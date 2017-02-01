Если Финляндия окажется втянутой в войну, нападение будет полно сюрпризов, считает командующий силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг (Helsingin Sanomat, Финляндия)



Военнослужащий финской армии на учениях

Источник: Czarek Sokolowski / AP Военнослужащий финской армии на ученияхИсточник: Czarek Sokolowski / AP

Он рассказывает, как ситуация обстоит сейчас. Генерал Ярмо Линдберг (Jarmo Lindberg) - пилот истребителя, который по пути на работу сталкивается с реальными опасностями. Он ломал палец и разбил уже шесть велосипедных шлемов.

Стальные ворота Главного штаба раскрываются лишь настолько, чтобы через них прошел худой мужчина.

Генерал Ярмо Линдберг (Jarmo Lindberg) выводит на проезжую часть улицы Фабианинкату немецкий циклокроссовый велосипед Cicli B.

Среда, начало вечера, начинает смеркаться. Всего три градуса мороза, но ветер, дующий с Балтийского моря, настолько пронизывающий, что мерзнут пальцы. На Линдберге неоново-желтая куртка, велосипедные брюки, под ними, без сомнений, спортивное белье.

Линдбергу 57 лет. Он первый пилот боевых самолетов на посту командующего Силами обороны Финляндии. Свою должность он исполняет с августа 2014 года.

"Хорошо! У тебя шипованные шины", − говорит Линдберг. Днем ранее он особо подчеркивал, что зимой велосипедные шины должны быть шипованными.

"За год на этом маршруте я разбил шесть шлемов. А в прошлом ноябре я сломал палец".

Мы медленно трогаемся. Линдберг заранее изучил наш маршрут. Офицеры всегда так поступают.

"Проедем перед шведской гимназией, затем - мимо церкви и через дорогу к Олимпийскому терминалу. Затем объедем парк Кайвопуйсто и подъедем к улице Эйранранта". За немецкой церковью покрытая льдом дорога резко поворачивает вниз: "Здесь будь осторожен!"

За рулем велосипедов мы обсуждаем, как Линдберг проводит свое свободное время. Вчера в его кабинете мы говорили о войне и мире.

Наступит время, когда на земле Финляндии вновь будут воевать. Это ужасная мысль, но с точки зрения истории довольно правдоподобная.

Самые ранние упоминания о ведении военных действий на территории Финляндии относятся к XI веку.

За день до зимней прогулки на велосипедах, 24 января, Линдберг проводит гостя к кофейному столику в своем кабинете в Главном штабе. Рядом с ним сидит глава пресс-службы Сил обороны Ээро Кархуваара (Eero Karhuvaara), который все фиксирует на диктофон и записывает на бумаге.

В тот момент, когда в кабинете Линдберга начинается наше интервью, в саду президентского дворца через несколько кварталов президент Украины Петр Порошенко выходит из черного автомобиля и приветствует рукопожатием президента Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö). Не сложно угадать, что будут обсуждать Порошенко и Ниинистё.

Поэтому и здесь, в кабинете Линдберга, стоит сразу перейти к важнейшей теме - к России. Что нового поведали о нашем соседе военные кризисы на Украине?

"Захват Крыма в 2014 году показал, насколько быстро может произойти подобная неожиданная операция", − говорит Линдберг.

В феврале 2014 года Россия захватила Крым за четыре дня. Это произошло настолько быстро и настолько странно, что украинцы поняли, что произошло, когда было уже слишком поздно. Россия осуществила захват территории, используя демонстрации граждан, информационную войну и "зеленых человечков", то есть специальные войска без знаков различия.

Финская медлительность может стать судьбоносной для страны, поскольку войска быстрого реагирования в Финляндии практически отсутствуют. Небольшие дежурные подразделения есть у Воздушных и Морских сил. Как говорит Линдберг: "большая армия резервистов - как дизельная машина, она медленно набирает обороты".

