупомянутого ОТРК «Плутон». Другой машиной на шасси АМХ-30 стал ЗРК «Роланд», созданный совместно с ФРГ. Французская армия получила 83 ЗРК «Роланд-1» и 98 «Роланд-2», последние оставались в строю до 2008 года. Экспортные ЗРК принесли некоторый боевой успех. Аргентинские солдаты сбили «Роландом» над Фолклендами британский «Харриер-FRS1». Иракцы уничтожили как минимум два иранских самолета (F-4Е и F-5Е), два британских «Торнадо» и американский А-10, однако «Торнадо» и А-10 не являются полностью подтвержденными победами. В любом случае интересно, что все ЛА, сбитые французским ЗРК на разных ТВД, – западного производства.

Наконец, на базе АМХ-30 была создана 155-мм САУ AuF1 (GCT), остающаяся на вооружении французской армии до сих пор. Также в 70-е годы поступила на вооружение и начала поставляться на экспорт БМП АМХ-10Р. Для Индонезии и Сингапура разработали вариант АМХ-10РАС-90 с 90-мм пушкой.

Совместно с ФРГ были созданы ПТРК второго поколения «Хот» и «Милан», ставшие весьма популярными в мире. Кроме «Роланда», во Франции сконструировали ЗРК «Кроталь» (в корабельном варианте «Наваль Кроталь»). Для Саудовской Аравии производился в специальной версии «Шахин», в Республике Корея выпускался по лицензии под названием К-SАМ «Пегас». В Китае «Кроталь» скопировали и производили без лицензии под названием HQ-7 (в том числе и в корабельном варианте). Китайскую копию в свою очередь скопировали в Иране и выпускали ЗРК под названием «Я Захра». Наконец, в 70-е все 15 батарей американского ЗРК «Хок» французской армии модернизированы по варианту «Усовершенствованный Хок».

Ставка на колеса

В 80-е годы поступили на вооружение несколько новых образцов колесной бронетехники. БМТВ AMX-10RC, несмотря на название, не имеющая ничего общего с БМП АМХ-10Р. AMX-10RC несет 105-мм пушку и иногда классифицируется как колесный танк. Было произведено 457 машин – 337 для французской армии. БРМ/БМТВ стала оснащенной 90-мм пушкой ERC-90. Было выпущено примерно 550 этих машин, 192 поступили в арсеналы французской армии. В 2000-е годы 160 уже прошли модернизацию. Началось производство, продолжавшееся до 2010 года, легкого бронеавтомобиля VBL, всего было выпущено примерно 2,6 тысячи машин, в том числе 1,6 тысячи предназначены для французской армии (включая различные вспомогательные машины, не менее трех таких бронеавтомобилей было потеряно французами в бывшей Югославии). Принята на вооружение 155-мм гаубица TR-F-1 – последнее на данный момент буксируемое орудие французского производства. Из США получили 55 РСЗО М270 MLRS, а также до 50 ПЗРК «Стингер».

В начале 90-х на вооружение принят танк «Леклерк», последний из западных танков третьего поколения и единственный, оснащенный автоматом заряжания орудия. «Леклерки» поступили лишь в танковые части армии Франции (406 единиц) и ОАЭ (388). Как минимум один эмиратский танк потерян в Йемене. Также на вооружение французской армии поставили ПТРК «Эрикс» и ПЗРК «Мистраль», ставшие одними из основных экспортных товаров французского ВПК, особенно «Мистраль».

В ХХI веке устаревшая БМП АМХ-10Р была заменена на колесную БМП VBCI (в 2008–2015 годах выпущено 520 таких БМП и 110 КШМ на их базе), до пяти машин уже потеряно в Мали. В Швеции французы закупили до 100 сочлененных БТР BvS-206 и BvS-10. Не менее 80 БТР VAB прошли модернизацию с установкой норвежского боевого модуля «Протектор», однако в ближайшие годы начнется замена этих БТР. Для этого предполагается выпустить 978 машин «Сервал» и 1872 машин VВMR «Грифон» (1022 БТР VTT, 333 КШМ ЕРС, 54 120-мм самоходных миномета МЕРАС, 54 инженерные машины, 117 машин артиллерийской разведки VOA, 96 машин РХБЗ, 196 медицинских SAN). Почти исключительно для экспорта в страны Азии и Африки во Франции развернуто производство бронеавтомобилей «Шерпа», «Бастион», «Аравис». При этом один из вариантов «Шерпы» стал шасси для колесной САУ «Цезарь». Французская армия получила 77 таких САУ, их производство на экспорт продолжается. В США Франция приобрела 76 ПТРК «Джавелин». Продолжается совершенствование ПЗРК «Мистраль», который на данный момент (после списания «Роландов» и «Усовершенствованных Хоков») остался единственной системой ПВО сухопутных войск Франции.

Формально потенциал французских сухопутных войск и соответствующих отраслей ВПК страны достаточно велик. Фактически же и то, и другое теперь предназначено практически только для боев в Африке и на Ближнем Востоке.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года