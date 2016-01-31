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В Уссурийске десантников подняли по учебной тревоге

01.02.2017 РИА Новости 15 0
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ВДВ
Подготовка техники ВДВ для десантирования
Источник: МО РФ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков с целью проверки боеготовности поднял по тревоге десантников в Уссурийске, а также провел рекогносцировку перед запланированными на осень 2017 года учениями в Приморском крае, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В рамках рабочей поездки в Приморский край командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков провел рекогносцировку районов бригадных тактических учений, запланированных на осень 2017 года. С целью проверки боевой готовности отдельного соединения ВДВ, дислоцированного в городе Уссурийск, командующий поднял соединение по тревоге. Генерал-полковник Андрей Сердюков оценил качество выполнения поставленных соединению задач, а также действий подразделений в соответствии с боевым расчетом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировка проводилась в круглосуточном режиме. Военнослужащие отрабатывали взаимодействие и управление в ходе выхода в заданные районы, а также на полигоне.

Кроме того, Сердюков сообщил, что в соответствии с планом деятельности войск до 2020 года, соединение подлежит переоснащению на современные образцы военной и спецтехники.

"Для улучшения жизни военнослужащих и членов их семей в период с 2018 по 2020 год будет организована работа по развитию социальной инфраструктуры военного городка", - добавил командующий.

31.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год

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