Поэтому Линдберг сейчас формирует войска быстрого реагирования, которые могли бы быть приведены в боевую готовность по тревоге. В них будут как профессиональные солдаты, так и призывники. Насколько быстро им нужно будет отреагировать?

"Практически мгновенно".

Что это значит?

"За несколько часов или дней, в зависимости от ситуации".

Уже 163 года - или почти шесть поколений - Финляндия периодически переживает на себе агрессию других стран, включая восточного соседа. "Аландская война" в 1854-1856 годы была частью Крымской войны, и в ее ходе британцы и шведы напали на западное побережье Финляндии и Аландские острова.

Правда, тогда они нападали на Российскую империю, в состав которой входила Финляндия.

Теперь, шесть поколений спустя, трудно представить, что Финляндии может угрожать кто-нибудь кроме России. Какие же цели преследует Россия своей агрессивной политикой в Европе?

"Ну, откуда же мы знаем, - отвечает Линдберг совершенно спокойно, потому что в этой ситуации финскому генералу так и следует говорить. - Эта информация есть только в голове руководителя государства".

На самом деле, Линдберг должен хорошо разбираться в вопросе, поскольку за это командующему Сил обороны платят около 13 тысяч евро в месяц плюс различные привилегии.

К счастью, есть Твиттер. Там Линдберг действует под ником @CharlesLindberg. У него 14,6 тысяч читателей, а на фотографии он управляет истребителем Hornet.

Выбранное им имя "Чарльз" связано с летчиком Чарльзом Линдбергом (Charles Lindbergh), который в 1920-е первым в одиночку пересек Атлантический океан.

Перед интервью Линдберг, по-видимому, изучил статью о безопасности в Европе Роберта Ниблета (Robin Niblett), директора британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House. Прямолинейный Ниблет проанализировал два крупнейших риска для политики безопасности Европы:

1. Россия Владимира Путина вернула холодную войну в Европу и использует агрессивную политику силы против стран ЕС и США.

2. Избрание Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента США - большой риск для Европы, поскольку Трамп, очевидно, не особо заинтересован в том, чтобы обезопасить Европу от угрозы со стороны России.

Не могу утверждать, что это мысли Линдберга. Могу только сообщить, что именно над этими темами Линдберг предлагает финнам задуматься.

"Мы хотим, чтобы Европа развивалась иначе", − тщательно подбирает слова Линдберг.

Я спрашиваю напрямую: если бы в Финляндии сейчас шла война, какой бы она была?

"Войны, которые велись в мире последние 10-15 лет, были очень разными. Не стоит считать, что можно сделать проекцию какой-либо войны, и в Финляндии будет именно такая".

Но что если… что если война придет в Финляндию. Линдберг соглашается произнести одну характеристику: unpredictability. Непредсказуемость.

Нападение на Финляндию вряд ли было бы обычным, размеренным и понятным. Скорее - странным, быстрым и непонятным. Как в Крыму.

"Цель - создать настолько неожиданный коктейль, чтобы противник не успел определиться со своими действиями", − говорит Линдберг.

Перед Олимпийским терминалом стоит круизный лайнер Silja Symphony, мимо которого мы проезжаем вниз по пологому, но замерзшему склону. Дорога ведет к берегу парка Кайвопуйсто мимо ряда посольств.

Настало время поговорить о полетах.

Линдберг впервые сел за штурвал истребителя во время президентства Урхо Кекконена (Urho Kekkonen) в 1979 году. Он играл важнейшую роль, когда Воздушные силы Финляндии закупили истребители Hornet в начале 1990-х. Линдберг много летал на советском истребителе МиГ 21, и дважды преодолел на нем скорость звука.

Какие чувства возникают во время полета?

"Самое восхитительное - в том, что это нелегко. Когда выполнил такой трудный полет и не наделал ужасных ошибок, чувствуешь себя потрясающе. Когда возвращаешься обратно на поверхность земли, кажется, что до этого был ускоренный фильм, а ты возвращаешься в замедленный".

Один полет особенно запомнился, но не из-за деталей его выполнения.

Линдберг выполнял фигуры высшего пилотажа на авиабазе Кубинка в Москве 16 августа 1991 года. Через три дня в Москве начался переворот, за которым стояла консервативная "янаевская хунта". Хунта выпивала и шла наощупь, но на какие-то мгновения все же смогла отстранить руководителя СССР Михаила Горбачева.

"Два моторизированных дивизиона на следующий день взяли Кубинку. Было очень страшно, что ситуация может привести к масштабному военному конфликту. Мы думали, что идея улететь в Финляндию в пятницу была чертовски хорошей. Что бы с нами было, если бы мы остались на этой военной базе".

В последний раз Линдберг управлял самолетом Воздушных сил в июне 2014 года, поскольку верхняя граница возраста составляет 55 лет. Ускорение истребителя, "перегрузка" очень влияют на организм, и управление истребителями - дело молодых офицеров.

Насколько тяжело было отказываться, например, от того особенного чувства, когда на смену ускоренному фильму приходит замедленный фильм?

"У меня не было времени об этом подумать, - говорит Линдберг. - Если бы вышел на пенсию, то, наверное, задумался бы".

Финляндия начала важный проект, в рамках которого для Сил обороны страны в 2021 году будут выбраны истребители следующего поколения. Это серьезное решение, поскольку покупка должна обойтись в 5-10 миллиардов евро, а на истребителях будут совершать полеты еще в начале 2050-х годов.

Очевидно, что для Линдберга выбор истребителя - очень личное. Он сам протестировал все модели, правда, с позиции противника.

"Все нужно тщательно изучить. У меня было два варианта: что я ничего не попробую или попробую все. Наверное, догадываетесь, какой выбор я сделал".

Между собой соперничают шведский Saab Gripen, американцы Boeing и Lockheed Martin, французский Dassault Rafale и европейский Eurofighter. Когда Финляндия решит приобрести истребители, она приобретет и дружбу со страной-продавцом.

У Финляндии три близких друга в вопросах обороны: Nordefco, или организация стран Северной Европы по сотрудничеству в вопросах обороны, ЕС и НАТО, но в глубине этих отношений Финляндия сомневается. Когда в Финляндии говорят о недостатке гарантий безопасности, имеют в виду, что ни НАТО, ни страны Северной Европы не гарантируют автоматическую военную помощь в том случае, если на Финляндию нападут.

У ЕС, в свою очередь, нет Сил обороны.

Нет ничего удивительного в том, что Финляндия объявила о своей готовности заключить военный союз со Швецией.

Но Швеция о таком не заявляла.

Президент Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) в ноябре сообщил, что активнее всего в Финляндии в разговорах о политике безопасности участвуют две группы: те, по мнению которых надо срочно вступать в НАТО, и те, по мнению которых этого не стоит делать никогда.

Хорошо уже то, что идет обсуждение. Были и такие времена, когда этого не делали. За время пребывания Линдберга на посту командующего Силами обороны Финляндии офицерский состав участвовал в общественном обсуждении активнее, чем когда-либо ранее. Открытость, пусть даже частичная и местами только кажущаяся - уже большой прогресс.

Девять генералов есть в Твиттере. Кроме Линдберга это командующий Морскими силами Вейо Тайпалус (Veijo Taipalus, @VeijoTaipalus), Харри Охра-ахо (Harri Ohra-aho, @Ohra_aho), начальник оперативного отдела Ээро Пюётсия (Eero Pyötsiä, @EeroPy).

Где проходит граница того, что офицер может комментировать?

"Мы не сообщаем о структуре подразделений во время войны, о нашей системе реагирования и способах реакции в кризисных ситуациях. Существуют и секретные задачи, которые мы не выносим на публичное обозрение. Здесь эти границы и проходят", − говорит Линдберг.

Это линия, о которой офицерам следует помнить. У них тоже есть свобода слова, она не распространяется только на военные тайны.

"Мы не получали от руководства никаких списков запрещенных для обсуждения тем. Мы не выработали общей точки зрения. Не знаю, почему мы так сделали".

2017 год - время грандиозных военных учений в Балтийском море: состоятся, в том числе, учения НАТО Baltops 17, в которых принимает участие Финляндия, шведские учения Aurora и российские учения "Запад".

Почему стоит принимать участие в российских учениях?

"Будет виден состав и характер учений. Интересно, будет ли у учений оборонительный или же наступательный характер", − говорит Линдберг.

А что, если наступательный? Как в 2013 году, когда, по сообщению НАТО, Россия репетировала ядерную атаку на Швецию?

"Конечно, это вызвало бы беспокойство".

Чешский генерал Петр Павел (Petr Pavel) в апреле приезжал в Хельсинки. Он говорил, что если в регионе Балтийского моря начнется военный конфликт между Россией и НАТО, Швеция и Финляндия окажутся ввязанными в конфликт. Линдберг того же мнения. Он часто видел Балтийское море и его противоположные берега из кабины пилота истребителя.

"Если пойдет речь об операции покрупнее, то она отразится на всех государствах Балтийского моря. Балтийское море не очень большое по своей площади".

Наиболее вероятная угроза для Финляндии - столкновение в Балтийском море военных кораблей России и какой-нибудь страны НАТО, результатом которого станет дипломатическая паника. Еще неясно, как в подобной ситуации может поступить Дональд Трамп (Donald Trump) и его генералы.

Будучи пилотом боевого самолета, Линдберг может оценить, насколько опасные маневры российские коллеги совершили в прошлом году над Балтийским морем. Некоторые были совершенно безрассудными.

"Однажды российский истребитель совершил фигуру высшего пилотажа "бочка" у американского корабля, - говорит Линдберг. - Сейчас всем нужно иметь здравый смысл и не рисковать".

Примерно десять лет назад Финляндия приняла решение, что будет открыто сообщать о каждом нарушении воздушного пространства. До этого все подобные случаи не рассматривались публично.

Например, в прошлом октябре Воздушные силы зафиксировали в южной части города Порвоо два российских истребителя. Первый пролетел в четыре часа дня, второй - в девять вечера.

Второй истребитель зашел вглубь территории Финляндии на один километр и пролетел так в общей сложности 13 километров.

Что Россия хочет сказать такими скверными поступками?

"По времени этот 13-километровый полет занял минуту. Это заставляет задуматься, была ли это ошибка, и чья ошибка это была", - говорит Линдберг.

Пролетали ли Вы когда-нибудь 13 километров в воздушном пространстве другой страны по ошибке?

"Нет, - говорит Линдберг. - Я лично так никогда не делал".

Мнение специалистов в сфере политики безопасности совпадает: безопасность Европы ослабла или даже рухнула за последние десять лет.

Многие считают поворотным моментом войну в Грузии в августе 2008 года, когда Россия отправила 15 тысяч солдат в поддержку протестующих осетинов.

Последний подобный случай, захват Крыма в 2014 году, буквально потряс финнов. Сразу же были внесены изменения в законы.

Новый закон о военной обязанности вступил в силу прошлым летом. По заявлению командующего Силами обороны, у президента сейчас есть право призвать военнообязанных на учения настолько быстро, насколько это необходимо.

Готовится и закон о военной разведке, его цель - наделить разведку большими полномочиями, чем раньше, как в Финляндии, так и за ее пределами.

Кроме этого, в парламенте рассматривается законопроект, который определяет, на каких условиях Финляндия может предоставить помощь другому государству. Для появления закона есть бесспорное основание: финны сами смогут в момент опасности позвонить друзьям.

Доклад Сил обороны Финляндии будет рассматриваться в парламенте в феврале. Будет обсуждаться вопрос увеличения численности войск. На данный момент в войсках служит 230 тысяч солдат, а еще в конце 2014 года служили 350 тысяч. Тогда количество солдат сократили по причинам сокращения финансирования и в рамках реформы сил обороны.

Особенно активно за реформы выступает министр обороны Юсси Ниинистё (Jussi Niinistö), обеспокоенный уровнем обороноспособности Финляндии.

23 января он выступал в Доме сословий на открытии курсов обороны. Министр обороны ошеломил публику, сказав перед генералами, как сильно он презирает тех несколько сотен финнов, которые ежегодно переходят из резерва финской армии на альтернативную гражданскую службу.

"Похоже, что не все резервисты, выбравшие альтернативную гражданскую службу, играют честно. Эти люди не заслуживают нашего уважения".

На следующий день я спросил у Линдберга, являются ли эти ежегодные 200 "беглецов" проблемой для Сил обороны.

"В Финляндии около 900 тысяч человек, прошедших военную подготовку, и около 230 тысяч готовы к военным действиям. Можно легко сделать вывод, что в вопросе резервистов численность никакой роли не играет", − говорит Линдберг.

Кроме этого, он напоминает, что, начиная с 2008 года, число перешедших на гражданскую службу остается стабильным.

Получается, министр Ниинистё просто высказал собственное мнение?

"Позиция министра по этому вопросу понятна", − говорит Линдберг.

Мы спускаемся на набережную парка Кайвопуйсто и проезжаем кафе Ursula.

Линдберг с таким энтузиазмом относится к поездкам на велосипеде, что знающие его люди называют его отношение к этому спорту "религиозным".

Он встает рано и начинает свой путь из западного района Хельсинки в 6:45. Он часто едет в Главный штаб, объезжая его по набережным.

Линдберг просто занимается спортом, а не делает это по причине безопасности.

В сферу ответственности командующего Силами обороны входит много вопросов, вызывающих головную боль. Сейчас, в январе 2017 года, облегчения не добавляет и то, что США, предсказуемость которых Финляндия всегда поддерживала, вдруг стали unpredictable, непредсказуемыми.

Тем не менее, Линдберг говорит, что спит ночью хорошо. Он мог бы позволить себе поспать утром подольше, если бы работы не было так много.

Когда мы подъезжаем к улице Эйранранта, солнце садится за дома и оставляет краснеющую полоску над домами.

Линдберг обращает внимание на красоту: "Очень красивый свет. Настоящая картина, хочешь ты того или нет".

Многие руководители принимают решения на заднем сиденье своей рабочей Audi. А Ярмо Линдберг? Размышляет ли он о работе за рулем своего велосипеда?

"Неееееет. Не принимаю никаких решений во время поездок. Но замечаю, что часто в утренних беседах с коллегами говорю, что обдумал какой-то вопрос, пока ехал на велосипеде".

Между улицей Эйранранта и районом Хернесаари спрашиваю Линдберга об увиденной мной в его кабинете модели красного самолета Fokker времен Первой мировой войны.

"Получил его в подарок от Вооруженных сил Германии", − восторженно говорит Линдберг.

Такой же Fokker был у известного немецкого "Красного барона" Манфреда фон Рихтгофена (Manfred von Richthofen).

Тем не менее, барон не стал примером для Линдберга. Он восхищается двумя другими: американским полковником Джоном Бойдом (John Boyd) и финским полковником Ричардом Лоренцом (Richard Lorentz). В молодом возрасте они были пилотами истребителей, и к зрелым годам стали военными руководителями и теоретиками.

"Конечно, я уважаю пилотов истребителей", − говорит Линдберг.

Фотограф запечатлел его в лучах заката. Линдберг снова надевает шапку и шлем и разворачивает велосипед на запад.

Перед тем, как начать движение, он добавляет: "Но особенно я уважаю тех, кто сначала был пилотом, а потом получил более масштабное понимание ведения военных действий".

Томми Ниеминен (Tommi Nieminen)